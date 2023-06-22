Nergis Şimşek
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Yeni asgari ücrete göre SGK işlemlerinde yeni rakamlar

22 Haziran 2023 Perşembe

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısının sonunda asgari ücreti açıkladı.

2023 yılı ikinci altı aylık dönemde 1 Temmuz 2023 itibariyle uygulanacak asgari aylık brüt ücret 13.414,50 TL, net asgari ücret 11.402,32 TL olarak belirlendi.

Türk-İş tarafından hazırlanan 2023/Mayıs ayı açlık ve yoksulluk sınırı raporunda; Türkiye’de açlık sınırının 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırının ise 33.752 TL’ye yükseldiği belirtildi. Bu durumda, 2023 yılı ikinci altı aylık dönem için belirlenen net asgari ücretin, açlık sınırının bir miktar üzerine çıktığı, ancak yoksulluk sınırının üçte biri düzeyinde kaldığı görüldü.

Belirlenen brüt asgari ücrete göre net asgari ücretin belirlenmesi:

 

Belirlenen asgari ücretin işverene maliyeti ise şöyle:

 

2020 yılından itibaren brüt ve asgari ücrette bir önceki döneme göre artış oranlarına bakıldığında, bir önceki dönem yüzde 55 oranında artırılan asgari ücretteki artışın bu defa yüzde 34 oranında kaldığı görülüyor.

Şimdi emeklilerin aylıklarına yapılacak artışlar bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında bir önceki 6 ayda gerçekleşen enflasyon (TÜFE) oranında artırılıyor. Son 5 ayda gerçekleşen TÜFE artışı yüzde 15.26 olarak gerçekleşti. Diğer merak edilen husus ise en son 7 bin 500 TL olarak belirlenen emekli alt sınır aylığına herhangi bir artış yapılıp yapılmayacağı.

Asgari ücrete bir önceki döneme göre yüzde 34 zam yapıldığına göre, asgari ücret ile emekli alt sınır aylığı arasında sürekli artan makasın azaltılması için emekli maaşlarına da buna paralel artışların yapılması gerekiyor.

Belirlenen yeni asgari ücrete göre Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) yapılan bildirim ve prim ödemelerinde esas alınacak tutarlar aşağıdaki şekilde değişti.

Belirlenen verilere göre asgari kazanç üzerinden 720 günlük doğum borçlanma tutarı 103.023,36 TL, asgari kazanç üzerinden 540 günlük askerlik borçlanması 77.267,52 TL ve yine asgari kazanç üzerinden 360 günlük yurtdışı borçlanma bedeli 72.438,3 TL oldu.

 

 

 

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