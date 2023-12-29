Kentlerin ekonomi politiği

29 Aralık 2023 Cuma

Yaklaşan yerel seçimler, kentlere, kent-kentli ilişkilerine ve kentlerin sorunlarına yeni bir bakışı zorunlu kılıyor.

Çünkü günümüzde ekonomik, sosyal ve siyasal yaşamın ana damarını kentler ve özellikle de büyük kentler oluşturuyor.

Kent siyasetine soyunanların ve kentlerin yönetiminde aktif görev almak isteyenlerin, bütün bu konularda düşünce ve proje üretmesi önemlidir. Öncelikli olarak da bu alanlarda donanımlı, birikimli ve hazırlıklı olmaları, hem partiler ve hem de seçmenler için tercih nedenidir.

KENTLERİN ÖNE ÇIKIŞI

Sosyolojik açıdan konuya yaklaşıldığında son dönemlerde kent hayatında belirleyici olan temel karakteristiğin, kentleşme olgusunun belirgin biçimde öne çıkışı olduğunu görüyoruz. Toplumun aktif ve üretken kesimleri kentlerde toplanıyor. Bu kesimler, ekonomik, sosyal ve siyasal gelişmeleri de giderek daha çok belirler, etkiler ve yönlendirir hale geliyorlar.

Kentsel gelişimin öne çıkışı ve aktif nüfusun kentlerde toplanması, kırsal kesimin çözülmesini de beraberinde getiriyor.

Uzun erimde doğal karşılanabilecek bu süreç, plansız programsız, denetimsiz ve hedefsiz biçimde gerçekleştiğinden toplumsal hayatta önemli sorunlara yol açıyor.

Bu durum, kentlerde yeni yaşamöykülerini ve yeni arayışları da ortaya çıkarıyor. Siyaset kurumunun ve siyasetçilerin, bu gelişmelerin ayırdında olması önemlidir.

Yaşanan bu toplumsal gelişmeleri, ekonomi politiğin penceresinden bakarak değerlendirmek ve analiz etmek gerekiyor. Kentlerde ekonomiye ve sosyal yaşama yeni toplumsal kesimler katılıyor. Kent hayatında sınıfsal ayrışmalar artıyor ve sosyal yarılmalar genişliyor. Bu gelişmelere koşut olarak, günümüzde “mavi yakalılar” ile “beyaz yakalılar”, hayatın ve üretimin içinde ister istemez ortaklaşmakta ve giderek yazgılarını birleştirmektedir.

YENİ TOPLUMSAL DİNAMİKLER

Ekonomik yaşama yeni katılan toplumsal kesimler içinde, ekonomideki konumları hızla büyüyüp yaygınlaşan kurye, AVM ve çağrı merkezlerinde çalışanlar gibi, genel olarak hizmet sektörü emekçileri önemli bir yer tutuyor. Ekonomide yaşanan gelişmelere koşut olarak bu kesimler hızla büyüyor ve toplumsal mücadelede çok daha etkin konuma geliyorlar.

Bütün bu gelişmeler, toplumsal ve siyasal mücadele açısından yepyeni sorunları ama aynı zamanda yeni olanakları da beraberinde getiriyor. Emek, demokrasi ve toplumsal ilerleme mücadelesinde saflar büyüyor ve sıklaşıyor.

Yerel seçimler öncesinde toplumsal muhalefetin, sol ve sosyal demokrat siyasetin, bütün bu yeni gelişmeleri derinliğine irdelemesinin ve buradan yeni sonuçlar çıkarıp yeni yol haritaları oluşturmasının yararlı olacağını düşünüyoruz.

YENİ YIL, YENİ UMUTLAR

2023 yılı, bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılıydı. Bu yönüyle öne çıktı. Halkımız bu anlamlı yıldönümünü içtenlikle sahiplendi ve kutladı. Özellikle 29 Ekim haftasında, bütün ülkede olduğu gibi İzmir ve Ege’de de halk kendiliğinden meydanlara, sokaklara çıktı. Cumhuriyetin 100. yaşı coşkuyla kutlandı.

Son günlerini yaşadığımız 2023’ün bir başka önemli olayı, 14-28 Mayıs genel seçimleri oldu. 100. yılda yeniden parlamenter sisteme dönmeyi hedefleyen ve bunun için ittifaklar oluşturan muhalif partiler, maalesef istedikleri sonuca ulaşamadılar. Umutlu bir bekleyiş içinde olan muhalif seçmen de kırıldı ve üzüldü.

Yıl boyunca halkımız için önemli olan ve belki de en başta gelen bir başka temel konu, ekonomik sorunlar ve zorluklardı. Yurttaşlar, özellikle de emeğiyle ve günlük kazancıyla geçinmek zorunda kalan yoksul ve dar gelirliler; geçim koşulları açısından gerçekten çok sıkıntılı ve zorlu bir yılı yaşadılar. Öyle görünüyor ki bu sorunlar 2024’e devrolacak ve geçim koşulları giderek daha da ağırlaşacak.

Yeni yıl yeni umutlar demektir ve her koşulda umudu diri tutmak önemlidir. Biz, yaşanan tüm olumsuzluklara karşın, yine de geleceğe umutla bakmak ve yaklaşmak istiyoruz. En iyi dileklerle yeni yılınızı kutluyor; 2024’ün ülkemize, halkımıza ve tüm insanlara iyilikler, güzellikler getirmesini diliyoruz.