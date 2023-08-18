Her kıyısında yüzmeye doyamayacağınız Edremit Körfezi

18 Ağustos 2023 Cuma

Kuzey Ege'nin tatil merkezlerinden Edremit Körfezi, gözde tatil beldelerini içinde barındırıyor. Edremit Körfezi; Kaz Dağları, Midilli Adası ve Madra Dağları arasında yer alıyor. Edremit'in tatil noktaları hem İstanbul'a hem de İzmir'e yaklaşık 4 saat uzaklıkta. Edremit Körfezi'nde denize girebileceğiniz yüzlerce nokta bulunuyor. Kaz Dağları'nın artezyen sularının Ege Denizi ile buluşmasıyla Edremit Körfezi benzersiz bir deniz keyfi sunuyor. Edremit Körfezi'nde denize girereken Kaz Dağları'nın serinliğini iliklerinize kadar hissediyorsunuz. Körfezdeki plajların kimi taşlı kimi ise kumlu.

Edremit Körfezi'nde denizin tadını çıkarmak isteyenlerinse mutlaka uğraması gereken 5 plaj var.

PELİTKÖY İÇMELER PLAJI

Burhaniye'nin mahallesi olan Pelitköy, Körfez'de denize girilebilcek en güzel yerlerden. Pelitköy'de denize girmek için birçok seçenek olsa da İçmeler bu yerler arasında açık ara önde yer alıyor. Pelitköy İçmeler Plajı küçük bir kumsala ve iskeleye sahip. Ücretsiz duşların da bulunduğu bu plajda kendi şemsiye ve sandalyeniz ile para harcamadan vakit geçirebiliyorsunuz. Ancak maalesef deniz zeminindeki deniz kesatanleri dolayısı ile iskelden denize girmeniz ya da deniz ayakkabısı kullanmanız daha uygun olacaktır. Pelitköy İçmeler Plajı, deyim yerindeyse buz gibi bir suya sahip. Bunaltıcı sıcak havada imdadınıza yetişen bu su berraklığı ile de muhteşem bir yüzme deneyimi sunuyor. Hafta sonları plajda yer bulmak oldukça zor. Ayrıca plajın hemen yukarısındaki zeytin ağaçlarının altında Körfez manzarasının tadını çıkarabilirsiniz.

ÖREN PLAJI

Burhaniye'nin denize kıyısı olan bir diğer mahallesi de Ören. Ören'in plajı taşlı, denizi ise birden derinleşiyor. Ören uzun ve geniş sahilinde birçok işletme bulunduruyor. Bu işletmelerden şezlong şemsiye kiralayabileceğiniz gibi yeme içme hizmeti de alabilirsiniz. Ören Halk Plajı'nda hiçbir ücret ödemeden kendi şemsiyenizi kurabilir ya da havlunuzu kumsala serebilirsiniz. Plajda belediyeye ait duş ve giyinme kabinleri de bulunuyor. Plajın hemen arkasındaki merdivenlerden çıkarak Ören merkezine kolayca ulaşabiliyorsunuz. Ören’deki asırlık palamut ağaçları, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tek tek numaralandırılarak koruma altına alınmış.

Kalkolitik dönemden başlayarak, Helen, Roma ve Bizans dönemlerinde varlığını sürdüren Adramytteion Antik Kenti'ni de bu asırlık ağaçların altında yürüyüş yaparak ziyaret edebilirsiniz.

INTALAND SEVGİ KÖYÜ PLAJI

Gömeç'in en güzel plajlarından biri olan Intaland Sevgi Köyü ünlü sanatçı Kayahan ile tanınıyor. Sanatçının evinin bulunduğu Intaland Sevgi Köyü önündeki plajda neredeyse kum yok denecek kadar az. Plajdaki işletmeden şezlong şemsiye kiralayabileceğiniz gibi kendi sandelyeniz ile de oturabiliyorsunuz. Gömeç'in berrak ve serin denizine bir merdiven yardımı ile kendinizi bırakabiliyorsunuz.

GÜRE HAVACILAR PLAJI

Güre ve Akçay arasında bulunan Havacılar Sitesi Plajı bölgenin en nezih kumsallarından biri. Denizi kum ve taş karışık ancak taşlar ayağınıza zarar verecek kadar keskin değil. Kumsaldaki işletmeler hem şezlong hem de kafe hizmeti veriyor. Ancak kumsalda kendi şemyenizi kurabileceğiniz alanlar da mevcut.

ZEYTİNLİ ROCK FESTİVALİ PLAJI

Zeytinli Altınkum Plajı geniş ve upuzun sahili ile meşhur. Denizi diğer noktalar kadar berrak olmasa da plajı keyifli ve ferah. Plaj üzerinde birçok işletme bulunurken, belediyeye ait ücretsiz soyunma kabinleri ve duşları da kullanabilirsiniz.