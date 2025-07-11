2023/Temmuz ayına kadar çalışan ve emekli memur aylık artışlarında farklılık bulunmuyordu. Ancak, iktidar en düşük çalışan memur maaşını 22 bin liraya yükseltmek için çalışan-emekli memur arasında dengeyi bozarak sadece çalışan memurlara ilave ödeme verdi. İlave ödeme; 15965 göstergenin, memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu hesaplanan miktardan, binde 759 damga vergisi düşülmesiyle tespit edilmektedir. 2023/ Temmuz ayında bu miktar 8.077,12 TL idi.

Herhangi bir unvan ve görev ayrımı yapılmaksızın sadece çalışan memurlara verilen ilave ödemenin, mağduriyet yaratan yönleri de bulunmaktadır. Çalışan memurlara verilen aylık artış oranları, ilave ödemesiz aylığa uygulanmakta ve ilave ödemeler, memurlara ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan veya mali ve sosyal hakların tespitinde esas alınan aylık, ücret, zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye ve diğer herhangi bir ödeme unsurunun hesabında dikkate alınmamaktadır. Diğer bir ifadeyle, ilave ödeme emekli ikramiyesi ve emekli aylığının hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır.

2025/Temmuz döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları yüzde 16.67, çalışan ve emekli memurların aylıkları ise yüzde 15.57 oranında artırıldı. Çalışan memurların ilave ödemesiz aylıklarına yüzde 15.57 oranı uygulandı.

2025/Ocak ayında çalışan memurların 16.042,76 TL olan ilave ödeme miktarı, 2025/Temmuz ayında 15965 x 1,170211 = 18.682,42 x 0,00759 = 141,80 =) 18.682,42 – 141,80 = 18.540,62 TL ye yükseltildi. Memur, SSK ve BağKur emeklisi söz konusu ilave ödemenin kendilerine emekli aylıklarıyla birlikte ödenmesini haklı olarak talep etmektedir. 2008/Ekim öncesinde SSK ve BağKur emeklilerine aylıklarıyla birlikte Sosyal Yardım Zammı (SYZ) adı altında bir ödeme yapılmakta idi. 2008/ Ekim ayında SYZ’ler emekli aylıklarına ilave edilerek uygulama sonlandırıldı. Anılan tarihte tüm SSK’liler için SYZ miktarı 4.690.000 TL iken, Bağ-Kur emeklilerinde, aylık alınan basamak değeri 12. Basamağa kadar olanlara 5.850.000 TL, 13. Basamak ve üstü olanlara ise 4.500.000 TL olarak ödenmekte idi. SYZ prim karşılığı olmayan bir ödeme idi.

Çalışan memurlara verilen ilave ödeme, tıpkı SYZ ödemesi gibi tüm emeklilere belirli kurallar çerçevesinde verilmelidir. Bu kurallar şu şekilde oluşturulabilir:

Tüm emeklilere her ay ödenen aylıklarla birlikte dosya bazında 15965 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılabilir.

-İş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasından sürekli iş göremezlik geliri almakta olanlara, sürekli iş göremezlik derecesi oranında,

- Ölüm dosyalarında tamamı hak sahiplerine eşit şekilde,

- İş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü yüzde 50 oranının altında kaybetmesi nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri bağlanmış iken ölenlerden, ölümü iş kazası veya meslek hastalığına bağlı olmayanların hak sahiplerine, sigortalıya gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi üzerinden hesaplanan tutar, tamamı hak sahiplerine eşit şekilde,

- Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazara alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranına göre, ilave ödeme yapılır.

Tüm emeklilere verilecek ilave ödemeler;

- 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı kanunun 1’inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin belirlenmesinde,

- Gelir ve aylıkların kanunun 55’inci maddesine göre artırılmasında, dikkate alınmaz.

- Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara en fazla ödemeye imkân veren bir dosya üzerinden ödeme yapılır.

- İlave ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez. Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilmek suretiyle, yoksa genel hükümlere göre geri alınır.

- Emeklilere yapılacak ilave ödemeler Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir.

Bu şekilde yapılacak bir yasal düzenleme ile tüm emeklilerin 2023/Temmuz ayında beri süregelen büyük bir mağduriyeti sona erecek ve emekliyi sefalet içinde yaşamaya mahkûm eden ve açlık sınırının altında kalan emekli maaş tutarları, emekliyi biraz olsun nefes alacak hale getirecektir.