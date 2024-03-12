Muhasebede görünmeyen 1 milyar TL’lik taşınmazlar

12 Mart 2024 Salı

Seçimlere giderken Sayıştay’ın hazırladığı belediye raporlarını okumaya devam ediyorum. Belediyelerin taşınmazlarının muhasebe kayıtlarında neden düzgün tutulmadığını bir türlü anlamıyorum, anlayamıyorum. Bu bir yöntem haline gelmiş.

Sayıştay’ın Kastamonu Belediyesi raporlarını okuyorum aynı sorun var. Belediyenin mülkiyetinde olan taşınmazlara ilişkin muhasebe programından alınan taşınmaz formlarında 2.3 milyar TL değerinde taşınmaz yer almasına karşın mali tablolarındaki taşınmaz hesaplarında 1 milyar 55 milyon TL tutarında varlık gözüküyor. Yani toplam 1.3 milyar Türk lirası tutarındaki taşınmaz muhasebe kayıtlarına yansıtılmamış. Tapu müdürlüğünden alınan kayıtlarda belediyenin 1387 adet taşınmazı olduğu, muhasebe programından alınan veride tapuya kayıtlı olan taşınmazların 1199 adet olarak yer aldığı görülmüş. Yani 188 adet taşınmaz belediye kayıtlarında yok.

Hatta bırakın taşınmazları taşıtlarda da sorun var. Belediyenin taşıt envanter kayıtları ile Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü trafik tescil kayıtları karşılaştırılmış. Belediyeye ait 22 adet taşıtın emniyet kayıtlarında bulunmasına karşın, envanterinde bulunmadığı ve bu taşıtların akıbetinin bilinmediği tespit edilmiş. Yani 22 araç yok... Sayıştay denetçisi kayıp mı, çalındı mı belli değil demiş.

Kastamonu Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, belediye meclisinde bir açıklama yapmış. Bahsi geçen araçların belediye envanterinden yıllar önce çıkarıldığını ancak Emniyet kayıtlarından düşürülmediğini belirtmiş. Bu durumun araç plakalarının hâlâ aktif görünmesine neden olduğunu ifade etmiş. Ayrıca söz konusu araçların hurdaya çıkarıldığını ve bunun kendi dönemleriyle ilgisi olmadığını vurgulamış. Ancak 1 milyar liralık taşınmazlarla ilgili bir şey söylememiş.

DİYANET’E SATTIK

Belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak sadece mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya tahsis edebilir. Yapılan incelemelerde belediye beş adet taşınmazın mevzuata aykırı olarak dernek ve vakıflara tahsis edildiği tespit edilmiş. Yani aykırılık tespit edilmiş.

Devam edelim... Tosyahaber’in 10 Mart 2017 tarihli haberi. Aktekke Mahallesi’nde bulunan üç katlı konak restore edilmiş ve TÜGVA’ya tahsis edilmiş. Açılışa vali, belediye başkanı, Bilal Erdoğan, milletvekilleri, TÜGVA genel başkanı katılmış. Ayrıca belediyeye ait çadır kafe yine 10 yıllığına TÜGVA’ya bedelsiz olarak verilmiş.

Milliyet’in haberine göre TÜRGEV Genel Müdürü Ali Çevik’in talebini görüşen Kastamonu Belediye Meclisi, Kuzeykent Mahallesi 1299 ada 7 no’lu parselde kayıtlı 5 bin 750 metrekare arsanın yurt binası yapılması için bu kuruma 25 yıllığına tahsis edilmesini oyçokluğuyla kabul etmiş. Teklife MHP grubundan altı üye ret oyu vermiş. Tahsis edilen araziye yurt inşaatı başlamış ancak yarım kalmış. Bunun üzerine CHP il başkanı Hikmet Erbilgin, Vidinlioğlu’nu ziyaret ederek buranın belediyeye bağlı kız yurduna dönüştürülmesi halinde destek vereceklerini söylemiş. Ancak bir anlaşmaya varılamamış...

Kastamonu Açıksöz gazetesinin haberine göre TÜRGEV’e tahsis edilen sözkonusu yer için ihale yapılması, oybirliğiyle geçen yıl kabul edilmiş. İhale bedeli de 11 milyon TL olarak belirlenmiş. Denetimlerde bu durum, mevzuata aykırı, uygulamayı sonlandırın denmiş.

Bu kadar olaydan sonra Belediye Başkanı Sayın Rahmi Galip Vidinlioğlu ile görüştüm.

Önce araçları sordum. Araçların 1960 model olduğu ve hurdaya ayrıldığını söyledi. Ancak göreve geldiğinde araçların kayıtlarda gözükmediğini ve trafik kayıtlarından da düşemediğini, hatanın buradan kaynaklandığını anlattı. “22 araç da bu şekilde hurda mı” diye sordum. “Evet” yanıtını aldım. Taşınmazları sordum. Muhasebede bir hata olduğunu ve düzeltmek için önlem aldıklarını aktardı.

TÜRGEV’e tahsis edilen araziyi de sordum. Başkan, “Yurt yapılan arazi yarım kaldı. Biz de ihale yolu ile satılığa çıkardık. 11 milyon TL bedel ile Diyanet’e sattık” dedi.

