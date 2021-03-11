11 Mart 2021 Perşembe

Papa’nın Irak ziyareti Türkiye’de çok yankı bulmadı. Oysa pek çok bakımdan Türkiye’yi de ilgilendiriyordu. Bunlardan birini dün Cumhuriyet manşetten duyurdu. Barzani, Papa’nın ziyareti nedeniyle pul bastırmış. Büyük Ortadoğu Projesi’nden (BOP) bir parça! Cumhuriyet’in 7 Temmuz 2006’da yayımladığı haritanın Irak, İran, Türkiye ve Suriye’den koparılan bölümlerinden kendilerine pul yapıp ortasına Papa Françesko’nun başını yerleştirmişler!

Neresinden tutmalı?

Resmin en büyüğü Hıristiyanlığın 3 bin yıllık planı. Ne diyorlardı? Birinci bin yılda tüm Avrupa Hıristiyanlaştı, ikini bin yılda tüm Amerika kıtası ve Afrika’nın önemli bölümü, üçüncü bin yılda hedef Asya!

Dinin emperyal hedeflerle kullanımının fotoğrafı.

BOP haritası 2006 yılında ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde yayımlandığında, analizini de bu konuda 20’ye yakın kitabı ve yüzlerce makalesi bulunan Amerikalı emekli Albay Ralph Peters yapmıştı.

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Konunun din boyutunu ayrı bir yazıya bırakıp devam edelim.

Kanlanıp “pul”lanan BOP haritalarının değişik biçimleri var. Virüs gibi mutasyona uğruyorlar. Bir sonrası öncekinden daha vahşi ya da karmaşık olabiliyor.

Barzani’nin bastırdığı pulda kendilerine Akdeniz’e çıkış kapısı var. Peters’in haritasında ise Kürtlere deniz çıkışı Akdeniz’den değil Karadeniz’den.

Neden?

Çünkü Akdeniz’in doğu kıyısını tümüyle Lübnan’a vermişler; Büyük Lübnan “yaratmışlar”. Suriye’yi deniz çıkışı olmayan, kuzeyi Kürtlere verilmiş, kapalı bir ülke haline getirmişler.

Altını çizelim bu harita Suriye’nin toprak bütünlüğü ve baba Esad’ın hâkimiyeti devam ederken çizildi. 14 Şubat 2005’te Lübnan’ın eski başbakanı Refik Hariri’nin kanlı bir suikastla öldürülmesinden hemen sonra, Suriye’nin üzerine gidilmesinden hemen önce!

Bugün paramparça edilen Suriye’nin o günlerde bu hale geleceği söylense ne kadar inandırıcı olurdu? Soruyu bugün ortaya atılan iddiaları hemen elimizin tersiyle itmemek için soruyoruz.

Bu harita aynı zamanda Erdoğan’ın 2005’te, “Biz genişletilmiş Ortadoğu’nun eşbaşkanlarından biriyiz. Aynı zamanda bu görevi yapıyoruz” deyişinden bir yıl, 1 Mart 2003’te Türkiye’nin de fiilen işgalini öngören tezkerenin reddinden üç yıl sonra karşılık geliyor. O dönemdeki ABD Başkanı Bush’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice, 7 Ağustos 2003’te The Washington Post’ta yayımlanan yazısında şöyle diyordu:

“Ortadoğu’yu dönüştürmekten vazgeçmeyeceğiz!”

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“Vazgeçmeme” silahlı müdahaleyle, iç savaşı besleyerek, bölge ülkelerini çatıştırarak, tarafların eline istedikleri haritayı tutuşturarak, bazen de Papa’yı yollayarak devam ediyor.

BOP’çulara kızıp onun yerli işbirlikçilerine destek vererek ulaşılacak bir yer yok.

Türkiye burada ilginç bir noktada. ABD, yeri geldikçe NATO’yu da operasyonlarının bir parçası haline getiriyor. Haritalara ve yorumcularına bakınca Türkiye, BOP haritasının hem uygulayıcısı hem hedefi!

AKP, bu gidişin önünde, rüzgârda savrulan ucu açık elektrik telleri gibi!

Kimin adına nereye çarpacağı belli değil.

Bir kafa tutuyor, bir çanak tutuyor.

Oysa hepsi ikili. Kafa tutarken perde gerisinde diyalog arıyor. Çanak tutarken, dünya bize hayran propagandası yapıyor.

Türkiye’ye yeni bir yön, yeni bir yöntem, yeni bir yönetim lazım!