Tarikat yurtlarını depremzedelere açın

17 Şubat 2023 Cuma

Biliyorsunuz depremzedeler alınan ani bir karar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlara yerleştiriliyor.

Bu karar nedeniyle de üniversitelerde öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı. Salgın döneminde okullarından ve eğitimden uzak kalan, ülkenin yarını gençler bir kez daha deprem felaketi nedeni ile okullarından uzaklaşmış oldu.

Zaten bu ülkede ne olursa olsun ilk kurban edilen şey hep eğitim oluyor.

Bilinçaltında eğitimi bu kadar geri plana iten topraklarda haliyle kafamızı felaketlerden kaldıramıyoruz.

Bakın mevcut yurtların kapasitesi 850 bin kişi ancak 8 milyon üniversite öğrencisi var.

Gençlik ve Spor Bakanlığı uhdesindeki yurtlar tahsis ediliyor anladım.

Peki, devlet kurumlarının yurtları tahsis edilirken, devlet kurumlarının binalarının ve arazilerinin tahsis edildiği tarikat, vakıf ve derneklere ait özel yurtlar neden yurttaşlara tahsis edilmez?

Zaten öğrencilerin barınma sorunu var. Yurtlar yetersiz. Bakanlık yurt yapmak yerine elindeki tüm imkânları iktidarın arka bahçesi olan ve yönetiminde iktidar temsilcilerinin ve temsilcilerinin çocuklarının, yakınlarının bulunduğu vakıf ve derneklere tahsis ediyor.

Biz böyle yazınca da “Düşmanlık yaratıyorsunuz” diyorlar. Ama bu ikiyüzlü tavır bıktırdı artık.

Tek tek yazayım.

Daha kısa süre önce İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Arnavutköy’de bulunan Hazine’ye ait 17 bin 900 metrekare arazinin 8 bin 862 metrekarelik kısmını Nur cemaatinin Hayrat Uluslararası Öğrenci Derneği’ne 49 yıllığına bedelsiz tahsis etmişti.

49 yıllığına tahsis edildi.

Bugün öğreniyoruz ki…

Yine aynı kurum; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il Müdürlüğü, Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Bakırköy ilçesi Şenlikköy Mahallesi’nde bulunan 8 bin 419 metrekare taşınmaz, taşınmaz üzerinde bulunan 625 metrekare kültür merkezi, cami ve 925 metrekare yurt arazisi bedelsiz olarak 49 yıllığına TÜGVA’ya tahsis edildi.

Yahu arkadaş devlet kurumu kendisi neden işletmiyor? Neden öğrenciler yurt sorunu çekerken Gençlik Spor Bakanlığı bu alanı kullanmıyor?

Amaç Cumhuriyeti, dinci vakıflar eli ile dönüştürmek ama bunu bunca derdimiz varken bile geri plana atmamalarına artık hayret ediyorum.

“Savaş hali var”, “mücbir sebep” diyerek seçim ertelemeyi düşünebilen devlet, neden bu yurtlara el koymuyor.

Neden hâlâ devlet, toplumdan kopuk yaşayan bu tarikatların konfor alanına girecek cesareti bulamıyor.