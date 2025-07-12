1 Ekim 2024’te TBMM’nin açılışında Bahçeli’nin DEM Parti milletvekillerinin elini sıkmasıyla başlayan süreçte yeni bir el sıkma aşamasına geçildi. Dün PKK içinden bir grup temsili olarak silahlarını ateşe attı.

Türkiye’yi ateşe atma saldırılarından silahları ateşe atma noktasına gelmek, sonuçta Türkiye’nin başarısıdır! Bundan sonrası için terör örgütünün elbet planları olacaktır, elbet emperyal güçler Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kuruluş değerlerine karşı maşalar kullanmak isteyecektir. Asıl olan Türkiye’nin bunları aşma gücü.

Türkiye, terör örgütünün ilk eylemini yaptığı yıl olarak kabul edilen 1984’ten bu yana 41 yılda ne pahasına olursa olsun terör örgütüne boyun eğmedi. Bunda en büyük güç, şehit olmayı göze alan Mehmetçik ve evlatlarını en kanlı günlerde bile davul-zurna ile askere gönderen anne babalar.

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Sembolik silah yakma sonrası yapılan açıklama “Barış ve Demokratik Toplum Grubu” adıyla kamuoyuna duyuruldu. Önümüzdeki dönem PKK yerine bu grubun ön alma olasılığı yüksek. Şu aşamada BDTG olarak kısaltılabilir.

Açıklamadaki kritik tanım ve istem şu:

“Demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması...”

Dün sabah 09.00 sıralarında başlaması gereken sembolik tören 11.00 sonrasına sarktı. Önceki günden beri terör örgütüyle silah yakma sonrası yapılacak açıklamaya ilişkin ciddi gitgellerin yaşandığı bilgisi var. Örgütün devletten istemlerini madde madde sıraladığı bir metin gündemdeydi. Bunun Türkiye’de zaten tam hazır olmayan kamuoyunu tedirgin edeceği, Erdoğan’ın da güçlü konuşma yapmasını engelleyeceği paylaşıldı. Yoğun temaslar sonrası çerçeve bir tanımda orta noktanın bulunduğu ifade ediliyor. Öyle anlaşılıyor ki “çerçeve” demokratik entegrasyon.

Somut beklentiyi içeren bir başka durum şu: Sembolik silah bırakan 30 teröristin bundan sonraki durumu ne olacak?

Onların “eyleme karışmış karışmamış olan” gibi hiçbir kategoriye katılmadan Türkiye’de siyaset yapacak noktada olması istemi konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse örgüt içindeki silahı bırakmadan yana olmayanların ikna edilme olasılığının yüksek olduğu değerlendirmesi var.

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Bu aşamadan sonra Cumhur İttifakı ne yapacak?

Erdoğan’ın bugünkü konuşmasının güçlü olacağı beklentisi yaratıldı. Bugüne kadar 1985 yılından bu yana 11 kez, bugünün diliyle “terörsüz Türkiye” hamlesi yapıldı. Tümünde beklenti yüksekti ancak gerçekleşen bunu karşılayacak düzeyde olmadı.

Son hamlenin öncekilerden önemli bir farkı var:

Meclis arkadan gelecek!

Önceki tüm girişimlerde önce yasa çıkarıldı, sonra uygulamaya geçildi. Şu aşamada süreci Bahçeli götürüyor, Erdoğan destekliyor.

Demokratik entegrasyon yasaları neleri kapsayacak?

Bunun ipuçları gerek DEM Partililer gerek Irak’ın kuzeyinden örgüt adına konuşmaya yetkili olan kişiler tarafından parça parça dile getirildi.

Terörsüz Türkiye hepimizin ortak özlemi. Şu aşamada bu “Nasıl olmaz” diye bakmak yerine “Nasıl olur”a kafa yormak akıllıcadır.

Şu unutulmamalı:

Türkiye terörle mücadeleyi kazandı. Şimdi bir daha acıların yaşanmaması çabası var. Mücadelenin motorunu Cumhuriyeti kuranların temelini attığı “yurttaşlık bağları” oluşturdu. 1990’lardan 2000’lere Güneydoğu’da köyleri yakılanlar, bölgeyi terk etmek zorunda kalanlar huzuru yine bu ülkenin batı kentlerinde aradı.

Şimdi başka bir başlangıç yaşıyoruz!

Barış insanların en güzel istemidir. Bu güzel istemin içine başka hedefler katmak en büyük ihanet olur!