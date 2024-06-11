Vergi vermeyen milyonluk mekânlar

11 Haziran 2024 Salı

Resmi enflasyon yüzde 74.98 olarak açılandı.

Gerçekte ise bu oranın çok daha yüksek olduğunu hep birlikte görüyoruz ve hissederek yaşıyoruz. Yüksek faiz, yüksek enflasyon tezi ile ekonomi allak bullak edildi. Kur korumalı mevduat hesabı adı altında çıkarılan bir yöntem ile zengin daha zengin oldu. Türk milletinin 1 trilyon lirası birkaç kişinin cebine girdi.

Ortaya çıkan borcu yoksul halk kesimleri, maaşlı çalışanlar dolayısıyla milyonlarca kişi ödüyor. Artık yeter diyebilmek için örneklerle Sayın Mehmet Şimşek’in dikkatini çekmeye çalışıyorum.

Sayın Şimşek, vicdansız liberal kapitalist ekonomi dayatmalarını, uygulamaya çalışan bir danışman değil ise yazdıklarımızı dikkate alır değil mi?

Mesela geçen gün bir sosyal medya hesabında Bodrum’da faaliyet gösteren bir restoranın hesap fişi paylaşıldı.

Toplamda ödenen rakam 1 milyon 115 bin TL. Sosyal medyada yeni gibi paylaşılan fotoğraf 2023 yılına ait. 20 kişilik bir gruba verilen hizmet neticesinde kesilen tutar bu.

20 set mönü 120 bin, 16 adet alkolsüz içecek 3 bin 200 TL, alkollü içecekler vs. Ben olayın vergi kısmındayım.

Bahse konu işletme Bodrum Yalıkavak Restoran işletmesindeki Fransız firma Bagatelle adlı firma.

Mönüsü internette de var. 85 bin TL’ye tek şişe içki de satıyor 4 bin TL’ye kadeh içki de satıyor. Fiyatları yüksek. Bilenler bunu bilerek gidiyorlar zaten.

Yalıkavak Marina’da birçok restoran fiyatları ile bizlerin gidip oturabileceği yerler değil. Hatırlarsanız suç örgütü lideri Sedat Peker’in ifşalarında da sıkça gündeme gelen bu yerin yönetiminde Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar da bulunuyordu. Sonra bu iki isim yönetimden ayrıldı.

Peki, şimdi kim yönetiyor?

15 Nisan 2024 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’ne göre Koray Atalık, Razım Panahov, Rafet Metin. Bakın otel, restoran yeri kiralama, yatlara verilen milyarlarca TL’ye karşılık gelen hizmetlerden bahsediyorum.

“Acaba bu işletme ne kadar vergi vermiştir?” diye baktım. Rakam ile 0, yazı ile 0... Yani bu işletmenin gelirleri giderlerini karşılamıyormuş!

Peki bu marinada yer alan ve Bagatelle isimli firmanın sahipleri kim ve ne kadar vergi ödemiş?

Devam edelim...

Yine marinanın içerisinde yer alan BIRDS var. Sahibi Elma Partners adlı bir kuruluş. Yöneticileri Rus uyruklu Nazar Zeynalov ve Rus uyruklu Seymur Aslanov. “BIRDS” adlı kuruluş 2021, 2022, 2023 yılında ne kadar vergi ödemiş? Sıfır (0), efendim. Yani geliri giderini karşılamamış. Sahibi Elma Partners 2021, 2022, 2023 yılında ne kadar vergi ödemiş?

2021, 2022 matrahsız; 2023 yılında 8 bin 653 Türk Lirası matrah beyan etmiş 2 bin 163 Türk Lirası vergi ödemiş. Yani 2023 yılında bir kadeh parası kadar vergi ödemiş.

Bu firmaları özellikle seçmedim. Bir hesap fişinin neticesinde marinadaki firmaları rastgele seçtim. Hepsini sıralayabilirim. Hemen hemen hepsi aynı.

Bir de karşıma reklamda çıkan bir firmadan bahsedeyim.

İzmir’in Ülver teyzesi adı ile bilinen Börekçi Ülver teyze. Firma ismi de aynı. Boşnak böreği satıyor. 2021 yılında 1 milyon 288 bin 578 matrah beyan etmiş 322 bin Türk Lirası vergi ödemiş, 2022 yılında 2 milyon 600 bin beyan etmiş, 576 bin ödemiş, 2023 yılında 8 milyon 484 bin Türk Lirası beyan etmiş 2 milyon lira vergi ödemiş.

Bir tarafta börek satan bir şirketin ödediği vergiler, diğer tarafta saatler içerisinde tek bir masasından milyonlarca hesap alan lüks işletmeler ve ödemedikleri vergiler.

Sayın Mehmet Şimşek, kusura bakmasın biraz ağır konuşacağım. Bu mekânların hiçbirine bir tane bile müfettiş göndermeyecek. Onun hayat görüşünde tüm işi yoksula, halka yıkmak var. Zenginlik ve zenginler, bu liberal görüşün kutsalı. Sermaye Şimşek’in dokunmaya kıyamadığı biricik hayat gayesi. Konuyu dağıtmayayım.

Vatandaş soluduğu havaya şimdilik vergi vermiyor ancak zevki sefa içerisinde yüzüp ülkemin her nimetinden sınırsızca yararlanan bu kişilerin hesap vermemelerini de not ediyor.

