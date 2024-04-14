Nilay Küçük
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İstanbul'da kuzeye doğru bir rota: Riva

14 Nisan 2024 Pazar

Riva, İstanbul'un Anadolu Yakası'nda, Karadeniz kıyısında yer alan ve özellikle doğa severler için kaçırılmaması gereken huzurlu bir köşe. Riva'nın en büyük çekiciliklerinden biri, el değmemiş doğası ve temiz havası. Karadeniz'e uzanan geniş kumsalları, özellikle yaz aylarında İstanbullular için popüler bir kaçış noktası. 

RİVA'DA NE YAPILIR?

Riva Deresi'nin kenarına sıralanmış restoran ya da piknik alanlarında mola vermek şehir karmaşasından kaçan İstanbullulara rahat bir nefes aldırıyor. Dere kenarında pek çok işletme bulunuyor. Bazılarından derede deniz bisikletine binme hizmeti alabilirsiniz. 

Riva Deresi'nin denize döküldüğü yerde, doğal bir lagün oluşuyor ve bu bölge fotoğrafçılık için mükemmel manzaralar sunuyor.

ELMASBURNU TABİAT PARKI

Riva'nın en güzel yeri Elmasburnu Tabiat Parkı. Yemyeşil ağçlar ve mavi suların kusursuz birleşimiyle Elmasburnu Tabiat Parkı Riva'ya gelmek için yeterli bir sebep. Parka giriş yaptığınızda, doğanın sunduğu sonsuz güzellikleri keşfetmek için bir yürüyüş yolu görüyorsunuz. Bu yol hem yürüyüş hem de bisiklet sürmek için uygun. Riva Elmasburnu Tabiat Parkı, aynı zamanda piknik yapmak için de oldukça müsait.

Geniş bir plajı bulunan parkta bir de sosyal tesis bulunuyor. Plaj işletmesi yaz sezonunda hizmet verirken kışın sadece sosyal tesis açık.

Günübirlik bir gezi için İstanbul'dan kolaylıkla ulaşılabilen Riva, şehrin karmaşasından uzaklaşıp doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenler için harika bir seçenek. 


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