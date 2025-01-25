Bunun neresi kader?

25 Ocak 2025 Cumartesi

Yaşadığım bunca yıl boyunca ben belki 500 belki 1000 adet faciaya tanık olmuşumdur. Siz de eminim yaşınıza göre aynı tür olayları görmüş, okumuş, kâh üzülmüş kâh sorumlulara lanet okumuşsunuzdur. Ama en kesin ifadeyle söyleyeyim ki hiçbirinde yetkililerin görevlerini tam yapıp en sondaki birkaç güçsüz garip dışında kimseyi cezalandırdığına tanık olmamışsınızdır.

Kartalkaya’daki otel faciası ve 78 masum insanın gece yarısı çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesi bu anlamda maalesef bir istisna teşkil edecek gibi görünmemektedir.

Yangın, turistlere hitap eden bir otelde çıkıyor. Gece yarısı insanlar bir anda kendilerini alev ve duman içinde buluyor, ya yanarak ya da dumandan boğularak ölüyor.

Ertesi sabah bakıyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kendi bakanlığının bir kusuru var mı bakmadan olayın cereyan ettiği Bolu’nun belediye başkanını suçluyor. Ersoy, “2021 ve 2024’te otelin denetimleri yapılmış. Yangın yeterlilik durumu talep edilmiş. Yangın yeterlilik belgesi mevcut. Bu yangın yeterlilik belgesini itfaiye vermiştir” diyor.

Oysa özellikle turizme hizmet amacı güden otelleri denetleme ve en önemli izinleri verme yetkisi Turizm Bakanlığı’na ait.

Dahası yapılan yayımlardan anlıyoruz ki otelin sahibi Halit Ergül, bu bakanlığa bağlı olarak görev yapan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yönetim kurulu üyesiymiş. Ergül aynı zamanda Batı Karadeniz Otelciler Birliği başkanıymış. Ne var ki böyle -deyim yerindeyse- mesleki sorumluluklar taşıyan bir zatın otelinde, bu yangından sonra yapılan incelemede:

1- Tahliye çıkışları

2- Işıklı yönlendirme levhaları

3- Acil aydınlatma sistemi

4- Söndürme gereçleri

5- Yangın algılama sistemleri

6- Elektrik tesisatı

7- Paratoner

8- Duman kontrolü (duman havalandırma ve tahliye) sisteminin yetersiz olduğu saptanmış. Orada yazılı değil ama anlaşılan yangın merdiveni de yetersizdi ki insanlar içeride kaldı ve öldü.

Görüldüğü gibi otelin neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Ama bir gecede yüzlerce turisti ölümle karşı karşıya getirecek kadar da aciz ama büyük.

Bundan sonra ne olur?

Baştan da söyledim. Anımsayabildiğiniz hangi facia var ki gerçek sorumlusuna ulaşılabildi ve “turpun büyüğü” de cezalandırıldı?

2004 Pamukova tren katliamı (41 ölü), 2008 Kütahya tren kazası (9 ölü), 2011 Van depremi (644 ölü), 2014 Soma maden faciası (301 ölü), 2014 Ermenek maden faciası (18 ölü), 2016 Aladağ yurt yangını (12 ölü), 2018 Çorlu tren katliamı (25 ölü), 2021 Batı Karadeniz sel felaketi (97 ölü), 2022 Amasra maden faciası (42 ölü), 2023 Kahramanmaraş depremi (53 bin ölü), 2024 İliç maden faciası (9 ölü), 2024 Beşiktaş Masquarade Gece Kulübü yangını (29 ölü).

Görüldüğü gibi hiçbirinde kamuyu tatmin edecek bir ceza ve alınmış tek bir ders yok. Bazen kendi kendime yanıt arıyor, bulamıyorum. İdraksiz yöneticiler neden hep bizde bulunuyor?