Geçtiğimiz hafta içinde, dünya solu, CHP’nin ev sahipliğinde İstanbul’da buluştu. Sosyalist Enternasyonal’in kadın ve konsey toplantıları İstanbul’da yapıldı. Bu toplantılara, dünyanın dört bir yanından, Sosyalist Enternasyonal’e üye partilerden çok sayıda temsilci katıldı.

Toplantıların ardından, 81 ülkeden 89 partinin üye olduğu Enternasyonal’in İstanbul buluşmasından; CHP ile dayanışma ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na tam destek mesajları çıktı. Biz bu buluşmayı ve gösterilen dayanışmayı, doğrusu oldukça önemsiyoruz.

EVRENSELLİK VE DAYANIŞMA

Sol ve sosyal demokrat dünya görüşü evrenseldir. Hayata ve dünyaya Aydınlanmanın, emeğin, eşitliğin, demokrasinin, özgürlüğün penceresinden bakar. En genel yaklaşımla bu değerler, bütün dünyada solun ortak değerleridir. Solun bir başka temel değeri ve yaklaşımı da dayanışmadır.

İşte bütün bu değerler, geçmişten günümüze geçerliliğini korumaktadır. Bu uluslararası birlikteliğin, içinde bulunduğumuz dönemde en kapsamlı ve etkin temsil edildiği örgütlenme de Sosyalist Enternasyonal’dir. Solun, sosyal demokrasinin görece irtifa kaybettiği bir dönemde, ülkemizin en büyük partisi ve Cumhuriyetin kurucu partisi CHP’nin Sosyalist Enternasyonal üyeliğini önemli buluyoruz. Bu üyelik, hem ülkemiz ve CHP için hem de Sosyalist Enternasyonal için değerlidir ve şanstır. Bu şansın her iki taraf için de iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

ULUSALCILIK VE ENTERNASYONALİZM

Sola, sosyal demokrasiye dar bir pencereden bakanlar, kimi zaman solun evrensel değerlerini görmezcilikten gelebiliyorlar. Bunu da yanlış biçimde “ulusalcılık” olarak tanımlamaya çalışıyorlar. Ya da tam tersi, kendilerini sözde “solcu” olarak gören-gösteren bazı neoliberal anlayışlar, ulusal kurtuluş mücadelesine ve cumhuriyetçi-ulusal değerlere burun kıvırabiliyorlar!

Oysa bu iki uç yaklaşımın da yanlış ve eksik olduğunu düşünüyoruz. Sol, sosyal demokrat dünya görüşünün gelişim sürecinde emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, demokrasinin ve ulusal kurtuluş mücadelelerinin birlikteliği vardır. Ulusalcılık ve enternasyonalizm karşı karşıya getirilecek değil, tam tersine ortaklaştırılacak kavramlardır. Bir bakıma, tarih boyunca sol mücadelenin beslendiği ana damarlardır.

KADIN ENTERNASYONALİ

Bütün bunları bize düşündürüp tartıştıran, İstanbul’daki Sosyalist Enternasyonal toplantısı oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ve CHP yönetiminin bu etkinliğe verdiği önem de doğrusu bizi sevindirdi. Evrensel işbirliği ve dayanışmanın öneminin ayırdında olduklarını her fırsatta gösterdiler. Bir başka sevindirici gelişme de CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin Kadın Sosyalist Enternasyonal başkan yardımcılığına seçilmesiydi.

İstanbul’daki buluşmada, önce Kadın Sosyalist Enternasyonali etkinlikleri yapıldı. Açılış konuşmalarının adından, sırasıyla kadın hakları, sosyal adaletin güvence altına alınması, İstanbul Sözleşmesi, ulusal ve yerel politikalarla, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi konuları ele alındı.

OTORİTERLİKLE MÜCADELE

Sosyalist Enternasyonal toplantısının açılış konuşmalarında; Enternasyonal’in başkan yardımcısı CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Enternasyonal’in başkanı İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, günümüzün temel uluslararası sorunlarına değindiler. Öyle görünüyor ki önümüzdeki sürecin temel belirleyeni ve aynı zamanda siyasal ayracı, “Otoriterlik mi, demokrasi mi” sorusu olacaktır. Bu durumun yalnız bizim ülkemiz için değil, genel anlamda dünya siyaseti için de geçerli olacağını düşünüyoruz.

Dünyada yaşanan ekonomik ve sosyal sorunların ağırlığı; bütün ülkeleri ve halkları, yeni bir durum değerlendirmesi yapmaya, izlenen politikaları gözden geçirmeye zorluyor. Bütün bu yaşananlardan sonra, otoriterliğin çıkmaz yol olduğu daha iyi kavranabilir. Otoriter yönetim anlayışının yerini, yerleşik kurumlar ve demokratik kurallar alabilir. Şimdi tüm siyasal aktörlerin konumlarını, durumlarını, siyasetlerini yeniden değerlendirmelerinin ve yeni koşullara uygun yeni yol haritaları oluşturmalarının zamanıdır.