Özgür Özel’in yürüyüşü!

23 Kasım 2023 Perşembe

Nasreddin Hoca tarlasında ekin biçerken yoldan geçen bir yolcu selam vermiş. “Hocam” demiş, “Falanca köye ne kadar zamanda varırım?”

Hoca adamı tepeden tırnağa süzmüş, seslenmiş:

-Hele yürü...

Adam fena bozulmuş ama ihtiyacı var. Sorusunu tekrarlamış:

-Falanca köye ne zaman varırım?

Hocadan aynı yanıt:

-Hele yürü...

Adamın tepesi atmış, “Kabahat soranda, kavuğundan utan” deyip yoluna devam etmiş. 50-60 metre ilerledikten sonra hoca, “Duuur” diye seslenip devam etmiş:

-Bu yürüyüşle iki saatte varırsın...

Sonra dersini vermiş:

-Nasıl yürüyeceğini görmeden ne zaman varacağını bilemem ki!

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in makamına oturmasının üzerinden iki hafta, iki salı konuşması geçti. Bu zaman dilimindeki yürüyüş şeklinden menzile ne zaman, nasıl varacağına ilişkin peşin hüküm verilemez. Kamuoyunun yürüyüşünü biraz daha izlemesi gerekecek.

Özel’le makamında yüz yüze görüşmedeki gözlemlerimizi ana hatlarıyla paylaşalım...

12. kattaki genel başkan makamına giden koridor ağaç gövdeli çiçek sıralarıyla dolu. Özel kalemde 2010’a dek Deniz Baykal’ın, 6 Kasım’a dek de Kemal Kılıçdaroğlu’nun çok güzel fotoğraflarının olduğu duvar boş. Özel, henüz hangi fotoğrafı koyacağına karar vermemiş.

Genel başkanlığının getirdiği büyük beklenti ve ilgi Özel’in kişiliğini değiştirmemiş. Ekrandaki doğallık makamında da devam ediyor.

Beklenti yüksekliğinin oya yansıması ne kadardır? Birden fazla kamuoyu araştırma şirketi bunu ölçmek istemiş. Özel’e şu yanıtı vermişler:

-İlk bulgulardan sonra araştırmayı tamamlamaktan vazgeçtik. Büyük bir duygu patlaması var. Bu durum sağlıklı sonuç vermez. Yanıltıcı olabilir. Bir süre sonra sağlıklı bir araştırma yapacağız.

Bir araştırma şirketi 14 Mayıs’a oranla 2 puanlık artış bulmuş.

Özel, başarmak için her şeyi yapacak. “Taban bir hedef istiyor. Üstüne koya koya zirveye ulaşacağız. Beklenti yüksekliğini umuda çevirmek gerekli. Aksi halde yükselen dalganın altında kalırız” diyor.

Özel, çok tartışılan siyasi yelpazenin sağına ilişkin yaklaşımı şöyle özetliyor:

“Sağdan siyasetçi almak ya da benzer ilişki kurmak yerine sağa güven vermemiz gerekiyor. Emeğinin, alın terinin hakkını isteyen bütün kesimler potansiyel olarak solcudur.”

Altı okun bir bütün olduğunu, hepsinin çağın değerleriyle birlikte güncelliğini koruduğunu düşünüyor. “Laikliğin yıpratılmasından sadece bir kesim etkilenmez, toplumsal barış erozyona uğrar” diyor.

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Özel, iki haftalık yürüyüşünde eleştiri-özeleştiri mekanizmasını da işletecek izlenimini verdi. Biraz fazla konuştuğunu, mesaj yoğunluğunun pek çok konuyu boğduğunu düşünüyor, “Biraz daha az konuşmak gerek” diyor.

Genel merkezden randevu isteyenlerin büyük dilimi kutlamanın yanı sıra yerel seçim gündemiyle merdivenleri tırmanıyor. Özel’le görüşmeye giderken dış kapıdan asansörün önüne gelene dek üç belediye başkan aday adayı heyeti ile karşılaştık.

Özel önseçim için zaman sıkışıklığına dikkat çekiyor ama ille de “Örgütün dediği olacak” diyor. Bunun için birinci seçenek anket görünüyor. Konu adaylar olunca iki cümleden biri anketti.

Özel, heyecanı yüksek bir genel başkan olacak. Bir konu ekip arkadaşlarını ilgilendiriyorsa hemen görüşme sürerken arıyor.

Arkasına bakmıyor. Atletizm sözüdür:

Koşarken arkaya bakılmaz!