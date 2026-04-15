“Benim bildiğim tek şey var, silahlı mücadele devri kapandı, PKK bitti.”

“Öcalan’ın ‘evet’ demediği yasaya PKK nasıl ‘evet’ diyecek?”

“Öcalan örgütüyle istişare etmeden karar vermez, kendi örgütüyle yasa taslağını konuşması lazım.”

“Bir mutabakat sağlansın ki Genel Kurul’da tartışmasız geçsin, herkes Öcalan’ın kendi örgütüne kabul ettirmediği bir şeyin fazla dinlenmeyeceğini biliyor.”

“Öcalan’ın sıfatının netleşmesi lazım, yasaya veya belgelere adı ‘baş müzakereci’, ‘baş aktör’ ya da başka bir şey olarak konabilir... Öcalan, Sayın Bahçeli’yi çok özel bir yere koydu. Ama Sayın Erdoğan’ın da hakkını veren bir yerden söz kuruyor.”

DEM Partili Pervin Buldan’ın röportajı T24 internet sitesinde yukarıdaki cümlelerle duyuruldu.

TERÖRİST ‘BAŞ AKTÖR’ OLACAKMIŞ, YASAYI PKK ONAYLAYACAKMIŞ!

Buldan’ın Cansu Çamlıbel’e söylediğine göre, DEM Partililerin 27 Mart’ta Öcalan ile yaptıkları son görüşmede devlet heyeti daha kalabalıkmış. Ayrıca bu heyet, ilk kez DEM’in yanında Öcalan ile konuları istişare etmiş. Demek ki Cumhur İttifakı ne kadar yalanlasa da Öcalan ile müzakere sürdürülüyor ki Buldan, terörist başı için “baş müzakereci”, “baş aktör” gibi sıfatlar verilmesi için ısrar ediyor!

Bunları söyleyen kişinin TBMM başkanvekili olması, vahim bir durumdur. Ancak benim dikkat çekmek istediğim nokta şu:

Hem PKK bitti diyor hem de Öcalan’ın örgütüyle yasa taslağını konuşması lazım, onun örgütüne kabul ettirmediği bir taslak dinlenmez diyor!

PKK terör örgütünün feshedildiği iddia ediliyorsa Öcalan kiminle görüşecek yasa taslağını?

Sormazlar mı insana; bir örgüt bittiyse niye TBMM’nin kabul edeceği yasada belirleyici rol oynuyor, neden PKK terör örgütünün onayı gerekiyor?

Demek ki sadece kamuoyunda “terör örgütü bitti” algısı yaratıp toplumu razı etmek için gerçekler gizleniyor. Bu çok açık!

Üstelik Türkiye’deki faaliyetlerini durdurduğu ve çekildiği açıklanan PKK, sınırımızın hemen ötesinde Suriye’de YPG/PYD olarak varlığını sürdürürken kim inanır bu algıya?

BAKALIM HALK DEVRİM KARŞITLARINI NEREYE KOYACAK?

DEM Parti sözcülerinin sürekli olarak “Öcalan’ın özgür yaşar ve özgür çalışır bir pozisyona gelmesi sağlanmalıdır” demesinin ve süreci buna bağlamasının gerekçesi nedir?

47 yıldır terörle ülkeyi kana bulayan bir terörist siyasete mi girecek? Kuracağı yeni partiyi İmralı’da kendisine ayrılan konutta mı şekillendirecek?

“PKK’nin kurucu önderliğine saygı gösterilmeli” diyen Bahçeli, Öcalan’ı ziyaret edip kucaklaşma fotoğrafı mı çektirecek?

Açıkça görülüyor ki halkın sinir uçlarıyla oynayan Öcalan açılımı, PKK’nin teslim olmasını sağlayan bir süreç değildir; terör örgütü liderinin meşrulaştırılmasına yol açan bir süreçtir.

O kadar öyledir ki Cumhuriyet dönemini “100 yıllık yıkım” olarak tanımlayan TBMM Başkanvekili Buldan, yeni anayasa çalışmalarında Öcalan’a “baş aktör” denilmezse ve PKK yasa çalışmalarını kabul etmezse, sürecin tıkanacağını açıkça söylüyor!

Türkiye’de “bitti” denilen örgüt Suriye, Irak ve İran’daki unsurlarıyla varlığını sürdürüyor ve zaman zaman Kandil’den tehdit açıklamaları geliyor.

Emperyalizmin ulus devletleri parçalayıp sömürmeyi hedefleyen Büyük Ortadoğu Projesi, kuşkusuz Bahçeli olmasa bu aşamaya getirilemezdi. O nedenle Öcalan’ın Bahçeli’yi “özel bir yere” koyması ve geri planda gözüken ama tüm süreci belirleyen Erdoğan’a hakkını vermesi şaşırtıcı değil.

Türk halkının adı geçen bu Cumhuriyet Devrimi karşıtlarını, TBMM’nin yapacağı yasayı PKK terör örgütüne onaylatmayı düşünenleri nereye koyduğunu da elbette göreceğiz!