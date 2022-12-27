Programcı ve çözümleyici unvanlı teknik personelin mağduriyeti

27 Aralık 2022 Salı

Günümüz bilişim dünyasındaki ilerlemeler inanılmaz bir hızla devam ederken birçok sektörde bilgi teknolojilerindeki bu gelişmelerden yararlanılması, hizmetlerin bilişim ve internet ortamında çok daha hızlı bir şekilde yapılması ve sunulması büyük önem kazanmakta. Dünya, üçüncü sanayi devrimine giderken yapılan hizmetlerin dijital ortama kayması, iş ve işlemlerin bilişim ve internet ortamında yapılmasını sağlamak üzere bunun altyapısını oluşturanlar, yüksek mühendisinden teknikerine kadar çalışan teknik personeldir.

Özel ve kamu sektöründe, özellikle büyük data hacimleri ile milyonlarca insana hizmet veren kamu kurumlarında teknik personelin iş yükü ve sorumluluğu çok fazla. Bilgi işlemde yapılan her projenin; analizi, tasarımı, yazılımı, testi ve işletime açılması gibi aşamaları bulunuyor. Bu aşamaların hepsinde programcı ve çözümleyici unvanına sahip insanlar, diğer unvanlarda bulunan bilgisayar mühendisi, bilişim uzmanı, matematikçi, istatistikçi ve yazılımcısı ile birlikte çalışıyor. Hatta projenin işletim açıldıktan sonraki süreci büyük ölçüde programcı ve çözümleyiciler üzerinden devam ediyor. Yani teknik personel olarak adlandırılan çözümleyici ve programcılar iş ve görev tanımı olarak mühendise eşdeğer olarak çalıştırılıyor.

Aslında programcı ve çözümleyici unvanlarına atanabilmek hiç de öyle kolay olmuyor. Öncelikle üniversitelerin “bilgisayar mühendisliği”, “bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri”, “elektrik mühendisliği”, “elektronik mühendisliği” vb. bölümlerinden mezun olmanın yanı sıra yüksek öğrenim sırasında en az iki programlama dilini içeren ders aldığını belgelemek, en az iki programlama dilinde kursa katılarak başarıyla tamamladığına ilişkin Milli Eğitim sertifikası isteniyor. Zaten bu unvanlarda bulunanların büyük çoğunluğu üniversitelerin bilgisayar/elektrik, elektronik mühendisliğinden mezun kişiler.

666 sayılı KHK ile programcı, çözümleyici, tekniker ve teknisyenlerin maaşlarındaki ek ödeme tutarı göstergesi yüzde 170’ten yüzde 110’a düşürülmüş ve maaşlarda önemli miktarda düşüş olmuştur. 657 sayılı kanuna ekli (I) sayılı cetvelde “teknik hizmetler sınıfı” bölümünün ek gösterge değeri 2200 olan (c) bendinde değerlendirilen çözümleyici ve programcı unvanlarına sahip teknik personel, 3600 ek göstergeyi almak ve cetvelde (b) bendinde değerlendirilmek istiyor.

Devlet Personel Başkanlığı’ndan alınan veriye göre kamuda çalışan programcı ve çözümleyici kadro sayısı yaklaşık olarak 3 bin 986’dır.

Teknik hizmetler sınıfındaki çözümleyici ve programcıların ek göstergeleri açısından diğer teknik hizmetler sınıfında görev yapan ve aynı mesleki unvana sahip emsalleriyle denkleştirilmesi, diğer bir ifadeyle ek göstergelerinin 3600’e yükseltilerek mağduriyetlerinin giderilmesi gerekir.

Aslında çözümleyici ve programcılarla birlikte kamunun büyük ölçüde yükünü taşıyan ve karşılayan; şefler, icra memurları ve teknikerler gibi benzer unvan ve kadrolarda çalışanlar da ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesini talep ediyor ve bunu hak ediyorlar.

Tüm kesimlerin bu haklı taleplerini dile getirmek adına, birinci dereceli kadrodan aylık alan tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesine yönelik yasal bir düzenlemenin yapılması bu konuda toplumsal beklentiyi büyük ölçüde karşılar.

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