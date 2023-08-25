İstanbul'da nefes almayı hatırlatan noktalar

25 Ağustos 2023 Cuma

İstanbul; trafiği, kalabalığı ve beton manzarası ile bazen çekilmez oluyor. İstanbul'da yaşayıp kentin kalabalığından, griliğinden bunalmayan yoktur. İstanbul'da yaşayanlar temiz bir nefes almak için genelde şehirdışına çıkmayı tercih ediyor. İnanması zor ama İstanbul'da da nefes almak mümkün. Bu yazıda İstanbul'daki oksijen noktalarımı sizler ile paylaşacağım.

VALİDEBAĞ KORUSU

Validebağ Korusu, Anadolu Yakası'nın en güzel kaçış noktalarından biri. Validabağ Korusu, Koşuyolu'nda bulunuyor. Koruda ister içindeki kafelerde oturun isterseniz kamp sandalyeniz ile gidip termosa doldurduğunuz kahvenizi yudumlayın. Validebağ özellikle sabah saatlerinde adeta bir açık hava spor tesisine dönüşüyor. Haftasonları ve yaz günlerinde genç yaşlı, çocuklu aileler, köpeğini gezdirenler pek çok insan koruda rahat bir nefes alıyor. Validebağ Korusu içerisinde bulunan Adile Sultan Kasrı Türk sinemasının efsane serisi Hababam Sınıfı'nın çekildiği yer. Validebağ Korusu'na gittiğinizde Adile Sultan Kasrı içerisindeki Hababam Sınıfı müzesini de ziyaret edebilirsiniz.

Koru yaşları 15 ila 400 arasında değişen 40'ı aşkın türdeki ağaç ve 119 tür kuşa ev sahipliği yapıyor. Şehrin ortasındaki bu ekolojik zenginik maalesef yapılaşma ile mücadeele ediyor.

FETHİPAŞA KORUSU

Fethipaşa Korusu sadece yeşilliği ile değil Boğaz manzarası ile de İstanbul'un en güzel yerlerinden biri. Üsküdar'da bulunan Fethipaşa Korusu uzun yürüyüş parkuru ile sporseverlerin uğrak noktası. Çimlere uzandığınızda ağaç dallarının arasında gökyüzünü izlemek İstanbul'da bunalanların yapabileceği en huzur dolu aktivite. Fethipaşa Korusu'na Paşalimanı sahilinden ya da Fıstıkağaçı girişinden ulaşabilirsiniz. Korunun içinde bulunan İBB tesislerinde boğaz manzarası eşliğinde yemek yiyebilirsiniz.

KÜÇÜKÇAMLICA KORUSU

Üsküdar'da bulunan Küçükçamlıca Korusu her mevsim güzelliği ile mest eden noktalardan. Küçükçamlıca içerisinde Su, Sofa, Topkapı ve Cihannüma köşkleri, Beltur tarafından işletiliyor. Su Köşkü önünceki gölet, ördek ve kuğulara ev sahipliği yapıyor. Küçükçamlıca korusu birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Ancak en ilgi çeken kuş türü yeşil papağanlar. Korudaki yürüyüşünüze kimi zaman sincaplar da eşlik edebiliyor. Bu huzur dolu ortamda dakikalarca yürüyüş yapabilirsiniz.

ATATÜRK KENT ORMANI

Atatürk Kent Ormanı, Hacıosman Metrosu'ndan yürüme mesafesi uzaklığında. Metro kalabalığından çıkıp kuş cıvıltılarının arasına girmek sadece birkaç dakika sürüyor. Atatürk Kent Ormanı 3 göleti, binlerce ağacı ile adete şehrin içinde bir saklı cennet. İçinde bulunan yürüyüş parkurları ile hem spor yapabilir hem de saklı cenneti keşfedebilirsiniz. Atatürk kent ormanında spor yaptıktan sonra giyinme kabininde üstünüzü değiştirebilirsiniz. Şehir hayatından izole olmak için en güzel adreslerden biri olan Atatürk Kent Ormanı seyir terasında ise İstanbul’a bambaşka bir açıdan bakma deneyimi yaşatıyor. Kent ormanında gezerken sık sık fotoğraf molası vereceksiniz.

KEMERBURGAZ KENT ORMANI

Kemerburgaz Kent Ormanı yeşil alanın çok ötesinde bir yaşam alanı. Kemerburgaz Kent Ormanı ziyarteçilere doğa ile iç içe benzersiz deneyimler sunuyor. Kemerburgaz Kent Ormanı toplam 5 bin 500 dönümlük alana sahip. Bu alanda yapabileceğiniz o kadar çok aktivite var ki bu yazıya sığar mı bilemiyoruz. Ormana ister huzur bulmak için ister eğlenmek için gidin ormandan memnun ayrılacağınıza şüphe yok. Kemerburgaz Kent Ormanı'nda birçok kafe ve restoran bulunuyor. İster göl manzarını seyredin ister çimlerin üzerinde vakit geçirin isterseniz de pek çok farklı konseptte hizmet veren kafelerde kahvenizi yudumlayın. Ormanın pek çok noktasında piknik de yapabilirsiniz. Göl manzaralı bir bankta kitap okuyabilir, ağaçların altında kuşların cıvıltısını dinleyebilirsiniz. Bu alan içinde mutlaka görülmeye değer bir başka yer ise Mağlova Su Kemeri. Dünya su mimarisinin baş yapıtlarından biri olarak kabul edilen Mimar Sinan'ın eseri bu kemer Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yapılmıştır. Bu ihtişamlı ormanı keyifle en net biçimde izleyebileceğiniz yer kuş gözlem kulesiyken ormanı daha yakından keşfetmek isteyenlerse utv kiralayabilir. Kemerburgaz Kent Ormanı, konser, tiyatro gibi kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği de yapıyor.