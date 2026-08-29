İktidarın, yargı eliyle siyasete yön verme, gücünü koruma, rakibini etkisiz hale getirme girişimlerinin başkent ayağının daha çok konuşulduğu günlerdeyiz.

Hedefte Mansur Yavaş var.

İktidardan gelen baskılara bir de butlan yönetimi eklendi!

Önce Mansur Yavaş’ın elde ettiği büyük başarının altını çizelim. 2019 seçimlerini 50.93’le aldı. AKP’nin oyu 47.12’ydi. Buna karşın belediye meclisinde azınlıktaydı, ilçelerde de sadece Çankaya, Yenimahalle ve Elmadağ kazanıldı.

31 Mart 2024’te Yavaş’ın oyu 60.43’e çıktı, AKP-MHP’nin 31.68’de kaldı. İlçe belediye başkanlıkları 3’ten 16’ya çıktı. O günlerde makamında yaptığımız görüşmede, “Beş ilçeyi daha alabilirdik” diye başlayan başkent siyasetine hâkim bir değerlendirme yapmıştı.

Belediye meclisindeki azınlık da tartışmasız bir üstünlüğe dönüştü. Tablo şuydu:

CHP 90, AKP-MHP 55, YRP 1, Bağımsız 1.

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Bugüne gelirsek...

Önce belediye meclisindeki son durumu aktaralım:

Cumhur İttifakı 62, CHP 46, YENİ Parti 30, bağımsız 7.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu’nun tutuklanması sürecinde 6 belediye meclis üyesi de tutuklandı. 7 bağımsızdan 1’i Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğini açıkladı. 6’sının eğilimi ise şu:

- Mansur Yavaş’la birlikte hareket ederiz!

Aradan geçen 30 ayda durum bu hale geldi!

Belediye meclisinde blok olarak en güçlü grup Cumhur İttifakı. Bugünkü noktada Mansur Yavaş için el kaldıracak üye sayısı 82 görünüyor.

Cumhur İttifakı’nın başkentteki başlıca amacı Yavaş’a olan desteği aşağı çekmek, meclis çoğunluğunu elde etmek. Yavaş’a yönelik doğrudan bir operasyon olur mu sorusuna Yavaş çok bozulsa da insanların belleklerinde böyle bir endişe var. Bunu kenara koyalım. Güncel durumla devam edelim.

Butlan yönetiminin, “Eylül ayı içinde belediye başkanları safını netleştirsin” düşüncesi kamuoyuna yansıyınca ilk akla gelen Yavaş oldu. Müslim Sarı’nın, “Görüşüyoruz, CHP’de devam eder” açıklamasına da Yavaş’ın çevresinden yalanlama geldi:

“Sarı’yla görüşme yok!”

ABB Meclisi’ndeki tabloyu aktardık. Böyle bir iklimde Yavaş’ın dengede durma, 2024’te aldığı oy tabanını koruma çabasına saygı duymak gerekir. Özgür Özel’in buna özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Butlan yönetimi ise umduğu tablonun oluşmaması üzerine daha zorlayıcı bir tavra girdi.

Sonuç olarak Yavaş; yargı eliyle siyasete yön verilmesine karşı olduğunu her fırsatta yineledi. Butlan kararına karşı olduğunu da açıkladı.

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Önümüzdeki süreçte iktidar muhalefete karşı daha sert bir tutum izleyecek. Deyiş yerindeyse “tam kinli” bir hava var. İmamoğlu’na eylül sonunda hüküm vermek istiyorlar. Yavaş’ın etrafındaki kuşatmayı artıracaklar.

31 Mart 2024’ten bu yana çok şey oldu ama iktidar bir türlü en çok istediği şeyi gerçekleştiremedi.

Neydi o?

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın yollarının ayrılması!

İktidar medyası bunun için çırpınıyor. Vade biçiyor, çatladılar diyor, aralarındaki güven bitti diyor. Diyor da diyor! Ama bir türlü üçünü karşı karşıya getiremiyor.

Bu üçlü karşı karşıya gelirse üçü de biter!

Ne yapıp edip birlikte yol yürümeyi sürdürmeleri gerekir!

İmamoğlu her şeye karşın direniyor, Özel bütün gücüyle koşturuyor, Yavaş ağırlığını koruyor.

Üçünün farklı siyaset yapma yöntemi var ama hedef ortak:

Toplumun bütün kesimleriyle barışık, yeni bir iktidar seçeneğini büyütmek!