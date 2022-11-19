Kalp bereli ama cep de yaralı!

19 Kasım 2022 Cumartesi

Herkesin canlı cansız tüm arzu objeleriyle cima yapmak özgürlüğü dışında, her şeyin yok ya da yasak olduğu Mikronezya’da kimse pek mutlu sayılmazdı.

Ama açlığı bastırmak için piyasaya sürülen dinen makbul seks cinneti çocukları (henüz) oyalamıyor; yoksul kocalı kadınları biraz, zengin muktedirlerle evli kadınları ise çook mutsuz ediyordu.

Yoksul kadınlar daha az mutsuzdu çünkü parasız kocalarının arzusuna maruz kalan damacana, ağaç kovuğu, cansız manken, heykel vb. gibi cansız seks objelerini rakipten saymıyor; araya dört ayaklı bir canlı girerse de “benim yerimi tutmaz” deyip aldırmayabiliyorlardı.

Oysa muktedirlerle evli kadınların rakipleri iki ayaklı ve kocanın tinsel ya da cinsel iktidarından çok, parasına göz diken canlılardı. Dolayısıyla bu kadınlar hem vicdan hem de cüzdan düzeyinde uğradıkları çifte ihanete fena halde içerliyorlar, üstelik ellerinden bir şey gelmiyordu.

Aldatan muktedir kocanın, aldatılan eşin sitemi, hatta vurdulu kırdılı tepkisine karşı savunması, titanium dolgu sağlamlığındaydı: “İnan halim kalmadı, canım çekmiyor ama Tanrı Ol emri, sürünerek de olsa yapmak zorundayım...”

Böyle böyle dokuz metresten on yedi çocuk yapan Beton Saray hizmetkârı, Yol Partisi’nin saçı boyalı kadim neferlerinden ve bizatihi İhtiyarlar Meclisi Başkanı Moskatel Gayball’un resmi eşi Sabrina Gayball; bu savunmayı kocasından on yedinci kez duyduğu günün ikinci yarısında, içinde fokurdayan korkunç öfkeyi dindirmek amacıyla deniz kıyısında yürüyüşe çıkmıştı.

Kumsalda, okyanusun sahile attığı konserve kutularını tekmeleye tekmeleye ilerliyordu. Attığı bir tekme ayağını acıttı. Eski püskü bir çaydanlığa vurmuştu.

Sabrina’nın eğilip eline aldığı çaydanlığın içinden bir bulut yükseldi, dile geldi:

“Dile benden üç dilek. Her dileğin yerine gelecek ama on katı da kocana bahşedilecek!”

Sabrina Gayball şöyle bir düşündü ve “Ezya Adaları’nın en güzel kadını olmak istiyorum” dedi.

Çaydanlık cini uyardı: “Tamam ama bu dileğin kocanı da dünyanın en yakışıklı erkeği yapacak ve kadın erkek herkes başına üşüşecek!”

Sabrina kabul etti ve Ezya Adaları’nın en güzel kadınına dönüşünce ikinci dileğini açıkladı: “Ezya Adaları’nın en zengin kadını olmak istiyorum.”

Cin tekrar uyardı: “Kolay. Ama bu dileğin kocanı da dünyanın en zengin erkeği yapacak!”

“Olsun” dedi Sabrina ve anında tepeden tırnağa altın mücevheratla donandı, her parmağında elmas bir yüzük peydahlandı.

Sıra üçüncü ve son dileğe gelmişti. Çaydanlık cini kuralı tekrarladı, iyi düşünmesini, kocasına on katının bahşedileceğini anımsattı.

Sabrina gülümsedi. Gözleri parlıyordu.

“Son dileğim” dedi. “Şimdi, şuracıkta hafif bir kalp krizi geçirmek istiyorum!”