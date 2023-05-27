Pazartesi ağlamak yok

27 Mayıs 2023 Cumartesi

Biliyorum bu yazıyı Erdoğan’a oy verenler büyük bir olasılıkla okumayacak. Çünkü onlara A Haber, Ülke TV, TRT, ATV televizyonları ile Sabah, Takvim gazeteleri yetiyor. Mahkeme kararıyla tescillense de Kılıçdaroğlu hakkında üretilen videoların montaj olduğunu bile duymadılar.

NASIL DUYSUNLAR Kİ?..

CHP’nin meydanlara koyduğu LED ekranlara bile yasak getirildi. Twitter, Instagram, YouTube gibi sosyal medyayı kullananların sayısı sınırlı. Sadece “Big Brother”ın sabah akşam çizdiği Türkiye tablosuna inanıyorlar. Güçlü Türkiye, dünya lideri Erdoğan, ülkenin bölünme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu sabah akşam beyinlerine boca ediliyor.

Madem ülkemizin bu kadar güçlü, Erdoğan da söylendiği gibi dünya lideri ise bizi kim bölmeye cesaret edebilir sorusunu sormanın bu saatten sonra bir anlamı yok.

Sözüm, “Yok milletvekili adaylarını beğenmedim”, “Yok Kılıçdaroğlu değil de şu aday olsaydı”, “Yok mutakabat metninde şu maddeyi içime sindiremiyorum” ya da “Bu saatten Erdoğan seçimi vermez abi” diyenlere.

Sen son nefesine kadar diren, elinden geleni yap ki ondan sonra konuşma hakkın olsun.

Adamlar mezardakilere bile oy kullandırma hilelerini göze alırken sen tatilini yarıda kesmeye ya da kayıtlı olduğun yere gitmeye üşeniyorsun.

Pazartesi nasıl bir Türkiye’ye uyanacağının farkında mısın acaba?

Şimdi “Aman canım bugünkü Türkiye’nin hali ortada. Bundan daha kötüsü ne ola ki?” deme. Beterin beteri, dibin dibini göreceğiz unutma.

Ekonomimiz dibi görmüştü. Şimdi temerrüde düştü düşecek. Bankalar artık maaşlarımızı bile tek seferde nakit olarak vermiyor. Taksitlere bölüyor. Kredi kartından nakit avans nanay yavrum nanay.

Döviz hesabından kendi paranı çekemeyeceksin. Hoş şimdi de çekemiyorsun. Davulcu parası gibi taksit taksit anca ödeyebiliyorlar. Kur korumalı mevduat hesabındaki faizden vazgeçtim anaparayı alabilme şansın olacak mı şüpheli.

Dolar televizyon ekranlarının sağ alt köşesinde 19-20 lira bandında görünüyor. Git bankaya ya da döviz bürosunda o fiyattan bulursan haber ver biz de gelelim. Pazartesi doların fiyatını 25 liradan aşağısını düşünme. Otuza kadar yolu var.

Soğanı bırak, ekmeği bile on liranın üzerinde yiyeceksin.

Bu yıl doğalgaz faturaları iyi geldi diye sevinme. Rusya’ya olan borcumuzu Putin amca sırf Erdoğan seçimi kazansın diye erteledi. Seneye faiziyle birlikte ödeyeceksin.

Bunlar ekonomide karşılaşacağın tehlikeler.

BİR SONRAKİ SEÇİM BU ŞANSIN DA OLMAYABİLİR

Kadınlar, size söylüyorum. İstanbul Sözleşmesi’nden tek imza ile çıktığımızda “Aman canım o bir şey değil, haklarınız 6284 sayılı kanunla zaten korunuyor” denmişti. Şimdi o kanunun da değişmesi için Meclis’te ittifak yapacak sağ ve muhafazakâr milletvekilleri çoğunlukta. Birbirleriyle anlaşmaları hiç de zor değil. HÜDA PAR ve YRP bu iş için daha ilk ayda önergeyi Meclis’te burnumuza dayayacaklar.

Seçim geçer geçmez muhalif partilerden seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak için düğmeye basacaklar. Bahaneden bol ne var.

Sınırlarımızdan elini kolunu sallayan sığınmacı kafileler daha da artacak. Ev kiraları daha da fırlayacak. Bir sonraki seçimlerde oy kullanacak Türkiye dışında doğmuş seçmen sayısı daha da artacak. Küçük yaşta buraya gelen ya da burada doğmuş ve vatandaşlık almış sığınmacılar da oy kullanma yaşına gelecek. O zaman da değiştirme şansın hepten kalmayacak.

Akşamları izlediğin muhalif kanallara ve gazetelere çullanacaklar. Davalarla yıldırmaya çalıştıkları gazetecilere hapishane yolları görünecek. Sesini duyuracak bir mecra da kalmayacak.

Şimdi bırak mızmızlanmayı da sandığa git. Gitmekle kalma sandığı bekle. Sandıklar açıldığında orada bulun, katakulliye izin verme.