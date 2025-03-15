Huzurun ve sakinliğin peşinde: Yeni Foça

15 Mart 2025 Cumartesi

Ege kıyılarında keşfedilecek öyle güzel yerler var ki, bazıları popüler tatil rotaları kadar bilinir olmasa da huzuru ve doğallığıyla insanı kendine çekiyor. İşte Yeni Foça da tam olarak böyle bir yer. İzmir’in Foça ilçesine bağlı bu sahil kasabası, tarihi dokusu, masmavi denizi ve sıcacık atmosferiyle ruhunuza iyi gelecek. Eğer kalabalıktan uzak, keyifli bir Ege kaçamağı arıyorsanız, Yeni Foça’yı listenize mutlaka eklemelisiniz!

Yeni Foça, Eski Foça’ya kıyasla daha yeni yerleşim alanlarıyla dikkat çekse de, buranın da kendine özgü bir ruhu var. Yeni Foça deyince aklınıza daha modern yapılar gelse de burası da en az Eski Foça kadar otantik bir atmosfere sahip. Sahil boyunca sıralanan taş evler, tekneler ve deniz manzarası, insanı büyülemeye yetiyor. Büyük oteller yerine butik işletmelerin olduğu bu kasabada, samimi ve sıcak bir tatil geçirebilirsiniz.

YENİ FOÇA’DA GEZİLECEK YERLER

Burası, uzun uzun keşfedilecek yerlerden çok, denizin ve doğanın tadını çıkarmaya odaklanabileceğiniz bir kasaba.

Yeni Foça Sahili'nde sabah erken saatlerde sahilde yürüyüş yapıp, tertemiz havayı içinize çekmek güne başlamak için harika bir seçenek. Akşamları da burada oturup, dalgaların sesini dinlemek insana huzur veriyor.

Yeni Foça ve Eski Foça arasındaki sahil yolunda ilerlerken Orak Adası ve Siren kayalıklarının muhteşem manzarsını izlemek Foça'da yapılacak en güzel aktivitelerden biri.

SİREN KAYALIKLARI

Siren Kayalıkları, tarihte önemli bir yere sahip. Mitolojide sirenler; kadın başlı, kuş vücutlu, yaptıkları büyülü müziğin güzellikleriyle tanınan yaratıklar olarak biliniyor. Sirenlerin burada yaşadığına, büyülü müzikleriyle gemicilerin yollarını şaşırttıklarına ve kayalara çarpmalarına neden olduklarına inanılıyor.

Siren kayalıklarını tekne kiralayarak yakından görebilirsiniz.

KOZBEYLİ KÖYÜ

Kozbeyli Köyü, tipik bir Ege köyü havasını yaşatan, sakinliğiyle ziyaretçilerini büyüleyen bir yer. Köy meydanında sıralanan taş evler, daracık sokaklar ve kahve kokularıyla dolu avlular buraya gelenleri zamanda yolculuğa çıkarıyor. Kozbeyli Köyü Yeni Foça merkezine yaklaşık 10 dakika uzaklıkta bulunuyor.

YENİ FOÇA’DA NE YENİR?

Ege mutfağına dair ne varsa, Yeni Foça’da en güzel halleriyle karşınıza çıkıyor. Foça, taptaze deniz mahsulleriyle ünlü. Izgara ahtapot, levrek marin ve midye dolma, burada en çok tercih edilen tatlardan.

Deniz börülcesi, kabak çiçeği dolması, Girit ezmesi gibi mezeler, sahil boyunca sıralanan restoranlarda sofraları süslüyor.

Çoğu Ege kasabasından olduğu gibi Foça da sakızlı lezzetler ile dolu. Sakızlı muhallebi, kurabiye, dondurma.... Foça'da sakızın en güzel halini bulabilirsiniz.

YENİ FOÇA’YA NE ZAMAN GİDİLMELİ?

Bahar aylarında burası tam anlamıyla huzur dolu oluyor. Yaz aylarında ise daha hareketli ama Eski Foça kadar kalabalık değil. Eylül ve ekim ayları, denizin hâlâ sıcak olduğu ama turist yoğunluğunun azaldığı dönemler olduğu için en güzel zamanlardan biri.

Yeni Foça, bir hafta sonu kaçamağı için de, uzun uzun dinlenmek için de harika bir destinasyon. Doğası, sakinliği ve Ege’nin o kendine has huzurlu atmosferiyle buraya geldiğinizde zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.