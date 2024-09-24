Hizmet birleştirmesi yapmak zorunlu mu?
Soru: Hizmet sürem içinde
5033 gün 4/a sonra 2064
gün 4/b ve daha sonra da
814 gün yine 4/a olmak üzere
toplam 7911 günüm bulunuyor.
Bunun 5847 günü 4/a, 2064
günü 4/b kapsamında. 4/a
kapsamında emekli olmam için
25 yıllık sigortalılık süresi ve
5825 gün yeterli. Ancak, hizmet
birleştirilmesi yapıldığında, son
7 yıllık fiili hizmet süresi için en
fazla hizmet 4/b kapsamında
hizmetim bulunduğundan, 4/a
kapsamındaki emeklilik talebim
reddediliyor. Sigortalıların hizmet
birleştirmesine zorlanamayacağına
ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurul
kararları ve Yargıtay dairelerinin
yerleşik içtihatları bulunuyor.
Buna göre dava açmadan bu yargı
kararları doğrultusunda başvuruda
bulunursam sonuç olumlu olur mu?
Güncel bir örnek var mı? Ya da
dava açmak zorunda kalırsam dava
ne kadar sürer? Altay K.
2008 yılı ekim öncesi sigortalı
olanların, çeşitli sosyal güvenlik
kurumlarına tabi olarak geçen hizmet
sürelerinin birleştirilmesi suretiyle
ilgililerin sosyal güvenliklerinin
sağlanması usul ve esasları
24/5/1983 tarihli ve 2829 sayılı
“Sosyal Güvenlik Kurumlarına
Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin
Birleştirilmesi Hakkında Kanun”la
düzenlenmiştir. Söz konusu kanunun
8. maddesinde; yaşlılık sigortasında,
sigortalılara son yedi yıllık fiili hizmet
süresi içinde fiili hizmet süresi fazla
olan kurumca, hizmet sürelerinin
eşit olması halinde ise eşit hizmet
sürelerinden sonuncusunun tabi
olduğu kurumca, İlk defa 2008/
Ekim sonrası sigortalı olanlar
hakkında 5510 sayılı kanunun 53.
maddesi uygulanmakta olup yaşlılık
sigortasında, sigortalının en fazla
hizmet süresinin geçtiği, hizmet
sürelerinin eşit olması halinde ise en
son tabi olduğu statüye göre, aylık
bağlanacağı öngörülmüştür.
2829 sayılı kanunun 4.
maddesinde, hizmet sürelerinin
kanuna göre aylık bağlanmasına
hak kazanıldığında birleştirileceği
ve hizmet süreleri toplamının aylık
bağlanmasına yeterli olmaması
halinde, kanun hükümlerinin
uygulanmayacağı açıkça düzenlenmiş
olmakla beraber, bir kurumda geçen
hizmet sürelerinin aylık bağlanmasına
yeterli olması halinde, diğer
kurumlarda geçen hizmet sürelerinin
de birleştirileceği yönünde açık bir
hükme yer verilmemiştir. Bu noktada
incelenmesi gereken husus, “tek bir
statüdeki hizmet süresi yaşlılık aylığı
kazanmasına yeterli olan sigortalıların
farklı sosyal güvenlik kurumlarındaki
hizmet sürelerinin birleştirilmesinin
kişinin kendi inisiyatifinde mi yoksa
zorunlu mu olduğu” hususudur.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
tarafından, birden fazla statüde
hizmeti bulunan sigortalılardan,
sigortalının tek statüdeki çalışması
emekli aylığı alması için yeterli olsa
bile hizmet birleştirmesi zorunlu
olarak uygulanmaktadır. SGK yaptığı
işleme dayanak olarak, kanunda
hizmet sürelerinin birleştirilmesinin
isteğe bağlı olduğuna ilişkin açıkça
bir hüküm bulunmadığını öne
sürerken, yargıda ve öğretide ise
karşıt görüşün temeli olarak kanunun
lafzıyla amacının çeliştiği durumlarda
kanunun özüne göre yorum yapılması
gerektiği, kanunun amacının tek
sosyal güvenlik kurumundaki hizmeti
aylık bağlanmasına yetmeyen
sigortalı ve hak sahiplerine aylık
bağlanmasının sağlanması olduğu
ve bu kapsamda tek sosyal
güvenlik kurumunda çalışması
aylık bağlanması için yeterli olan
sigortalıların hizmet birleştirmeye
zorlanarak, fazla prim ödeyen
sigortalının az aylık almasına yol
açabilecek bir uygulamanın kanunun
özüne aykırı olduğu gerekçeleri ileri
sürülmektedir
Bu kapsamdaki yargı kararlarına
örnek olarak; Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu 2013/486 E., 2014/89
K., Yargıtay Hukuk Genel Kurulu
2013/235 E., 2014/9 K. Yargıtay
10. Hukuk Dairesi 2020/4864 E.,
2021/5424 K., Kamu Denetçiliği
Kurumu’nun (ombudsmanlık)
06/10/2021 tarihli 2021/14321 K.
sayılı tavsiye kararı gibi birçok karar
gösterilebilir. Bu kararlarda özetle,
2829 sayılı kanunun amacının tek
sosyal güvenlik kurumundaki hizmeti
aylık bağlanmasına yetmeyen
sigortalı ve hak sahiplerine aylık
bağlanmasının sağlanması olduğu,
farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına
tabi hizmetleri bulunan ilgililerin
ancak bu hizmetlerin birleştirilmesi
halinde aylık bağlanmasına hak
kazanmaları durumunda hizmet
birleştirmesinin zorunlu olduğu,
bir veya daha fazla statüde
çalışmanın aylık bağlanmasına
yeterli olması halinde, kişinin, tüm
sosyal güvenlik kurumlarına tabi
hizmet sürelerini birleştirmeye
zorlanamayacağıdır. Hizmet
birleştirilmesiyle, değişik kurumlardaki
hizmetlerin ziyan olmasının önüne
geçilmesinin amaçlandığı ancak,
bu birleştirmenin zorunlu olarak
uygulanması durumunda, fazla
prim ödeyen sigortalının az, az
prim ödeyen sigortalının fazla aylık
aldığı durumların doğabileceği ve
çalışıp prim ödemenin karşılığının
alınmamasının sosyal güvenlik
sitemiyle bağdaşmadığı, dolayısıyla
kanunun getiriliş amacına aykırı
olduğu ileri sürülmektedir.
Ancak, SGK tarafından mevcut
uygulamada hizmet birleştirmesi
zorunlu olarak yapıldığından ve yargı
kararları şahsa münhasır olduğundun,
olayı dava konusu edip kazanmadan
SGK’ye müracaat etmeniz halinde,
hizmet birleştirmesi zorunlu olarak
yapılacağından 4/a kapsamındaki
emeklilik talebiniz reddedilecektir.
Dolayısıyla, mevcut yargı kararlarıyla
müracaatta bulunmanızın bir önemi
bulunmamaktadır. Buna ilişkin olumlu
bir örnek de bulunmamaktadır.
Dava açmak anayasal hakkınız
olup, davanın ne kadar sürede
sonuçlanabileceğiyle ilgili net bir şey
söylemek mümkün değildir.
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