Cevap ve düzeltme metni

08 Eylül 2022 Perşembe

Cumhuriyet gazatesi’ nin 23/07/2022 tarihli nüshasında yayımlanan ve aynı tarihte www.cumhuriyet.com.tr adresli internet haber sitesinde de yer verilen Miyase İLKNUR isimli yazarın ‘SBK’nin iadesi SBK’lerin paniği’ başlıklı köşe yazısında, müvekkil Sn. Berat ALBAYRAK hedef alınarak tamamen kurgudan ibaret, asılsız ve habercilik etiğinden uzak birtakım iddialar ortaya atılmıştır.

Müvekkil Sn. Berat ALBAYRAK , Sezgin Baran KORKMAZ isimli şahısla hiçbir bağlantısı bulunmamasına rağmen, ilgili yazıda bütünüyle gerçek dışı ifadelerle adı zikredilerek mesnetsiz iddiaların hedefi haline getirilmiş; müvekkilin birtakım hukuksuz işlemlerle bağlantılı olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

‘Haber’ olarak dahi nitelendirilemeyecek söz konusu yazıda ortaya konulan kurgunun aksine; müvekkilin Sezgin Baran Korkmaz isimli şahısla herhangi bir kişisel hukuku ya da şahsi bir münasebeti olmamıştır. Müvekkil ile uzaktan yakından ilişkilendirilemeyecek Sezgin Baran Korkmaz isimli şahsa yönelik ithamlara yer verilen bahse konu yazıda müvekkilin adına özellikle kalın karakterlerle dikkat çekilmesi, yazının kamuoyu nezdinde açıkça hedef gösterme amacıyla kaleme alındığının bir göstergesidir.

Görev süresi boyunca türlü asılsız iddialar ile hedef gösterilen Sn. Berat ALBAYRAK, görevinden ayrıldıktan sonra da aynı saldırılara maruz bırakılarak her türlü ‘yalan’ ile saygınlığı yok edilmeye çalışılsa da aleyhindeki gerçek dışı söylemlere karşı sessiz kalmayacak ve günün sonunda itibarını kaybeden, basın etik değerlerinden ve habercilik ilkelerinden nasibini almamış adı geçen gazeteciler olacaktır.

Bu ve benzeri gerçek dışı haberlere ilişkin olarak müvekkil, hukuken sahip olduğu haklarını sonuna kadar kullanmaya devam edecektir. Tekzibe konu yayında yer olan ve gerçekle hiçbir şekilde bağdaşmayan iddiaları, kötü niyetli ve hayali senaryoları, kısacası basın etik değerlerine yakışmayacak biçimde bu iftiraları yayınlayan köşe yazarı Miyase İlknur’u kınıyor, asılsız iddialara karşı cevabımızı kamuoyuna saygıyla sunuyoruz.

Sn. Berat ALBAYRAK

Vekili Av. İsa Sinan GÖKTAŞ