Cevap alamadım sormaya devam

19 Kasım 2023 Pazar

Tehditler, üst perdeden konuşmalar...

Yıllardır aynı tip kişiler aynı şekilde konuşmaktan vazgeçmediler. Hoş herkes meşrebine göre hareket eder biz de aldırış etmeden yazmaya devam ediyoruz. Edeceğiz de...

Ailemle 12 yıl sonra baş başa tatil yapabildim. Çocuklarımı çok ihmal ettim bu koşuşturmaca içerisinde. Ancak meslek etiği, gazeteci sorumluluğu gereği tatilde de duramadım. Aklımdaki sorulara cevap aramaya çalıştım.

Tuzlaspor başkanına mesaj yolu ile eski ortağını sordum. Cevap vermedi. Kendisini yurtdışından aradım. “Sen ne istiyorsun?” diye başladı söze. Sonra da “Utanman yok mu? Seni belgeleri ile rezil ettim” diye devam etti ve “Erkeksen” vs. gibi cümleler kurarak cevap vermekten imtina etti. Telefonu da suratıma kapattı. Cevabını alamadım.

Muhtemelen beni de boğazına kesici cisim dayayarak boş senet imzalattığı futbolcularından biri zannetti! Ben demiyorum Pusula Haber’in 10 Nisan 2019 tarihli haberi ve Ajanspor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olduklarında anlattıkları beyanlarından öğreniyoruz.

Salih Sefercik adlı futbolcu dahil 4 futbolcu alacaklarını alamadığı gibi Feyzi İlhanlı tarafından tehditle senet imzalattırılıp borçlandırılmış. Futbolcular Salih Sefercik, Raşit Sevindir, Serdar Ümit Deniz ve menajer Mustafa Soley... Sefercik kendi sosyal medya hesabından da olayı duyurmuş.

Alışkanlık olsa gerek...

Tuzlaspor ile ilgili belgeler ile seyirci işini sordum. Passolig açıklama yaptı ve “Bizle alakalı değil bana verileni ben satarım” dedi ve bugüne kadar yaptığı satışları paylaştı. “TFF fiyatları ve satılacak biletleri kulüpler belirler. Ben kontrol ettim satılan biletler ile sunulan biletlerde bir sorun yok” dedi. Tuzlaspor, “Ben satmadım, sattığım bilet paraları da bu diyerek” tablo paylaştı. Ancak halen tribünlerin neden dolu gösterildiği, kaç davetiye, kaç protokol bilet basıldığı belirtilmedi. Bahis kuponu ile ilgili ise TFF, “Araştırıyoruz” dedi, savcılık soruşturma başlattı.

Devam edelim...

Feyzi İlhanlı’nın Bulgaristan’da bir takımın sahibi olduğunu yazmıştım. FC Etar takımı. Hatta takım 2. ligde oynarken başarıları ile birinci lige çıktı. Gerçi teknik direktörünü birkaç defa şike yaptığı nedeni ile kovmuş Fevzi Bey ama geri almış takıma. İşte o takımın yöneticisi olduğu zaman yönetim kurulunu paylaştığı bir kişi var: Diyadin Kaya.

Diyadin Kaya kim diye açık kaynak araştırma yapınca karşınıza Anadolu Ajansı’nın 14 Mart 2014 tarihli haberi çıkıyor, “Yılın en büyük uyuşturucu operasyonu” diye.

Beylikdüzü’nde düzenlenen ve 448 kilo 628 gram eroinin ele geçirildiği operasyonda 1 kişi gözaltına alınıyor. Gözaltına alınan kişi Diyadin Kaya. Acaba Feyzi İlhanlı’nın Bulgaristan takımındaki ortağı Diyadin Kaya 448 kilo 628 gram uyuşturucu ile yakalanan Diyadin Kaya mı?

Bunlar hep tesadüf işte!

Peki, ne olacakmış uyuşturucu haberden okuyalım: “İran sınırından getirildiği tespit edilen eroinin Avrupa’ya götürülmesinin planlandığı öne sürüldü.”

Başkan ile konuştuğumda Bulgaristan’daki kulüp işinin 2013-2014 yılına ait olduğunu, sonra bıraktığını beyan etmişti. Uyuşturucu ile bağlantısını sorduğumda ise yalanlamıştı.

Diyadin Kaya ise kulüp yönetimine 2012 yılında getirilmişti. Bulgaristan’da yayın yapan Sportal.Bg adlı haber sitesinde de bu haber var. 2013 yılındaki sport-vt.com’un haberinde Diyadin Kaya’nın yönetim kurulu üyeliğinin devam ettiği bilgisi var.

İşte bunlar hep akla kötü düşünceler getiren tesadüfler!

Tabii tesadüfler zinciri bitmiyor. Mesela Başkan Fevzi İlhanlı’ya sorup doğrulattığım bir ortaklık var, Bilal Kadayıfçı, Cemil Önal ile ilgili. Bilal Kadayıfçı Diyarbekirspor’un başkanlığını yaptı. İlhanlı, Kadayıfçı için “Bir yıl durdu sonra gitti” dedi. Ancak Cemil Önal için herhangi bir cevap vermedi.

Cemil Önal, Halil Falyalı cinayetinde de adı geçen ve kırmızı bülten ile aranan biri. Bahis sektörünün büyükleri ve ilintili diğer isimler Anıl Uzun, Onur Uzun, Ozan Özerk. Bu kişilerin ortaklık yaptığı onlarca firma var. Sahibi Türk olan bir İngiliz takımına sponsorlukları var.

Hatta Anıl Uzun ve Onur Uzun’un dahil olduğu Halil Falyalı bağlantılı isimlerin içinde olduğu Ankara merkezli bir bahis operasyonu yapılmıştı. İddianamede, “Söz konusu gelirin oldukça yüksek bir meblağ olduğu, öyle ki yasadışı bahiste kullanılan sadece ‘jeton’ isimli uygulamadan bir günde 100 bin doların üzerinde gelir elde edildiği, örgütün Türkiye dışında 4 ülkede daha yasadışı bahis oynattığı ve bu yolla milyonlarca dolar gelir elde ettiği” belirlendi.

Konu çok uzun dostlar, çok isim yazdığımın da farkındayım. Biz konuya giriş yapalım bakalım nerelerden, kimlerden sesler gelecek takip edelim. Ancak bu konuya ayrıntılı şekilde devam edeceğiz.

Ancak Engin-Dilan Polat, Selin Ciğerci-Gökhan Çıra, Tuzlaspor derken nerelere geldik. Daima söylüyorum benim derdim piyonlar değil, derdim sistemin kendisi ve bu sistemi yöneten baronlar.

Bitmiyor inanın bitmiyor.

Hatta bu işin ucu tanıdık bir takıma ve tanıdık bir kulüp başkanına kadar gidiyor. Yazmaya devam edeceğim...