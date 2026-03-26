Ömer Günel Zeydan Karalar'ın koğuşunda!
Ömer Günel Zeydan Karalar'ın koğuşunda!

26.03.2026 04:00
CHP’nin 31 Mart 2024’teki yerel yönetim seçimlerinde elde ettiği büyük başarının ikinci yıldönümü yaklaşırken son tutuklanan belediye başkanı Ömer Günel oldu. Kuşadası’nda ikinci kez seçilen Günel’in Silivri’de tutsak alınmasının farklı boyutları var.

Öncelikle Günel’in Silivri’de kaldığı koğuşla ilgili bilgiyi paylaşalım; 9 No’lu cezaevinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın yerine kondu!

İkameti, görev yeri Adana olduğu halde Silivri’ye getirilen Karalar sık sık soruyordu:

- Adana’dan bin kilometre uzaktayım. Benim Silivri’de ne işim var?

Şimdi doğal olarak Ömer Günel de aynı soruyu sorma hakkına sahip:

- İstanbul-Kuşadası arası 650 kilometre. Benim Silivri’de ne işim var?

Ömer Günel’in Silivri zindanına uzanan süreci 14 Ağustos’ta başladı!

Özlem Çerçioğlu’nun yıllarca yarıştığı AKP’yle mücadeleden mukaveleye geçmesi sadece Aydın siyaseti açısından değil, ülke çapında tartışıldı. Bu transferden iki ay önce kitap fuarı için geldiğimiz Aydın’da Saygı Öztürk ve İranlı yazar Anoosirvan Miandji ile birlikte oturmuş, dört saat sohbet etmiştik. Bize, Adnan Menderes’in memleketi Çakırbeyli’de CHP’nin birinci parti olması için verdiği mücadeleyi anlatmıştı. “Kadınlar Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğü için hatim indiriyor” demişti! Özgür Özel’in liderliğinde bir bütün olarak mücadele etmek gerektiğini söylemişti!

Bunların artık kıymeti yok!

Çünkü kıyamet koptu!

Özlem Çerçioğlu, Nazilli Lisesi’ni bizden birkaç dönem sonra bitirdi. Yerel çevremiz ortak. AKP’ye geçerken, bütün CHP’li ilçe başkanlarıyla birlikle gitmek istemişti. Onların her birine yaptığı teklifler kulağımızda. 3’ü evet, 10’u CHP dedi. Belediye meclis üyelerine yaptığı hamleler de sonuç vermedi. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi’nde çoğunluk CHP’de kaldı.

CHP yeni duruma göre yeniden yapılandı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in etrafında tam mutabakat sağlandı. Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ömer Günel oldu.

Eylül ayının ilk haftasında tablo şöyle netleşti:

- Çerçioğlu çoğunluk sağlayacak bir güce erişemedi.

- CHP, Ömer Günel’in etrafında kenetlendi.

İşte bu tablodan sonra eylül ayı ortasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir ihbar mektubu gidiyor!

Günel’in avukatları sorguda kendilerine sadece bu ihbarın sorulduğunu vurguladılar. İddia eden diyor ki:

- Ömer Günel’in Kuşadası’nda bazı müteahhitlerden para aldığını, bunun bir kısmını Ekrem İmamoğlu suç örgütüne aktardığını duydum!

Günel’in avukatları ısrarla, böyle bir iddianın delillerini, bunu destekleyecek belge ve kanıtları soruyorlar.

Yanıt:

- Dosyada gizlilik kararı var!

Tablo bütün çıplaklığıyla böyle!

Salı günü Kuşadası’ndaydık. CHP ilçe başkanı Mehmet Gürbilek’i ziyaret ettik. Ardından pazartesi günü Kuşadası Belediye Meclisi’nin CHP’li üyelerinin oybirliğiyle seçtiği başkanvekili Tahsin Demirtaş’ı kutladık.

Daha sonra da belediye önündeki dayanışma çadırında yurttaşlarla bir araya geldik.

CHP’li belediyelere yönelik her operasyonda olduğu gibi Kuşadası’nda da CHP, saldırılara karşı kenetlenmiş. CHP’yi çatlatmak isteyenleri çatlatacak bir tablo!

Aydın ölçeğindeki son anketlerde Çerçioğlu’nun kabulü yüzde 20’nin altında inmiş!

Gelecek, mücadeleyi seçenlerin olacak!

Seçmen teslim olanı affetmiyor!

