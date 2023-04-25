Mustafa Destici’nin cesareti var mı?

25 Nisan 2023 Salı

BBP lideri Mustafa Destici, Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi’nin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan gelene kadar kürsüye çıktı ve konuşma yaptı.

Konuşması sırasında da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İYİ Partililere HDP üzerinden yüklenerek “Meral Akşener Türk milliyetçisi değildir, partisi de milliyetçilerin partisi değildir. Onlar çakma milliyetçilerdir, fason milliyetçilerdir. Gerçek milliyetçiler buradayız” dedi.

Bu eleştirilerine İYİ Parti genel başkanı cevap verir mi vermez mi bilemem ancak benim sorularım ve öğrenmek istediklerim var.

Sormak isterim: Birlikte açılıştan açılışa koştuğunuz, boy boy fotoğraflar verdiğiniz eli kanlı terör örgütü Hizbullah’ın yargılanan, tutuklanan yöneticilerinin yönetiminde olduğu HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun RUDAW’a verdiği röportajda, “Irak’la olan sınırlar suni sınırlardır. Ne Kürtler ne Türkler tarafından kararlaştırılmış sınırlar değil. Bu sınırlar çizilirken Kürtler bölünmüştür. Ama şu anda Irak Kürdistanı, Türkiye Kürdistanı, Suriye Kürdistanı ve İran Kürdistanı diye farklı parçalar vardır. Bu da bizim bölgemizin gerçeğidir. Gücümüz olsa da bu sınırları kaldırabilsek” ifadelerini kullandı.

“Milliyetçi” Mustafa Destici buna ses çıkarabiliyor mu?

Türkiye’nin güneyinden “Kürdistan” diye bahseden bu kişiyi ittifakınızın milletvekili adayı olarak topluma sunmak mıdır gerçek milliyetçilik?

Sormak isterim: Şırnak yapılanmasında üst düzey yöneticilik yapan, 95 cinayetin ölüm emrini vermekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan ve bu cezası Yargıtay tarafından onaylanan Mehmet Salih Kölge’nin yargılandığı davada iddianamede sunulan şemada 2 numara olan ve ortağınız HÜDA PAR’ın merkez istişare kurulu üyesi olan Nasuh Sevinik ile birlikte meydanlara seslenmek mi milliyetçilik?

Sormak isterim: Eski HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam, “Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini” söyledi. “5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. ‘Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz’ düşüncesi akla ve mantığa uygun değil” ifadelerini kullanmıştı.

İlk dört maddede ne var Sayın Destici?

Gaffar Okkan’ı ve 5 polisi şehit eden Hizbullah üyelerinin yönetiminde yer aldığı HÜDA PAR’ın genel başkanına sordunuz mu Sayın Destici?

İki koltuk için değer miydi bu sözleri yutmaya?

“Gerçek, öz milliyetçi” olan size sormak isterim...

“...Bayrağın ismi bana problemli geliyor. Neden Türkiye bayrağı değil de Türk bayrağı deniyor?” diye açıklama yapan ama Türk bayrağının olduğu mitinglerde sizinle halka hitap eden HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’na Türk bayrağı ve Türk kelimesinden neden rahatsız olduğunu sordunuz mu?

Yüzlerce kişiyi domuz bağıyla katleden terör örgütü Hizbullah’ı terör örgütü olarak görmeyen HÜDA PAR’ın sözcüsü ve sizin ittifakınızın da milletvekili adayı Serkan Ramanlı’nın “Biz her türlü milliyetçiliği ayakları altına almış bir partiyiz” diye yaptığı açıklamayı kurdele kesme sırasında HÜDA PAR genel başkanına sordunuz mu?

Soruyorum Sayın Destici, çok uzağa gitmeyin. Sizin de içinde olduğunuz Cumhur İttifakı’nızın listesinde milletvekili adayı olan Şehzade Demir’in “Kürdistan’daki sınırlar sembolik hale getirilmelidir” paylaşımı ve “Kürdistan’da PKK tek değil HÜDA PAR da var” paylaşımlarında neyi kastettiklerini “öz, has milliyetçi” olarak sordunuz mu?

Bu soruları sormanız ve cevaplarını kamuoyuna duyurmanız “has milliyetçi” olarak sizlerin görevidir.

Zira biz soruyoruz, yazıyoruz ama Hizbullah terör örgütü mensubu ortaklarınız gazetelerinde örgütlerine hedef gösteriyorlar. Bizi tehdit ediyorlar.

Cesaretiniz varsa siz sorabilirsiniz...