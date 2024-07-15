İddianamenin ayrıntıları

15 Temmuz 2024 Pazartesi

Bir önceki yazımda Polat davasının iddianamesini kaleme almıştım.

İddianamede o kadar eksiklik ve o kadar çok şaşırtan bilgi var ki elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım.

Polatlar ile ilgili iddianamede “Yasadışı sanal bahis, dolandırıcılık ve vergi usulsüzlükleri-suçları dolayısıyla temin edilmiş paraları kurulan sistem içerisinde eritip aklamaya çalıştığı...” iddiası var.

Savcı sanal bahis iddialarını tanık beyanlarına dayandırmış. Ancak delillendirme yapılmamış. İddianamede sanal bahis ayağının baş şüphelisi Derkan Başer olmasına rağmen Engin Polat ve Derkan Başer arasındaki bağ somut olarak ortaya konulmamış. Gizli tanık Mert’in ifadesinde belirtilen Kıbrıs giriş tarihinin doğrulatılmasının dışında bir şey yok. HTS kayıtları ile yapılan tespitler iddianamede yok. Engin Polat ile Derkan Başer arasında bağdan bahsediliyor ama iddianamede sanıklar arasında Derkan Başer yok.

Savcılık, sanal bahis ile ilgili biri gizli dört tanık ifadesine yer vermiş. Gizli tanığın Engin Polat’ı Derkan Başer ile birlikte gördüm dediği tarih ile Engin Polat’ın KKTC’ye giriş çıkış yaptığına dair kayıtlar ile uyumlu çıkmış. Diğer bir tanık Erkan Şahin ifadesinde Seyhan Soylu’nun çalışanı vasıtasıyla Polatlar ile tanıştığını beyan ediyor; “Araları bozulunca Engin ve Dilan Polat’ın telefonu ve bilgisayarına gizlice uzaktan erişim sağladım ve yazışmaları kaydettim” diyor. Bu tanığın verdiği ifade de üç önemli durum var. Birinci durum Engin Polat’ın ICQ programını kullandığını belirtmiş, yazışmaları kaydettiğini belirtmiş bu yazışmalar içerisinde de yasadışı bahis sitesi olduğu tespit edilen “vdcasino” ve “vidobet” isimli sitelerin Engin Polat tarafından organize edildiğini iddia etmiş.

Burada şunu belirtmem gerekiyor. Derkan Başer o dönemde sadece ICQ kullanmıyor. Skype adlı uygulamayı da kullanıyor. Bu uygulamadaki kullanıcı adı “ATALAY POLAT”. Skype adresinin kayıtlı olduğu telefon +380633881587. Şimdi kullandığı telefon başka. Nereden biliyorum çünkü beni aradı. “Jasminbet bana ait doğru. Sanal bahis işi yapıyorum doğru ancak Engin Polat ile bağım yok” dedi. Bu hesapları sordum doğruladı. Tanık Erkan Şahin de kaydettiği USB’nin bulunduğu adresini vermiş ve şifresini bildirmiş. Savcılık adresten bu USB’yi almış ancak içindeki şifreli dosyaları açamamış ve siber şu anda uğraşıyormuş. Erkan Şahin, “Ben yasadışı elde ettiğim bu bilgileri daha Polatlar soruşturması başlamadan çok önce CİMER’e belgeleri ile bildirdim” diye belirtmiş. Yani USB’de kayıtlı olan Engin Polat ve Derkan Başer arasında geçtiği iddia edilen kayıtları CİMER’e bildirmiş. Bakın bu delil yasadışı elde edilmiş. Hatta delil olarak dahi kabul görmez ama gerçeğin ortaya çıkması için bu yazışma var mı, yok mu ortaya konulmalı. CİMER başvurusunun alınıp alınmadığı ile ilgili bir bilgiyi iddianamede göremedim. İddianamede somut olan durum sahte fatura ve sahte satışlar. Masak raporları kuşkuya mahal vermeyecek şekilde ortaya koymuş. İddianameye göre sadece bu dava kapsamında 1.2 milyar TL’lik bir işlem hacminden bahsediliyor.

SANAL BAHİS

Mesela Engin Polat, anneannesi Zehra Yılmaz’ın üzerine dahil şirketler kurup 489 milyon TL sahte fatura kestirip vergi kaçırmış, şoför olarak çalışan Engin Polat’ın yeğeni Engin Polat’ın hesabına 33 milyon TL para yatırmış. İddianamede yer alan Trendyol üzerinden yapılan bir duruma da dikkat çekeceğim. İkinci Masak raporunda yer alan bir bilgiye göre meslek bilgisi “Radyo, TV, Posta Yoluyla veya İnternet Üzerinden Yapılan Perakende Ticaret” olan, çeşitli soruşturmalar geçiren Erdinç Özel adında bir kişi; tanesi 72 TL olan sabunu iki ay içerisinde 1866 seferde toplam 16 bin 560 adet alıp 1.2 milyon TL ödemiş. Bu durum akla mantığa uygun değil. İddianamede bu durumun ayrıntılarını göremeyince Polat’ın avukatlarını aradım. Satışların gerçek olduğunu, çok defa alım nedeninin Trendyol kotası olduğunu, vergi müfettişlerinin bu satışa dair evrakı incelediğini ve aksi bir durum ile karşılaşmadıklarını beyan ettiler.

Soruşturmaya konu kişi ve şirketlerin tahsilat verileri toplamı 1.2 milyar TL iken fiili ödeme verileri toplamı 850 milyon lira olarak gösterilmiş. 400 milyon liradan fazla para var ortada. Polat ailesinin şirketleri ile birlikte sabun, krem gibi kozmetik ürünler satarak elde ettiği iddia edilen 1.2 milyar TL paranın tamamının yasal yollar ile elde edildiği düşünülmüyor. Bu paranın büyük bölümünün sanal bahis parası olduğunu Engin Polat önderliğinde bir örgütün bu parayı resmi şirketler vasıtasıyla akladığını düşünülüyor.

Sonuç olarak iddianame zayıf ve yetersiz. Ancak ortada “Suçsuzlar, raporlar tertemiz geldi, beraat edecekler, hakları yendi” gibi sapla samanın birbirine gireceği durum da yok. Ortada net olan bir hırsızlık durumu var. Kovuşturma sürecini takip edeceğiz ancak kim olursa olsun herkesin hukukunu, adaleti savunmak zorundayız. Ek klasörleri inceliyorum. İncelemem bitince tekrar yazacağım. İddianameye göre “örgüt lideri” Engin Polat ve “örgütün üst düzey yöneticileri” haricindeki kişilerin Dilan Polat da dahil adli kontrol ile tahliye olması gerekiyor. Umarım adalet de yerini bulur... Suçlular cezasını alır, suçsuzlar ise aklanıp kurtulur.

