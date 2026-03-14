Trump’ın İran yanılgıları!
Mustafa Balbay
14.03.2026 04:00
ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaş ikinci haftasını dolduruyor. Elde var belirsizlik! Trump’ın açıklamaları hava durumundan daha hızlı değişiyor. Trump’tan şu cümleleri bir gün içinde duymak mümkün:

“İran savaşı bitmek üzere!”

“Orada daha çok işimiz var!”

“İran’da vurulacak yer kalmadı!”

“Teslim olmazlarsa canlarını çok fena yakacağım!”

“İran’a da demokrasi götüreceğiz!”

“İran’ın nasıl yönetileceği umurumda değil.”

Ucu savaşa çıkmasa, kan akmasa çok eğlenceli bir durum. Ama bir yandan Ortadoğu ateş altında bir yandan dünya diken üstünde. Bir de Türkiye gibi savaşın kapısına dayandığı ülkeler var.

***

Trump’ın 28 Şubat sabahı başlattığı saldırı sonrasındaki yanılgıları sıralayalım:

1- Başlangıçta büyük dehşet, korku veren saldırıyla İran’ı belirsizliğe sokup çökertebileceğini düşündü. 3-4 günü geçmeyecek bir operasyonun ardından koşullarını sıralayıp “muzaffer” bir süreç planladı.

Olmadı.

2- Venezuela’da olduğu gibi ülkenin en tepesindeki kişiyi etkisiz hale getirirsem, başsız bırakırsam gövde çöker diye düşündü. Hamaney’in neredeyse sülale boyu “ortadan kaldırılmasının” ardından İran’da yeni yönetim düzeni kuruldu.

3- İran halkının yönetime duyduğu tepkiyi örgütleyebileceğini, büyütebileceğini düşündü. Ancak İran’da devletin rejimden büyük olduğunu, halkın dışarıdan bir saldırı karşısında ülkesini korumayı önceleyeceğini, rejimin de bunu kullanacağını hesap edemedi.

4- Amerikan basınında bir süredir, “Nerede hata yapıldı” sorusu soruluyor. Anlaşılan o ki MOSSAD ve CIA’ni İran’ın füze gücüne ilişkin değerlendirmeleri yanlış çıktı. Zira ABD’ye göre İran’ın şimdiye füzelerini bitirmiş olması gerekirdi.

5-İran füzelerinin İsrail ve Arap ülkelerine vereceği zarar hesap edemedi. Batı basınında yeterli haber olmuyor ama Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) radar üssü artık kullanılmaz halde. ABD’nin bölgedeki 18 temsilciği kapalı. Gazze’de tatil cenneti kuracağım derken Dubai duman altında kaldı.

6- Hürmüz Boğazı’nın petrol trafiğine kapatılması İran’ın da aleyhine. Ancak İran, köşeye sıkışan kedinin her şeyi tırmalaması gibi elinde hangi olanak varsa kullanmaya girişti. Hürmüz kapanınca petrol fiyatlarının ucu açıldı. Nereye kadar çıkacağı belli değil. Bu durum ABD’nin dünyada zaten olmayan “rıza üretimini” daha da zora soktu.

7- ABD, İran’ın toplam gücünü hâlâ kestiremiyor. Hava ve deniz gücü büyük ölçüde çökertilmiş olabilir. Ancak kara gücünden fazla bir şey kaybetmediğini bilmek ABD’yi yeni hesaplara zorluyor.

8- ABD, muhtemelen Rusya ve Çin’in perde gerisinde İran’la ne tür ilişkiler içinde olduğunu tam bilmiyor. Bunun yanında İngiltere’ye kızıp “Artık gelmesen de olur” demesini de yabana atmamak gerek. Belki de ABD-İngiltere hatta tarihinin en açık makasını yaşıyor.

***

Yukarıda sıraladıklarımıza bakıp şunu söylemek mümkün:

Bu kadar çok hata ancak özgüveni tavan yapmış, dolma akılla karar veren, savaştan başka çıkış yolu bulamamış kişi tarafından yapılabilir.

Trump’ın başkanlığa gelirken verdiği sözlere ilişkin arşiv zengin. Sadece 19 Temmuz 2024’te, seçimlerden hemen önce yaptığı 32 dakikalık konuşmadan cümleler aktaralım:

“Savaşları bir telefonla bitireceğim.”

“Barışı tesis edeceğiz, dünya uyum ve istikrar içinde olacak.”

“İlk işim Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek.”

Trump gelişinin 14. ayında, en az 14 büyük kriz yarattı.

Bu aşamadan sonra soru Trump’ın ne yapacağı değil, Trump’a karşı ne yapılacağı!

Yazarın Son Yazıları

Trump’ın İran yanılgıları!

ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaş ikinci haftasını dolduruyor.

Devamını Oku
14.03.2026
Silivri’de zaman!

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun “suç örgütü lideri” olarak yargılandığı İBB davasının üçüncü duruşmasına katıldık.

Devamını Oku
12.03.2026
ETÖ’den İSÖ’ye!

Dünkü Cumhuriyet gazetesinin manşetinde şu başlık vardı...

Devamını Oku
11.03.2026
‘Kadına şiddet’ depremi!

7 Mart Cumartesi günü Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul’un öncülüğünde gerçekleştirilen kitap fuarındaydık.

Devamını Oku
10.03.2026
Dava başlıyor!

Son anda bir değişiklik olmazsa Ekrem İmamoğlu davası 9 Mart Pazartesi günü başlıyor

Devamını Oku
07.03.2026
Ameri-kan yalanları!

ABD’nin İran’a saldırısıyla başlayan savaş altıncı güne girdi.

Devamını Oku
05.03.2026
Coğrafya silahtır!

İlk İbn Haldun’un Mukaddime’sinde yer alan, daha sonra Napolyon’un da dile getirdiği şu söz genel kabul gören bir değerlendirmedir: Coğrafya, ülkelerin kaderini belirler!

Devamını Oku
04.03.2026
ABD’nin saldırgan çırpınışları!

Trump yönetimi, “İran’la müzakereler devam edecek” haberlerinin gölgesinde savaşı başlattı!

Devamını Oku
03.03.2026
Nuremberg: Yeni Hitler’lere...

Geçen akşam dünyanın ve Ankara’nın en kara gündemleri arasında ailecek filme gidelim dedik.

Devamını Oku
28.02.2026
Asıl hedef: CHP’siz Türkiye!

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun açıklanmasından sonra yeni bir aşamaya geçildi.

Devamını Oku
26.02.2026
Sonuçsuz 4 acı yıl!

24 Şubat 2022’de Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği “şafak operasyonuyla” başlayan savaş beşinci yılına girdi.

Devamını Oku
25.02.2026
CHP’ye çoklu yargı kıskacı!

2025 yılı boyunca gündeme ekonomi penceresinden bakanlar şunu söylüyordu...

Devamını Oku
24.02.2026
İran ni-Çin hedef?

Haziran 2025’teki 12 günlük İranİsrail (ABD) savaşından sonra bu kez doğrudan ABD-İran savaşı gündemde.

Devamını Oku
21.02.2026
Meclis’ten Meclis’e tavsiyeler!

TBMM çatısı altında ama TBMM’nin genel işleyişi dışında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını tamamladı.

Devamını Oku
19.02.2026
CHP’nin yüzde 60’lık potansiyeli!

İktidarın elindeki tek seçenek şu: Seçeneğini yok etmek, en azından aşağı çekmek!

Devamını Oku
18.02.2026
Münih meydan savaşı!

62. Münih Güvenlik Konferansı bu yıl sözcüğün tam anlamıyla “güvensizlik” konferansına dönüştü!

Devamını Oku
17.02.2026
Milli ekonomi!

7-8 Şubat’ta Viyana’da 11. Uluslararası Milli Ekonomi Modeli Kongresi’ne katıldık.

Devamını Oku
14.02.2026
CHP’nin tek seçeneği!

Dün yayımlanan yazımızı gazetelerin zaman akışı gereği önceki gün akşam saatlerinde kaleme almıştık.

Devamını Oku
12.02.2026
Bütün duygularla CHP!

Dün uzunca bir aradan sonra CHP grup toplantısını izlemek için Meclis’e gittik.

Devamını Oku
11.02.2026
Transfer saldırısı!

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa etmesine giden süreç, büyük bir ayıbın içindeyken suçlayarak istifa etme şekli, hemen sonrasında düştüğü durum, her şeyiyle vahim bir çürümeyi gözler önüne seriyor.

Devamını Oku
10.02.2026
O ilk üç gün!

6 Şubat depreminin üzerinden üç yıl geçti.

Devamını Oku
07.02.2026
Emekli Gabar’dı!

Nasrettin Hoca’nın borçlarını ödemek için alacaklısına önerdiği formül malum...

Devamını Oku
05.02.2026
Epstein küre-selleşmesi!

Dünya gündemine oturan Epstein belgeleri bütün “pisliklerin” açığa çıkmasını mı sağlıyor yoksa bu “pislikler” üzerinden başka düzenler mi kuruluyor?

Devamını Oku
04.02.2026
İran’da hedef: Rejim değil, yöneticiler!

Venezuela’daki Trump usulü değişiklikten sonra gözler İran’da!

Devamını Oku
03.02.2026
Prof. Aksoy ve ADD...

Bugün Prof. Dr. Muammer Aksoy’un öldürülüşünün 36. yıldönümü.

Devamını Oku
31.01.2026
Oya Tekin anlatıyor!

Silivri Cezaevi’nden çıkmak kadar girmek de zor!

Devamını Oku
29.01.2026
Yeni bir dünya kurulur!

ABD Başkanı Trump’ın sadece dünyanın değil, kendi ülkesinin dengelerini de değiştiren, ucu açık bir “yeni dünya düzensizliği” denemesinin içindeyiz.

Devamını Oku
28.01.2026
Soğuk denizlere çıkış!

Grönland, Trump’ın ileri geri, yer yer magazin konusu olan çıkışlarından çok daha öte bir anlam ifade ediyor.

Devamını Oku
27.01.2026
Korkak bin kez... Cesur bir kez ölür!

Başlık Uğur Mumcu’nun yeri geldikçe kullandığı, bir bakıma “yaşam felsefesi” edindiği tanımlamalardan biri!

Devamını Oku
24.01.2026
Dünden geleceğe Suriye!

Suriye’de SDG ile Şam, daha önce yapmış olduğu anlaşmadan sonra bir anlaşma daha yaptı!

Devamını Oku
22.01.2026
Zeydan Karalar’ın kardeşleri!

27 Ocak Adana’da “özgürlük” beklentisinin miladı olmuş.

Devamını Oku
21.01.2026
Oyun yeniden kuruluyor!

18 Ocak Pazar Suriye’deki dalgalanmalar açısından yeni bir milat oldu.

Devamını Oku
20.01.2026
İmamoğlu, kazanacağı erken fark edilince tutuklandı!

İkti-dardaki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) kurucularından, partide, Meclis’te, hükümette sorumluluklar almış Bülent Arınç’ın 13 Ocak’ta Sözcü TV’ye verdiği röportaj, 4-5 manşet barındıracak kadar doluydu.

Devamını Oku
17.01.2026
Yavaş’a saldırının suyu çıktı!

Şu üç sorun yerel-genel iktidar işbirliği yapmadan kalıcı çözüme kavuşturulamaz: Deprem, kuraklık, orman yangınları!

Devamını Oku
15.01.2026
ABD Trump’la aslına dönüyor!

Her sabah güne iki soruya yanıt arayarak başlıyoruz...

Devamını Oku
14.01.2026
İBB 2026’ya sıfır borçla giriyor!

7 Ocak Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu ile Silivri’deki görüşmemizin ana konusu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2025-2026 yılı bütçesiydi.

Devamını Oku
13.01.2026
Adana’dan Silivri’ye!

Çarşamba Silivri’deydik, bugün Adana’dayız!

Devamını Oku
10.01.2026
AKP transfer-fer arıyor!

AKP, emekliye zam oranını artıramayınca Meclis’teki temsil oranını artırmak için harekete geçti.

Devamını Oku
08.01.2026
Kontrolsüz güç, güç değildir!

Başlık klasikleşmiş bir anlatım.

Devamını Oku
07.01.2026
Dünya söyleniyor, Trump eğleniyor!

ABD’nin Venezüella Devlet Başkanı Maduro’yu eşiyle birlikte New York’a kaldırması, dağa kaldırmaktan daha kaba bir operasyon!

Devamını Oku
06.01.2026