‘Dost bariyerler’ yaygınlaşmalı

10 Şubat 2024 Cumartesi

Bugün belediyeciliğin yaşamlarımıza nasıl doğrudan etki ettiğini anlatmak istiyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından “Motorcu Dostu Bariyer uygulaması sonuç verdi. Bir bariyer binlerce hayat demek” diye yazdı ve yapılan bariyerlerin görselleri ile motorcuların yorumlarına yer verdi.

Bu konu motor kullananların hayatı için çok önemli... Biliyorum trafikte motor kullananlara kiminiz sinir oluyor, kurallara aykırı ve ani hareketleri nedeniyle trafiği tehlikeye attığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bunu araçlarıyla yapanlar da var. Burada mesele kurallara uymak ve hız sınırlarını aşmamaktan ibaret. Benim anlatmak istediğim ise insan hayatının önemiyle ilgili.

Motosiklet, özellikle salgın döneminde artan kurye hizmetleri, insanı çileden çıkaracak duruma gelen trafik-zaman ve yürüyen vergi dairesi olmamıza sebep olan akaryakıt fiyatları İstanbul gibi kentlerdeki en büyük problemlerden biri olan park yeri sıkıntısı ve araç fiyatlarının zirvelere çıkması nedeniyle yurttaşların tercih ettiği ulaşım aracı haline geldi. Bir nevi Pakistan’daki gibi trafikte artık milyonlarca motor var. Motoru keyif için doğada, seyahatlerinde sürenler ayrı tabii.

TÜİK verilerine göre Türkiye’deki trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 2002 yılında 1 milyon, 2016 yılında 3 milyon, 2018 yılında 3.2 milyon, 2019 yılında 3.3 milyon, 2020 yılında 3.5 milyon, 2021’de 3.74 milyon 2022’de 4.14 milyon, 2023 yılında ise 5.1 milyona çıktı. 2024 verileri hariç 5.1 milyon motosiklet kullanıcısı var ülkemizde. Türkiye’deki trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı 28 milyon. Kayıtlı araçların yüzde 17.7’si motosiklet. Trafikte her 5 motorlu araçtan 1’i artık motosiklet. Ancak gelin görün ki ülkemizde trafik kanununda motosikletin tarifi bulunmuyor. Motosikletler için yol ve park alanları yok. Yurtdışına çıkan yurttaşlarımız eminim ki motosikletler için yapılmış ayrı yolları ve park alanlarını görmüşlerdir. Motosiklet trafiğin bir unsuru olarak kabul edilmiş ve buna göre kanunlar hazırlanmış. Hatta o ülkelerde motosikletli taksi uygulaması dahi var.

Tek sorun bunlar değil tabii ki. Ülkemizde motosiklet eğitimleri de yetersiz ve motosikletli kullanıcıların farkındalığı yok. Kanunda da eksikler olduğu için motosiklet kullanıcıları yetersiz eğitimle trafiğe çıkıyor.

KDV DÜZENLEMESİ

Hepiniz sosyal medya uygulamalarında veya haberlerde görüyorsunuz. Zafer Akçay Hoca’nın YouTube videolarında motosiklet kullanıcılarının hatalarını, yaşanan kazaları izliyoruz. Yine bazı motosiklet kullanıcıları farkındalık yaratabilmek amacı ile kendi sayfalarını kurup yayınlar yapıyorlar.

Kazalarda can kaybının önüne geçecek olan önlem elbette ki kurallara uymak. En az kurallara uymak kadar önemli olan bir durum ise koruyucu motosiklet ekipmanları. Çünkü motosiklet kullanıcısının kaportası vücududur. Ancak bu ekipmanlar o kadar pahalı ki çoğu insan aslında kaza anında bir koruyuculuğu olmayan ancak trafik cezasından kurtulmak adına çok ucuz olan ekipmanları kullanıyor. Gerçekten koruyucu bir kaskın fiyatı neredeyse asgari ücret düzeyine gelmiş durumda.

Mont, eldiven, pantolon, ayakkabı gibi ekipmanlar dahil edildiğinde toplam fiyat 2-3 aylık asgari ücrete denk geliyor. Markalı ürünlerden bahsetmiyorum bile. Motosiklet ekipmanlarında yapılacak bir KDV düzenlemesi, kuralların motosiklet kullanıcılarını da içine alacak şekilde yenilenmesi olası kazaları, kazalardaki can kaybını ve ağır yaralanmaları en az seviyeye indirecektir.

İşte Ekrem İmamoğlu’nun biraz önce bahsettiğim paylaşımı önemli. Çünkü motorculara göre yapılan yol kenarlarındaki bariyerler kazaların büyük bir bölümünün önüne geçiyor. Ölümcül kazaların hafif yaralarla atlatılmasını sağlıyor.

İmamoğlu’nun “Motorcu Dostu Bariyer” uygulaması yıllardır motorcuların arzuladığı bir istek. Bu tüm İstanbul’u hatta tüm Türkiye’yi de kapsamalı. Daha önce Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yaptığımız bir sohbette, motorculara duyarsız kalmayacaklarını ve ilçede proje hazırlayacaklarını belirtmişti. Lütfen trafikte motorlara dikkat edelim. Belediyesi, toplumu, motoru, arabasıyla kurallı bir trafik çağdaşlık göstergesidir.