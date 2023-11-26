Ali Koç ve çevresi iddialara yanıt verdi

26 Kasım 2023 Pazar

Futbol yazarı olmak gerçekten zormuş. Bir elin parmaklarını geçmeyecek cesur ve yürekli insanları tenzih ediyorum ancak kimsenin de temiz lig filan istediğini düşünmüyorum.

Engin ve Dilan Polat’a ait şirketlerin Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşmaları, Tuzlaspor Kulübü resmi sayfasından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç hakkındaki paylaşımları, Fenerbahçe Kulüp yönetimine ve Ali Koç’un yakın çevresine sordum. Sarı Lacivertliler sponsorluk sözleşmesindeki gizlilik maddesi gereği maddi olarak ne kadarlık bir anlaşma yapıldığını açıklamadı.

Aldığım cevapları aynen aktarıyorum...

Dilan ve Engin Polat’a ait şirketler ile kaç sponsorluk anlaşması yapıldı ve bu anlaşmadan Fenerbahçe ne kadar para aldı?

Dilan Polat markası ile kadın voleybol takımı tayt arkası sponsorluğu için 21.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Akabinde Engin Polat For Men markası ile erkek voleybol takımının forma kol sponsorluğu için 24.08.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Tüm görüşmeler şirketlerin yetkili ajansı aracılığı ile gerçekleştirildi. İlave olarak Engin Polat For Men markası için 2023/24 sezonunda Ülker Stadyumu’nda maç başı 1 dakikalık LED reklam kullanımına imkân veren bir reklam sözleşmesi, Dilan Polat için bir adet 2023/24 sezonu futbol loca kullanım sözleşmesi mevcut.

Engin Polat Fenerbahçe kongre üyesi mi?

Evet 1 yıldır kongre üyesi.

Polatların mal varlıklarına tedbir konulmasına rağmen şirketlerinin reklamları neden Hatayspor maçında saha kenarında yansıtıldı?

Sözleşme, kişilerin gözaltına alınmasından sonra yeniden değerlendirilmiş ve 3.11.2023 tarihinde ihtarname gönderilerek sözleşmenin askıya alındığı ve idari makamlar tarafından yapılacak herhangi bir tebliğe kadar da sözleşmenin askıda kalacağı belirtilmiştir. Ardından hiçbir reklam faaliyeti gerçekleştirilmedi.

Tuzlaspor Kulübü Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında Lamine Diack isimli futbolcunun sonraki transferiyle ilgili yüzde 30’luk bir payı taahhüt ettiğine ilişkin iddialarda bulundu. Ne söylemek istersiniz?

Bu iddia hukuki olarak son derece mesnetsiz ve ayrıca da mantıkdışı. Fenerbahçe, 14.07.2022 tarihinde Lamine Diack transferi ile ilgili Tuzlaspor ile anlaşmış ve sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme kapsamında da Tuzlaspor’a ödeme yapıldı. Dolayısıyla Tuzlaspor’un bahsettiği sonraki satıştan yüzde 30 pay taahhüdü gerçek değildir. Sözleşme 175 bin Avroluk şarta bağlı transfer bedeliyle imzalanmıştır. 175 bin Avroluk bu bedelin Fenerbahçe tarafından Tuzlaspor’a ödenmesi de oyuncunun başka bir kulübe transfer olma şartına bağlıdır. Oyuncu Ankaragücü’ne transfer olmuştur. Transferin başka bir kulübe gerçekleşmesi sebebiyle dayanışma katkı payı kesilerek geriye kalan tutar eksiksiz şekilde Tuzlaspor’a ödenmiştir. Tuzlaspor tarafının iddialarında yer alan yüzde 30’luk pay taahhüdü gerçek olsaydı bu durum iki kulüp arasında imzalanan sözleşmede yer alırdı. Ancak sözleşmede böyle bir madde bulunmamaktadır.

Lamine Diack, Tuzlaspor’dan alındıktan ne kadar süre sonra Ankaragücü’ne satıldı ve Ankaragücü bu transfer için ne kadar ödedi?

Tuzlaspor ile 14 Temmuz 2022 tarihinde sözleşme yapıldı. 25 Temmuz 2022 tarihinde de Ankaragücü ile sözleşme yapıldı. Ankaragücü bu transfer için 350 bin Avro ödedi.

Yani 11 gün. Peki, neden alındı neden satıldı?

Futbolcuyu hoca istemedi.

Aynı futbolcunun iki ardışık transferinin 16 haftalık bir süre içinde gerçekleşmesi durumunda, bu transfer köprü transfer olmuyor mu?

Köprü transfere konu olabilir ancak köprü transfer olması için sadece 16 haftalık süre içerisinde yapılması yeterli değildir. Bir transferin köprü transfer olabilmesi için taraflardan birinin veya bir kaçının usule aykırı bir kazanım elde etmesi gerekmektedir. (Vergi veya yetiştirme bedeli ile ihlal gibi örnekler.)

Tuzlaspor Kulübü alt ligde Fenerbahçe üst ligde, Fenerbahçe’nin sattığı takım da Fenerbahçe ile aynı üst ligde oynuyor. Yani alt kategoriden üst kategoriye alınıyor, yine üst kategorideki kulübe veriliyor. Tuzlaspor Lamine Diack’ı transfer ettikten sonra 34 maçta oynatıyor. Tuzlaspor alt lig takımı. Biz alıyoruz ve aynı ligdeki başka takıma satıyoruz. Burada ihlal söz konusu değil.

Peki başka örnek var mı bu şekilde?

Elbette var. Kendi futbolcumuz var: Mergim Berisha. Futbolcu 2 Temmuz’da Augsburg’a 4 milyon Avro’ya transfer oldu. 30 Ağustos’ta Hoffenheim’a 14 milyon Avro’ya satıldı.

Eyüpspor 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mehmet Umut Nayir’i Fenerbahçe’ye transfer etti ve bedel almadı. Karşılığında bir şey verildi mi?

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında Umut Nayir’in transferi için imzalanan sözleşmede sabit bir transfer bedeli ödenmemesi kararlaştırılmıştır. Bunun yerine Nayir’in Fenerbahçe’den başka bir kulübe satışından Eyüpspor’a yüzde 50 pay verilmesi taahhüt edilmiştir. Bunun yanında Eyüpspor’a ön alım hakkı da tanınmıştır. Bu ve buna benzer örneklerine çokça rastlanmaktadır.

Yazım, “Bu soruları Ali Koç’a, Fenerbahçe’ye sorabilir misin?” diyenlere cevap... Herkese her şeyi belgeleriyle sormaya devam edeceğiz. Cevap verebilenler bir yana veremeyenler diğer yana ayrılacak.