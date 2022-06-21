Yaşımı küçülterek emekliliğimi geciktirebilir miyim?

21 Haziran 2022 Salı

SORU: Tarım ve Orman Bakanlığı’nda veteriner sağlık teknikeri olarak çalışıyorum. Halen sağlık alanında lisans tamamlama hakkıyla okuyorum. 2023 Ocak ayında okulumu bitireceğim. 63.5 yaşındayım. Yaşımı bir yıl küçülterek emekliliğimi geciktirebilir miyim? Emekliliğim uzarsa görevde yükselme kadro sınavlarına girme şansım artacak. Hüseyin K.

2008 Ekim öncesi iştirakçiliği başlayan devlet memurlarının emeklilikte hangi doğum tarihine itibar edileceği 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun mülga 105. maddesinde düzenlenmiş olup, anılan madde hükümlerine göre 18 yaşın doldurulduğu tarihin tespitinde; emeklilikle ilgili göreve ilk kez başlayanlarda, atama sırasında kurumlara gösterilen nüfus cüzdanlarındaki doğum tarihleri, nüfus cüzdanı ile nüfus kayıtları arasındaki doğum tarihlerinde farklılık varsa nüfus kayıtlarındaki doğum tarihleri, 18 yaşını doldurduktan sonra yaş düzeltmesi yapılmışsa, 18 yaşın doldurulduğu tarihteki doğum tarihleri (asıl doğum tarihi), 18 yaşını doldurmadan önce yaş düzeltmesi yapılmışsa, bu düzeltme 18 yaşın doldurulmasından sonra kesinleşse de düzeltilen doğum tarihleri (tashihi doğum tarihi), esas alınıyor. Dolayısıyla, devlet memurlarında 18 yaşından sonra yapılan yaş tashihleri dikkate alınmadığından, yaşınızı küçültseniz bile mevcut yaşınıza göre emeklilik işlemleri yapılır.

SORU: Devlet memuru olarak çalışıyorum. Babam SSK emeklisi idi. 6/3/2008 tarihinde vefat etmişti. Anneme maaş bağlandı. Ben hiç evlenmedim ve babamdan maaş için başvuruda bulunmadım. Babamdan maaş alma hakkım var mı? Birgül T.

SSK emeklisi babadan kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için kız çocuklarının bekar, dul veya boşanmış olmalarının yanı sıra çalışmamaları ve kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir/aylık almamaları gerekiyor. Halen devlet memuru olarak çalışmanız nedeniyle babanızdan ölüm aylığı alma hakkınız bulunmuyor.

SORU: Babam Bağ-Kur emeklisi iken 2014 yılında vefat etti, anneme ve bana aylık bağlandı. 2022 yılı temmuz ayında evleneceğim. Evlenmem halinde tarafıma çeyiz parası ödenir mi? Aysun M.

2008 Ekim ayından önce yürürlükte bulunan 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu’nda ölen Bağ-Kur sigortalılarından dolayı ölüm aylığı alan kız çocukların evlenmesi halinde evlenme yardımı yapılmıyordu. 2008 Ekim ayından itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunla Bağ-Kur sigortalılarının kız çocuklarına bu hak verilmiş ve evlenme ödeneği 2008 Ekim ayından sonra evlenen kız çocuklarına verildiği gibi, 2008 Ekim öncesi ölen Bağ-Kur sigortalılarının, bu tarihten sonra evlenen kız çocuklarına da verilmeye başlanmış. Evlenen kız çocuklarına talepte bulunmaları halinde almakta oldukları gelir ve aylıklarının (ek ödeme hariç) iki yıllık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödeniyor.

SORU: SSK kapsamında çalışırken 2012 yılında ölen annemden dolayı malul kız çocuk olarak tarafıma yetim aylığı bağlandı. Annem çalışırken de malul çocuk olarak onun üzerinden sağlık yardımı alıyordum. Evlenmem halinde yetim aylığım kesilir mi ve çeyiz parası ödenir mi? Naime S.

Malul çocuklara (kız veya erkek çocuk fark etmiyor) ölüm aylığı bağlanması koşulları, erkek ve kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanması şartlarından farklı. 5510/34. maddede çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir/aylık almayan ve Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirip malul olduğu anlaşılan çocuklara ana veya babadan dolayı ölüm aylığı bağlanır. Malul çocuklara aylık bağlanmasında bekar olma koşulu aranmadığından, evlenmesi halinde aylıkları kesilmiyor ve evlenme ödeneği ödenmiyor. Bu durumda evlenmeniz halinde annenizden aldığınız ölüm aylığı kesilmez. Ancak, tarafınıza evlenme ödeneği verilmez.

SORU: Ağabeyim memur emeklisi iken 11/03/2022 tarihinde vefat etti. Annem çalışmıyor. Ev hanımı, maaşı yok. Babam sağ ve o da devlet memuru emeklisi. Anneme ağabeyimden aylık bağlanır mı? Murat C.

Ölen devlet memuru çocuklardan annelerine aylık bağlanması için, annenin çocuğunun ölüm tarihinde 5434 sayılı kanuna göre iştirakçi veya 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmaması, muhtaç ve evli olmaması gerekiyor. Ağabeyinizin ölüm tarihinde anneniz bu şartları taşımadığından aylık bağlanmaz. Ancak, daha sonra eşinin ölmesi veya boşanması halinde muhtaç olması kaydıyla kuruma müracaat tarihini takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

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