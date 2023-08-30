Siyasal ısınma!

30 Ağustos 2023 Çarşamba

Sonbaharda siyaset yelpazesinin yeni renk tonlarıyla örüleceğine ilişkin ipuçları dikkat çekiyor. Hem partilerin kendi içinde hem ittifak kanatları arasında yeniden şekillenmeler olacak.

Tablo, 2024 yerel seçimlerinin, 2023’ün rövanşı değil, 2024-2028 sürecinin ilk halkası olacağını gösteriyor. Ağustos başında konuştuklarımızla ağustos sonunda konuştuklarımızın büyük ölçüde değiştiği dikkate alınırsa ekimde daha farklı şeylerin gündeme geleceğini söyleyebiliriz.

AKP’nin 7 Ekim’deki 7. olağan kongresinde kadrolarını neredeyse yüzde 80’e varan oranda değiştireceği konuşuluyor. Hükümetteki 28 Mayıs sonrası yaşanan ciddi değişiklik partiye de yansıyacak. Bu elbette önemli ama her şeye tek kişinin karar verdiği “şahsım” rejiminde görüntüyü kurtarmaktan başka bir şey değil. AKP’deki derin kulislerde Erdoğan’ın partide kendisinden sonrası için de kafa yorduğu konuşuluyor. Tercihin daha çok aile çevresinden olacağı yönünde söylentiler var.

Teknolojinin sadece festivali olmaz, siyaseti de olur!

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CHP’de ana gündem, partinin içi! “CHP’nin evi camdandır” demekle yetinelim!

İlçe kongrelerindeki hava genel merkezin ağırlığını gösteriyor. İstanbul’dan sonra İzmir’de de mevcut il başkanının yeni ilçe başkanlarıyla Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etmesine fazla anlam yüklememek gerekir. Yeni seçilen bir ilçe başkanı, partinin genel başkanını elbette ziyaret edecektir. Ancak bunun gerisinde yaşanan listeleme bize göre tehlikeli bir boyuta gidiyor. İstanbul’daki delege yarışının başa baş olduğu, son üç ilçe kongresinin sonucu etkileyeceği haberlerini sütuna yatırınca ortaya şu çıkar:

Partililerin birbirini çok yıpratacağı bir il kongresi süreci!

Bu yıpratmaya son vermek Kılıçdaroğlu’nun elinde.

CHP’de ekim ayı net değil. Nasıl ki 14 Mayıs seçimleri için partinin tüm organları Kılıçdaroğlu’nu tek yetkili kıldıysa kurultay süreci için de aynı yetkilendirmenin fiilen yaşanmakta olduğu görülüyor. Mevcut MYK, geçiş sürecini sağlıklı tamamlamak içindi. Kılıçdaroğlu bunu ikili görüşmelerinde de vurguluyor. Ekim ayı net değil derken olağan kurultay sürecinin ne kadar olağan işleyeceği tam belli değil, bütün mesele bu. Bu belirsizlik genel merkez dışındaki siyaset merkezlerinde tartışma konusu. Tartışma dışa yansıyabilir!

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde aday belirleme gücünü parti içindeki gücünün kaynağı olarak etkili biçimde kullanacak. Ancak Kılıçdaroğlu’nun sadece bu konulara değil, 28 Mayıs sonrası yükselen, kemikleşmeye başlayan umutsuzluk dalgasına ayrıca kafa yorması gerekli.

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İYİ Parti’nin çizeceği rota, genel başkan Meral Akşener’in moral gücüne ve öfke kontrolüne bağlı. 26 Ağustos konuşması için “Ne çektiniz be Meral Hanım” başlıklı bir yazı kaleme almak istedik ama ekonomi gündemi öne geçti.

Akşener’in 26 Ağustos’ta önemli bir açıklama yapacağı haberi çıkınca ilk değerlendirmemiz şu olmuştu:

Demek ki Akşener, Atatürkçü bir zemine oynamak istiyor!

Konuşmasında yer yer bunun izleri vardı. Belki de parti içinde şu görüş öne çıktı:

CHP, sağ seçmenden oy almak için hem sağ partilere elini fazla uzattı hem sağ seçmenin sempatisini kazanmayı önceledi. Boşalttığı alanın bir kısmını alabiliriz!

Bunun da şaşılacak bir yanı yok.

Siyaset boşluk tanımaz!