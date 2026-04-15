Anket yönteminde; denek seçimi, anketör ve deneklerin ürkmesi, beklentileri veya çıkarlarını koruma güdüsüyle gerçek düşünce ve görüşlerinden farklı yanıtlar vermeleri gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Ancak yapılan çok sayıda anket benzer sonuçlar veriyorsa bu anketler simülasyon deneyleri olarak kabul edilebilir ve karar alma veya yargıya varma süreçlerinde kullanılabilir.

Kararsızların oyu dağıtıldığında CHP’nin oyu yüzde 32-35 bandında görülüyor. Bu oy oranı, genel seçimde birinci parti olmada yeterli olabilirse de iktidar için yetersizdir. CHP’nin oy oranı 1957 ve 1973 genel seçimlerinde yüzde 40 düzeyinin üstünde gerçekleşmiş; 1950-77 döneminde ortalama yüzde 35 olmuştur.

Anket sonuçları Baykal ve Kılıçdaroğlu başkanlık dönemleri dışında, geçmişte gerçekleşen oy oranlarına göre düşük olması yanı sıra Trump nezdinde başarı, yandaş kollama ve besleme başarısı dışında gerçek bir başarısı olmayan AKP-MHP ittifakına karşı da düşüktür. İktidar hedefi olan CHP’nin fiili oy oranının yüzde 40’ı birkaç puanda aşması gerekir.

Çoğu ankette kararsızların oyunun yüzde 20’ler düzeyinde olduğu görülüyor. Başarısız bir iktidara karşı kararsız oy yüksekliği irdelenmelidir. Kararsızlık hangi nedenden kaynaklanıyor? Seçmen niçin kararsızlığa yöneliyor? Güvensizlik, beklentilere uyumsuzluk, kaygı, ürkeklik ana saikler olabiliyor.

Ayrıca ankete yanıt vermeyen, protesto oyu vereceklerini, sandığa gitmeyeceklerini bildirenler de mevcut.

CHP, diğer partilerin tabanından değil kararsızlardan, tepki gösterenlerden oyunu artırabilir. Polemiklere girişmek yerine ilkelerini savunmak, uygulayıcı kadroları oluşturmak oy oranını artırmada etkili olabilir.

CHP, antiemperyalisttir, laiktir, milliyetçidir, tam bağımsız ulusal devletten yanadır; mallarını üretmek, toplum refahını maksimize etmek için devletçidir; her konuda ilerleme iyileştirme amaçlı devrimcidir. CHP, ana ilkelerini savunarak toplumu yönlendirmelidir.

Antiemperyalizm, yalnız Trump’a karşı değil, tüm emperyal güçlere karşı savunulmalıdır.

Uzlaşı bir aldatmacadır. Uzlaşıda amaç, başatın ana isteklerini, ufak detaylar dışında, kabul ettirmesidir. İlkeler, amaçlar doğrultusunda ödün verilmeden, esneklik gösterilmeden mücadele etmelidir.

CHP’li olmanın ana niteliği dürüstlüktür. Davranışlarda, fikirlerde dürüsttür. CHP gerek vekil gerek yerel yönetimlerde aday göstermede nitelikler konusunda titiz davranmak, özen göstermek zorundadır. Bazı örnekler, geçmişte gereken titizliğin gösterilmediğini ortaya koymaktadır.

Anketlere göre Erdoğan’a karşı en açık, net farkı M. Yavaş yapmaktadır. İktidarda kalmak için her aracı kullanacak çaresiz iktidar Yavaş’ın adaylığını da engellemeye kalkışacaktır. CHP’nin bu bağlamda tek aday değil, Erdoğan karşıtı oyları alabilecek adayları kamuoyuna tanıtması yerinde olur. YSK kararıyla seçimlere kısa süre kala CHP adaysız kalabilir. CHP, tüm münafıklardan, tamamen arınmış değildir. Bu kişilerin siyaset sahnesinden silinmesi partiden ihraç yerine kamuoyu tepkisiyle daha yerinde olur.

Özel, “Her kötülüğe karşı hazırlıklıyız” diyor. İktidarda kalma dışında çaresi olmayan iktidarın yargı dışında ne gibi oyunlar hazırladığı öngörülemeyebilir. İkili oynayan tutarsız partilere, liderlere karşı da dikkatli olmak gerekir.

İlkeli davranmak, tutarlı olmak, mücadeleci olmak önerisi günümüz ülke koşullarında inandırıcı gelmeyebilir, fantastik görülebilir ancak başka çıkış yolu da yoktur.