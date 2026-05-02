Hiç hesapta yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP Meclis Grubu’nda 28 Nisan günü yaptığı konuşmanın özetini bir gazetede okurken “Terörsüz Türkiye sürecinde menzile kadar yürüyeceğiz” şeklindeki sözleri dikkatimi çekti.

İster istemez Erdoğan’ın çeyrek asır öncesinden beri bu tür azimli ve kararlı sözlerinden anımsayabildiklerim aklımdan geçti.

En kolayını siz de anımsarsınız. AKP iktidara gelince ilk olarak “yasak, yoksulluk ve yolsuzlukla” mücadele edecekti.

Aksilik bu ya, gazetelerde yakın tarihlerde Türkiye’nin AKP (daha doğrusu Erdoğan) elinde bir çeyrek asırda nereden nereye geldiğini gösteren bilgiler yayımlandı. Onlardan bir kısmını sizinle paylaşayım istedim:

4 Aralık 2025-Karar gazetesi:

“Üniversiteli işsizlikte, liderlik koltuğundayız.”

“Üniversitelerde görülen plansızlık diplomalı işsizlik sorununu ortaya çıkardı.”

12 Ocak 2026-Sözcü gazetesi:

“Kadına şiddette 37 ülkenin birincisiyiz.”

“Türkiye 37 ülkenin yer aldığı OECD içinde ilk sırada. Şiddet türleri arasında ekonomik ve psikolojik şiddet de var.”

2 Ocak 2026-Sözcü gazetesi:

“Hukukun üstünlüğünde Angola bile bizi geçti.”

“Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye geçen yıla göre bir basamak geriledi, 118’inci oldu. El Salvador ve Angola’nın gerisinde kaldı.”

30 Ocak 2026-Karar gazetesi:

“AİHM 2025 bilançosuna göre başvurular azalsa da tablo değişmedi.”

10 Aralık 2025-Karar gazetesi:

“Taksi endeksinde utandıran birincilik.”

“Seyahat sigortası şirketi Allclear’ın Reddit’teki analizi, turistlerin en fazla taksi dolandırıcılığına Türkiye’de maruz kaldığını gösterdi.”

22 Mart 2026-Sözcü gazetesi:

“Freedom House 2026 Türkiye raporunu açıkladı: Özgürlükte çakıldık.”

“Türkiye ‘özgür olmayan ülkeler’ arasında gösterildi. Adil yargılamadaki notumuz 4 üzerinden sıfır oldu. Aldığımız en yüksek puan ise sadece 1.”

4 Nisan 2026-Cumhuriyet gazetesi:

“Okul saldırılarının ardından bireysel silahlanma da yeniden tartışılıyor:

26 Nisan 2026-Sözcü gazetesi:

“Büyüme, enflasyon ve faiz yükü dengesizliği Türkiye’yi zirveye taşıdı: Sefalet endeksinde dünyada üçüncüyüz.”

28 Nisan 2026-Cumhuriyet gazetesi:

“Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci, dünyada üst sıralarda yer alıyor.”

“Dünya İş Sağlığı Günü’nde meslek örgütleri, yılda en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak kamusal denetimin artırılmasını istedi.

30 Nisan 2026-Sözcü gazetesi:

“İşsizlik alarm verdi. Atıl işgücü zıpladı.”

“Ekonomide yaşanan kriz nedeniyle milyonlarca kişi iş aramayı bıraktı. Atıl işgücü oranı son dört yılda yüzde 22.4’ten yüzde 31.5’e çıktı.”

30 Nisan 2026-Sözcü gazetesi:

“Sınır Tanımayan Gazeteciler Basın Özgürlüğü Raporu: Basın özgürlüğünde dört sıra geriledik.”

“Geçen yıl 159. sırada yer alan Türkiye 2026 yılında 180 ülke içerisinde 163’üncü sıraya geriledi.”

Türk basını 195 yıllık tarihi boyunca hiçbir zaman gerektiği kadar özgür olamadı. Ama 21. yüzyılın başında 180 kadar ülke içinde 90 ile 98 arasında gidip geliyordu. Yani listenin ortalarındaydı. Şimdi listenin sonuna çok yaklaştı.

Çeyrek asırda nereden nereye gelmişiz görüyor musunuz?