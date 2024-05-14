Borsada neler oluyor?

14 Mayıs 2024 Salı

Bir okurum aradı.

Sesi çok kötü geliyordu.

Bu konuşmadan kısa süre sonra da sosyal medya hesabımdan bir mesaj aldım ve konu yine aynıydı.

Borsa...

Hiç anlamadığım ve bilgimin olmadığı bir alan. Bu sebeple borsa konusunda uzman isimleri aradım, sordum.

Yazımızın konusu “borsa”da işlem gören Beşiktaş hisseleri.

Bir şeyler olduğu kesin.

29 Mart 2024’te Beşiktaş kulübüne ait hisseler 51.5 liradayken bir anda yüzde 74 artışla 89.3 liraya yükseldi. Sonrasında ise taban fiyatı gördü. Aradaki makas öyle böyle değil. 19 Nisan’da 89.3 lira olan hisse fiyatı 28.14 liraya indi.

İşte tam bu noktada da okurlarımın gönderdiklerine bakmak gerekiyor. Resmi belge... Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimini gönderdiler.

Yapılan bildirimde; Veysel Karadeniz, Nuri Budakoğlu, Adem Karataş, Muammer Geçgel, Engin Meral ve Neslihan Kaya isimleri geçiyor. Bu isimler hakkında SPK, manipülasyon yaptıkları gerekçesi ile altı ay geçici işlem yasağı uyguluyor.

Yani bu kişiler “borsa”da işlem gören Beşiktaş hisseleri ile olağan olmayan işlere girişmişler. Konu hakkında Habertürk’te yayımlanan bir de yazı var.

Çok ilginç bir bilgi var orada da, aynen şöyle:

“SPK’den ceza alan aynı isimlerin ellerinde borsada işlem görmeyen hisseleri Merkezi Kayıt Kuruluşu’na başvurarak işlem görmesini sağladıkları da görülüyor. Bu kişilerin ellerinde borsadan değil farklı yollarla elde ettikleri yaklaşık halka açık kısmın yüzde 4’üne denk gelen 4 milyon lot civarında hisse olduğu ve bunu borsada satmak istedikleri de bu açıklamalardan anlaşılıyor... Rakamlara başvurup hesap yaparsak 4 milyon lotluk hisseyi 51.5 liradan satıp 206 milyon lira gelir elde edecekken gerçek olmayan işlemlerle manipülatif bir şekilde 89.3 liraya yükselterek 357 milyon lira gelir elde etmek isteyen 6 kişi 151 milyon lira fazla kazanmak istedi. Ancak bu işlemleri nedeniyle 29 Mart’ta bu işlemler başlamadan önce piyasa değeri 12.5 milyar lira olan kulübün değeri bugün yaklaşık 6 milyar lira düşerek 6.7 milyar liraya inmiş oldu.”

Yani bu kişiler hem Beşiktaş kulübüne hem de yatırımcılara çok büyük zarar vermiş. Arayan okurum gibi yatırımcıların da batmalarına neden olmuşlar.

Hemen bu kişiler hakkında araştırmaya giriştim. Borsa İstanbul AŞ’nin 24 Mayıs 2023 tarihinde yaptığı duyuru da Behiye Kaya ve Neslihan Kaya hakkında 25 Mayıs 2023 tarihinden itibaren bir ay süreyle “Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı”, “Brüt Takas” ve “İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması” tedbirleri uygulanacaktır diye bir duyuru var.

Mesela KAP bildirisinde bulunan Neslihan Kaya isimli kişi daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’nda “temsilciler kurulu”nda görev yapan kişi mi? İsim benzerliği mi?

Yine “borsa seans” adlı haber sitesinde 20 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan bir haber var. Haber aynen şöyle.

“Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nurol Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (#NUGYO) hisselerinde 26 Temmuz 2021 ile 13 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlemlerde ‘İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı’ suçunun işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle toplam 11 kişiye yaptırım uygulama kararı aldı. Yaklaşık 9 ay önce başlayan işlemlerde Ferhan Kaya’nın isminin kulislere sızmasının ardından Can Dilmener’in devreye girdiği iddiaları konuşulmaya başladı. Can Dilmener, uzun süre piyasada ‘Ferhan Kaya artık yok, operasyonu ben yönetiyorum, yabancıya hisse satışı olacak’ dese de geçen hafta hesaplarına yasak gelen Beşir Kaya, Behiye Kaya, Serap Kaya ve Neslihan Kaya, Ferhan Kaya’nın akrabaları olduğu ortaya çıktı.

Operasyonun başladığı tarihte 9 lira seviyesinde olan hisseler ise 18 liraya kadar yükseldi. ‘İşlem Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı’ suçunun işlendiğine dair makul şüphe nedeniyle SPK’nin 11 hesaba 6 ay süreyle yasak getirmesinin ardından hızla gerileyen hisseler 15 liranın altına indi.

Daha önceki tedbir ve yasaklardan sonra ‘Sıkıntı yok, sorun yaşanmayacak’ diye alım yaptırdığı isimleri sakinleştirmeye çalıştığı öne sürülen Dilmener’in son günlerde de benzer açıklamalar yaptığı iddiası kulislerde konuşuluyor.”

Yine Neslihan Kaya bu haberde karşımıza çıkıyor.

Mesela Muammer Geçgel Tapu ve Kadastro Konya Bölge Müdürlüğü’nden emekli olan şube müdürü müdür?

Bu kişilerin yaptıkları işlemler nedeniyle çok kişi zarar görüyor. Küçük yatırımcı diye tabir edilen elindeki birikimini kâr etmek amacı ile “borsa”ya yatıran ve bu gelişmelerden habersiz gözü ekranda olan yatırımcılar uğradığı zararı nasıl karşılayacak?

Normal gelişmeler içinde yaşanan zarar anlaşılır ancak bu tür manipülasyon neticesinde yaşanan zararları karşılayan bir merci var mı?

