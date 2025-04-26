Anlamaya çalışıyoruz: Kim bunlar?

26 Nisan 2025 Cumartesi

Türkiye tarihine geçeceği kesin olan İmamoğlu soruşturmasını halk olarak takip ediyoruz.

Şafak baskınları ve soruşturma içerisinde şüphelilere dahi sorulmayan, soruşturma belgelerinde dahi yer almayan bilgilerin malum gazetelerde ve sosyal medyada yer alan bazı isimlerce çarşaf çarşaf yayımlandığı bir süreç yaşıyoruz.

Biliyorum hemen bu kişiler papağan gibi “Polatlar davasını” bana hatırlatacaklar.

Yayınlarda, kitabımda ayrıntıları ile anlattım ama anlamak istemiyorlar bir daha hatırlatayım.

Polatlar davasında soruşturma açılıp MASAK ön raporu çıkıp, Anadolu savcılığı şirketlere kısıtlama kararı verdikten günler sonra yaşanan bir tartışma üzerine yine bu köşeden yazı yazdım. TV ekranında da anlattım. Savcılık bilgime başvurdu belgelerimi istedi. Tuzlaspor ile ilgili anlattığım dosyam için tekrar çağırıldım ve yine bilgime başvuruldu, defalarca gittim ve sosyal medyada da paylaştım.

Mahkemelerin verdiği kararı yazılı medyadan önce yazdığım için suçluymuşum.

Oysaki bu soruşturmada bırakın mahkeme kararını savcılığın şüphelilere sormadığı sorular, izletmediği görüntüler bu kişilerin ellerinde ve çarşaf çarşaf yayımlıyorlar.

Üstelik yalan dolan ile bunu yapıyorlar.

“Kim bunlar” diye baktığınızda da mesela biri Ergenekon, Balyoz kumpasları döneminde tanıklık yapmış, daha soruşturma aşamasında eline tutuşturulan belgelerle kitap yazdırılan belediyelerden anket yapıyorum diye ihale alan renklendirilmiş bir aparat. Hepsi böyle... Artık şaşırmıyoruz bile.

Şimdi bu kişiler, elde ettikleri bu bilgilerin sözde doğru çıktığının pazarlamasını yaparak iş insanlarına siyasetçilere parmak sallıyorlar.

Soruşturmaya dönersek; ne yazık ki şüpheli olan herkesin bilgilerine ulaşmak mümkün değil. Davayı sulandırmak için halkı yalan yanlış bilgiler ile zehirleyen malum çevrelerde olan belgeler bizde yok.

Avukatlardan ifade tutanaklarını alıp okuyarak bilgi sahibi olmaya ve sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki buna rağmen tüm şüphelilerin ifadelerine ulaşamadım. Avukatlar yazılmasını istemiyorlar. Saygı duyuyorum.

Ulaşabildiğim ifadelerin tamamını da okudum, bitirdim.

Bazı isimlerin neden tutkulu olduğunu açıkçası anlayamadım.

Mesela Elif Güven.

Tanımıyorum ismini de ilk defa burada duydum. Operasyon yapıldığında yurtdışındaydı. Apar topar geldi ülkeye havalimanında teslim oldu. İfade tutanağına baktım. Gizli tanık, Elif Güven hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

“Reklam çalışmalarının başında olup ayrıca Medya AŞ Yönetim Kurulu üyesidir. Medya AŞ’deki doğrudan temil ihaleleri yapılan usulsüz dosyaların birçoğunu kendisi üzerinden hazırlamaktadır. Murat Ongun’un arkadaşıdır.”

Elif Güven cevap vermiş:

“Ben Medya AŞ Yönetim Kurulu üyesi değilim. Reklam alanı müdürüyüm. İhale dosyaları benim üzerimden hazırlanmaz.”

Sonuç? Elif Güven tutuklandı.

Samir Asan isimli bir kişi var. Belediyenin saha denetim personeli. İhaleler sorulmuş ve ayrıca “Emrah Öksüz’den hesabına 3 seferde gelen 4 bin 665 TL ne parası” diye sorulmuş.

Samir Asan cevaplamış:

“Emrah Öksüz. Benim işyerinden koordinatör arkadaşımdır. Biz onunla bir davada taksirle yaralama suçundan yargılandık. Yargılama sonucunda yargılama giderinden müteselsil sorumlu tutulduk kendi aramızda pay ettik bu tutar o tutar.”

Son olarak eklemiş:

“Firmaları tanımam etmem ben saha elemanıyım, çalışanlar konumunda en alt kademedeyim. Ben neden buradayım bilmiyorum ve şaşkınım. Devleti zarara uğratacak hiçbir işte olmadım olmam da. Belediyeden aldığım para ile geçinen biriyim. Bakmakla yükümlü olduğum 2 çocuğum var.”

Mehmet Erdoğan isimli bir şoför var. Hüseyin Köksal isimli kişinin şirketinde şoförmüş. Bankaya gelen 14 milyon TL’yi çekmiş. Bu sorulmuş.

Cevabında; “Ben şoförüm. Şirket bana tek seferlik para çekme işlemleri için yazı yazıyor ben de çekiyorum. Beni para çekmeye muhasebe gönderdi” ifadelerini kullanmış.

Birsen Şahin, yine gizli tanık ifadesinde “Birsen Şahin, Murat Ongun’a dair her şeyi bilen gizli kasası niteliğindeki şahıstır” demiş. Birsen Şahin de “Tüm banka hesaplarıma ve mal varlıklarıma bakın” demiş.

Ceyda Kıyrak isimli bir kişi var belediyeden emekli olmuş.

Buğra Gökce’ye İzmir’de görevli olduğu dönemde İBB’de yapılan ihaleler sorulmuş mesela!

Anlamaya çalışıyoruz ama bir türlü anlamıyoruz.

Sosyal medyada isim isim paylaşanlara soruyoruz ya bu nedir diye. Daha bekleyin neler çıkacak diyorlar. Ama bir türlü bir şey çıkmıyor.

Neler çıkacak bizler de bekliyoruz. Halihazırda soruşturma kapsamında şüphelilere sorulan ve neden sorusunu sormamıza sebep olan durum bu vaziyette.

Bu soruşturmayla birlikte ülke milyarlarca dolar kaybetti. Faizler düşürülecekken tekrar yükseltilmek zorunda kaldı. Yüksek faizde, yolu suyu olmayan Afrika ülkeleriyle yarışıyoruz. Geleceğinden çaldığımız çocuklar isyan edince de tekme tokat cezaevine atmaya çalışıyoruz.

Koskoca toplum hak, hukuk, adalet istiyor onu bile çok görüyoruz.