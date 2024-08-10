Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat [email protected] Son Yazısı / Tüm Yazıları

Karizma yoksa kerizma çok!

10 Ağustos 2024 Cumartesi

Şeş Taahhüt Kumpanyası’nın bir numaralı yolsuz müteahhidi ve istibdadın vazgeçilmez işbirlikçisi Cenabet Cenginski’nin bir metres ordusu beslediği tüm Mikronezya’nın bildiği bir gerçekti. 

Bodur boyu ve yamuk suratıyla Cenabet adının hakkını veren Beton Kralı’nın karizma yokluğunu, cebindeki kerizmatik telafi ediyordu. 

Ancak Cenabet’in resmi eşi Zebercet, adadaki tüm resmi eşler gibi istibdat rejiminin tek bir icraatından şikâyetçi; o da cima özgürlüğüydü. Ama ne yapsın? Kocasının metres ordusunu görmezden, bilmezden geliyordu. 

Cenabet Cenginski, bir tatil günü Zebercet’i alıp Mikronia sahilinde ancak yolsuz muktedirlerin gidebildiği ve zaten tüm adanın yegâne lokantası, Yolcu Balık’a götürdü. 

İkili, sipariş balıklarını zıkkımlanırken güzel bir kadın doğruca Cenabet’in yanına geldi; uzun uzun dudaklarından öptü, “Sonra görüşürüz” dedi ve çıkıp gitti. 

Görmezden geldiği ordunun bir neferi gözüne sokulan Zebercet, öfkeyle sordu: “Kim bu kadın?” 

Cenabet istifini bozmadı: “Metresim!” 

Zebercet, “Yaşlı teke, pis zampara!” diye tısladı. “Derhal boşanacağım senden.” 

“Hay hay!” deyiverdi, Cenabet. “Ama iyi düşün. Boşanırsak kışın İsviçre’de kayak, yazın Côte d’Azur de deniz sefaların biter. Kaliforniya’da ıstakoz tıkınmayı rüyanda görürsün. Londra’da Harrods’u yağmalamak, Paris’te Hermes’i kapatmalara veda edersin. Yine de karar senin, bana uyar!” 

Aralarına bir sessizlik çökmüştü ki kapıdan içeri Merkez Pastanesi’nin değişmez müdür yardımcısı Liman Von Koka, kolunda çok genç bir kadınla girdi. 

Zebercet, “Liman’ın yanındaki kadın kim?” diye sordu. Önündeki balığın başını emmekle meşgul Cenabet, “Tabii ki metresi!” dedi. 

Zebercet, düşünceli bir suskunluğa gömüldü. Sonra kocasının kulağına eğilip fısıldadı: “Bizim metresimiz daha güzel!”


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Karizma yoksa kerizma çok! 10 Ağustos 2024
Milletvekilliği rant kapısı mıdır? 4 Ağustos 2024
Kutsal yemek 3 Ağustos 2024

Günün Köşe Yazıları

Işık Kansu
Işık Kansu Devletçilik Okunun Anlamı
Olaylar Ve Görüşler
CHP tüzük kurultayına giderken - ÇETİN KÖKER
Olaylar Ve Görüşler
Olimpiyat ve insanlık - Prof. Dr. NECDET ADABAĞ
Mustafa Balbay
Mustafa Balbay Şahsıma mektuplar (30) Cibilliyetsizler!
Şükran Soner
Şükran Soner ‘Halkımız, iktidar yalan söylüyor, çarptık böldük hesap tutmuyor’
Mine G. Kırıkkanat
Mine G. Kırıkkanat Karizma yoksa kerizma çok!
Murat Ağırel
Murat Ağırel Evreşe talanı
Oktay Ekşi
Oktay Ekşi İletişim özgürlüğü
Miyase İlknur
Miyase İlknur Türkleri kabul edecek ensar aranıyor
Mehmet Ali Güller
Mehmet Ali Güller Saray zencileri
Öner Yağcı
Öner Yağcı Beyaz Zambaklar Ülkesinde’nin çağrıştırdığı
Gülengül Altınsay
Gülengül Altınsay Madalyanın iki yüzü
Ebru Kılıçoğlu
Ebru Kılıçoğlu Konsantrasyon ve hırs

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Ankara'daki otobüs kazasında ölenlerin yakınları konuştu: 'Bir ay sonra düğünleri vardı'

Ankara'daki otobüs kazasında ölenlerin yakınları konuştu: 'Bir ay sonra düğünleri vardı'
DMM açıkladı: Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı?

DMM açıkladı: Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı?
Kısıtlamalar sokağa indi... Sokak röportajları RTÜK radarında!

Kısıtlamalar sokağa indi... Sokak röportajları RTÜK radarında!
Kabustan 3 puana! Galatasaray Hatayspor’u zor geçti!

Kabustan 3 puana! Galatasaray Hatayspor’u zor geçti!
TÜİK kritik veriyi açıkladı! Memur ve emeklilerin zam senaryosu belli oldu

TÜİK kritik veriyi açıkladı! Memur ve emeklilerin zam senaryosu belli oldu
Eşiyle yatakları ayırma kararını açıkladı! ‘Cinsel hayatımız daha iyi!

Eşiyle yatakları ayırma kararını açıkladı! ‘Cinsel hayatımız daha iyi!
Biden'dan çarpıcı açıklama: 'Trump seçimi kaybederse...'

Biden'dan çarpıcı açıklama: 'Trump seçimi kaybederse...'
Peker Açıkalın kimdir? Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli? Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi?

Peker Açıkalın kimdir? Peker Açıkalın kaç yaşında, nereli? Peker Açıkalın beyin kanaması mı geçirdi?