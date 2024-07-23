Yüzlerce arkadaşım adına yazıyorum!

23 Temmuz 2024 Salı

Soru: 49 yaşındayım, EYT kapsamında emeklilik koşullarım yerine geldi. Ancak emekli olmadım ve halen çalışıyorum. Çalıştığım yerde ortalama kazancım 73 bin lira civarında. SGK sayfasında emekli maaşım 56.5 bin TL gözüküyor. Ben 55 yaşına kadar çalışmayı düşünüyorum. Ancak 2025 yılında emekli olmanın 2024 yılına göre dezavantajlı olduğunu öğrendim. Bu durumda, 2025 yılında emekli olursam aylığım ne olur? İşyerinde bu şekilde yüzlerce arkadaşım var, onların adına da yazıyorum. Ertan A.

9 Temmuz tarihli köşe yazımda da belirttiğim üzere, 2024 yılı için beklenen enflasyon (yüzde 38) ve gelişme hızı (yüzde 4) tahminlerinin yaklaşık olarak gerçekleşmesi halinde, 2024 yılında aylık talebinde bulunmak 2025 yılına göre daha avantajlı olmaktadır. 14 Temmuz’da e-Devlet’te hesaplattığınız 56.5 bin TL aylık, 2024/Ocak ve temmuz zamları uygulanmış emekli aylığıdır. Bu yıl, yani 2024 yılında emekli olursanız yaklaşık bu aylığı alırsınız. Ancak 2025 yılında emekli olmanız halinde 56.5 bin TL aylıktan yüzde 30-35 civarında bir düşüş olacak ve emekli aylığınız yaklaşık 39 bin TL civarında hesaplanacaktır.

Bu durumu şöyle açıklayabiliriz:

2024 yılında talepte bulunan sigortalıların emekli aylığı hesaplamalarında; en son 2023 yılına ait yıllık TÜFE’nin yüzde 100’ü ve gelişme hızının yüzde 30’u esas alınmak suretiyle hesaplanan 2023 yılı güncelleme katsayısı (TÜFE yüzde 64.77, GH yüzde 4.5) yüzde 66.12 olarak dikkate alınacağı gibi, hesaplanan aylığa, 2024/Ocak ve temmuz dönemlerinde kümülatif olarak yüzde 86.16’yı bulan aylık artışları uygulanacaktır ki bu büyük bir avantajdır.

2025 yılında talepte bulunanların emekli aylıklarının hesaplanmasında; 2024 yılı güncelleme katsayısı [tahmini TÜFE yüzde 38 (bu oran yüzde 42 ye kadar yükselebilir) ve GH yüzde 4 şeklinde gerçekleşirse] yüzde 39.20 olarak dikkate alınacak. 2025 yılı ocak ayı itibarıyla hesaplanan aylıklara 2024/Ocak ve temmuz aylarında gerçekleşen ve kümülatif olarak yüzde 86.16’yı bulan artış uygulanmayacak. Bunun yerine, yıllık TÜFE yüzde 38 olursa ve bunun ilk altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranının yüzde 24.73 olduğu göz önüne alındığında 2025 yılı ocak ayında emekli aylıklarına yapılacak zam 2024/Temmuz-Aralık döneminde gerçekleşecek TÜFE oranı kadar yani 1.3820/1.2473=1.1080=yüzde 10.8 olacaktır. 2025 yılında emekli olacakların hesaplanan aylıkları, 2025/Ocak ayında sadece bu oranda artırılacak. Bu artış, tüm emekliler gibi 2024 yılında emekli olacaklara da verilecektir.

Dolayısıyla 2024 yılına ilişkin enflasyon oranının; gerek orta vadeli program gerekse TC Merkez Bankası’nın tahmini doğrultusunda üç aşağı beş yukarı gerçekleşmesi halinde. 2024 yılında emekli olanların aylıkları, 2025 yılında emekli olanlara göre yüzde 30-35 oranında daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla 2024 yılında emekli olmak isteyen özel sektör çalışanları en geç 31/12/2024, kamu çalışanlarının ise en geç14/1/2025 tarihine kadar aylık talebinde bulunması gerekmektedir.

ENGELLİLİK ORANIM DÜŞERSE AYLIĞIM KESİLİR Mİ?

Soru: İlk defa 1/6/2004 tarihinde sigortalı oldum. Engelli olmam ve vergi indiriminden yararlanmam nedeniyle 4 yıl önce yüzde 86 oran üzerinden 30/8/2019 tarihli aylık talebime istinaden SSK kapsamında emekli oldum. Prim ödeme gün sayım 3950. 6 ay sonra kontrol muayenem var. Engellilik derecem yüzde 80’in altına düşerse emekli aylığım kesilir mi? Saadet M.

2008/Ekim ayından önce sigortalı olup bu tarihten önce veya sonra engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olanlardan, ilk defa 6/8/2003 tarihinden sonra sigortalı olanların, yaş şartı aranmaksızın yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları;

Birinci derece engelliler (yüzde 80- 100), en 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 gün,

İkinci derece engelliler (yüzde 60- 79), en 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4000 gün,

Üçüncü derece engelliler (yüzde 40-59), en 20 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4400 gün,

Şeklinde belirlenmiştir.

Sigortalılık başlangıç tarihinizin 1/6/2004 olması ve yüzde 86 engellilik dereceniz nedeniyle, tarafınıza 15 yıllık sigortalılık süresi ve en az 3600 günle aylık bağlandığı anlaşılmaktadır. Kontrol muayenesi sonucu engellilik derecenizin yüzde 80’in altında belirlenmesi ve ikinci derece engelli sayılmanız halinde, ikinci derece engellilere aylık bağlanması için aranan; 18 yıllık sigortalılık süresi ve en az 4000 gün prim şartını aylık talep tarihiniz olan 30/8/2019 tarihinde yerine getiremediğinizden emekli aylığınız kesilecektir.