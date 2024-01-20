Gaye Hanım’a yüklenmeyin

20 Ocak 2024 Cumartesi

Yabancı sermayeyi ülkemize getirmek için ABD’de yatırımcılarla buluşmaya giden Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan hakkında bomba iddialar basına sızdırıldı.

Sızdırıldı diyoruz, zira bu iddialar CİMER’e yazılmış. CİMER’in açılımı Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olduğuna göre Cumhurbaşkanlığı bürokrasisi sızdırmadığı sürece biz kulların bu iddiaları bilmesine imkân yok. Eğer dava açılmamışsa. Nitekim sızdırılan belgede Cumhurbaşkanlığı’na bağlı CİMER’in kaşesi var. Yani belge Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan sızdırılmış.

Gaye Erkan’ın başında bulunduğu Merkez Bankası’nı aile boyu yönettiğine dair iddialar nedeniyle iki günden beri tartışılıyor. Babasına bankanın yönetim katında oda, araç ve koruma tahsis edilmesi, istediği personeli çağırıp özel görev vermesi, tehdit etmesi gibi iddialar doğru mudur, bilemiyoruz. Kendisi bir türlü dönemediği ABD’den yaptığı yazılı açıklama ile bu iddiaları yalanladı ve kanuni yollara başvuracağını söyledi.

Bence Gaye Hanım’a haksızlık yapılıyor.

Velev ki babasına oda, araç ve koruma tahsis edilmiş. Eee ne var bunda?

Sanki bu topraklarda ilk kez yönetici olan birinin ailesi, bu ayrıcalıklardan yararlanıyormuş gibi Gaye Hanım’ı çarmıha geriyoruz.

Merhum Cumhurbaşkanı Özal, başbakanlığı döneminde bürokrasiyi oğlu Ahmet Özal’la birlikte oluşturmadı mı?

Tansu Çiller, koca devleti eşi Özer Çiller’le birlikte yönetmedi mi? İnanmıyorsanız İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, ona da inanmıyorsanız AKP’den şimdi Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın’a sorun, size söylesin.

Melih Gökçek Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanı iken oğulları kendi işleri güçlerinde mesai mi harcıyorlardı?

Bugün Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile atadığı bakanlar tek başlarına mı yönetiyor sanıyorsunuz? Bakan, milletvekili, belediye başkanı ya da üst düzey bürokrat olarak atanacak isimler gelin adayı gibi önce ailenin onayından geçmiyor mu?

Öyle ki zaman zaman aile arasından atanacak isimler konusunda anlaşmazlıklar çıktığı, kendi aralarında rekabete girdiklerini okuyoruz.

Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan ve damatlar karşısında bakanlar, bürokratlar, valiler hazır olda karşılama uğurlama törenleri düzenliyor, okullarda, kamu kurumlarında brifingler veriyor, bürokrat atıyor, bürokrat görevden alabiliyor, hangi ihaleyi kimin alacağına karar veriyor, Hazine arazilerini, binalarını başında bulundukları vakıflara, okullara tahsis edilmesini sağlıyor, ülkeyi dedelerinden miras kalmış gibi yıllardır yönetiyorlar.

SADIK EFENDİ’YE AYIP ETMİŞ

Bu durum artık kanıksandığından mı nedir, kimse bu kadar tepki göstermiyor.

Devleti aile boyu yönetmek bize Osmanlı sarayından miras kalmış bir gelenek. Padişah analarının sadrazamı, vezirleri parmağında oynattığı, en önemli kararlarda müdahil olduğu bir coğrafyada bu gelenek, Cumhuriyetin ilk yıllarında unutturulmak istense de aniden hortlayıveriyor işte.

Türkiye’de her ademoğlu saltanat rüyası görür.

Gaye Hanım’ı yemek istiyorsanız babasını, anasını bahane etmeyiniz lütfen.

Ben sadece Gaye Hanım’a bir konuda yüklenirim sadece. Merkez Bankası’nın asli görevlerinden biri fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyon hedefini belirlemektir.

Gelin görün ki bizim Gaye Hanım’ın enflasyondan pek haberi yok. O TÜİK enflasyonunu baz alıyor. Allah’tan kapıcıları Sadık Efendi bu konuda donanımlı. Piyasadaki fiyatları günü gününe takip ediyor.

Bu durumda babasının odasının yanına asıl Sadık Efendi’ye bir oda ve çarşı pazar dolaşıp fiyat etiketleri rahatça takip edebilmesi için emrine bir de şoförlü bir araç tahsis etmelidir.

O nedenle Sadık Efendi’ye ayıp etmiş bence.