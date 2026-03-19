Hapiste zaman çok göreceli ilerler... Garip bir şekilde günler çok uzundur, aylar kısa!

Bugünlerde gündüz de erken başlar hapiste...

7 metrelik duvarın dibindeki havalandırmaya güneş gelmeye başlamıştır çünkü!

Kasım ayının üçüncü haftasında, 14 adım uzunluğundaki, 5 adım genişliğindeki havalandırmadan güneş çekilir. İnsan boyunun biraz üstüne kadar iner, orada kalır. Sonuçta 7 metrelik kuyu! Kasım ayı bitmek üzereyken sandalyenin üzerine çıkıp güneşi uğurlamak hüzünlü ve eğlencelidir! Öyle denize doğru ya da ağaçların üzerinden gitmez güneş... Tel örgülere takıla takıla iner, gider!

Uğurlarken bir dostla vedalaşır gibi seslenmek iyi gelir:

-Güle güle sevgili güneş... Geç kalma, sakın şubatı geçireyim deme, en geç mart başında seni burada bekliyor olacağım!

Kış boyu arada bir tel örgülere ışığıyla uzaktan selam verip gider...

Bugünlerde gelmiştir ama... Sözünde durur güneş... Güneşle birlikte tel örgülerin dibine serçeler yuva kurdu mu, yalnızlık bir doz azalmış demektir. En fenası yavruların yere düşmesi. Havalandırmanın adı havalandırma ama kuşlar kanatlanamaz burada... Dedik ya, kuyu işte!

***

Bugün İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınışının birinci yılı. Dört günlük gözaltı süresinden sonra 22 Mart’ı 23 Mart’a bağlayan gece yarısında İmamoğlu’nun 120 sayfalık sorgu tutanağı medyaya sızdı. Saat 02.00 sıralarında notlar tutarak okumaya başladım. 06.00 sıralarında bitirdik. Son sayfanın ardından kendime şunu söylediğimi anımsıyorum:

-Balbay arkadaş, bu Ergenekon kokuyor. Gizli tanıklar, telefon dinlemeler... Korkarım bu soruşturma dalgalarla büyür... Korkarım uzar! Dilerim yanılırım...

Ne yazık ki süreç giderek vahşileşti... 402 sanıklı bir davaya dönüştü!

İBB dalgaları kapsamında yaz aylarında tutuklanan pek çok belediye başkanı ve çalışanı da hâlâ iddianame bekliyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hâlâ iddianame bekliyor.

9 Mart Pazartesi günü başlayan “Ekrem İmamoğlu suç örgütü” davası tutukluluğun birinci yılında hukuken çökmüş durumda.

Daha soruşturmaların başında dikkat çekmiştik; salt gizli tanıklara, itirafçılara, telefon kayıtlarına dayalı bir davanın sağlıklı ilerlemesi mümkün değil. Şöyle bir mahpusluk sözü vardır:

Satan bir daha satar!

Tutuklanmamak için ya da bir an önce cezaevinden çıkmak için verilen itiraf ya da iftira ifadeleri mahkemede dağılıyor! Bu durumdan İstanbul valisi bile etkilendi.

Silivri duruşmaları canlı yayınlansaydı her şey çok daha net ortaya çıkacaktı!

***

Yazıya Silivri’de bu mevsimin iklimiyle başlamamızın nedeni, hapisten cezaevi içindeki duruşma salonuna gelen tutukluların yaşadıklarını bir nebze anlatmak!

O insanları aylarca hapiste tutup yasaklarla dolu bir yargılama sürecine sokmak ancak darbe dönemlerinde yaşanabilecek bir durum! Darbe dönemi yargılamalarında bile fotoğraf vardır. Şimdi yasak!

Silivri duruşma salonuna getirilen tutukular 16 demir kapıyı geçip yakınlarını en az 20 adım uzaktan en sallamanın sevincini yaşamaya çalışıyorlar!

Ve bu da çok görülüyor!

Bunun adı yargılama değil!