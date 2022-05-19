Atatürk ve Türkan Saylan - Prof. Dr. Ayşe YÜKSEL

19 Mayıs 2022 Perşembe

Bugün, ulusal bağımsızlığımızı kazanmak için verdiğimiz mücadelenin üzerinden bir asır geçti... Ancak hâlâ demokratik haklarımızı, düşünce özgürlüğümüzü ve çoksesliliğimizi tehdit edenlere karşı mücadelemiz sürüyor. Bugün, çağdaş gençlerimizden aldığımız güç ile daha azimli bir şekilde, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’ni korumaya ve yaşatmaya devam edeceğiz.

Yaşamı boyunca kendini laik Cumhuriyete borçlu hissetmiş, borcunu ödemek için yaşamının son 24 saatine kadar, hastane odasında bile Yatılı İlköğretim Bölge Okullarının iyileştirilme projesini çalışmış, borcunu kat kat ödemiş bir yurtseverin, ülkemizin ve bizlerin kıymetlisi, ÇYDD’nin efsane genel başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan’ın da son yolculuğa çıktığı gündür bugün.

ONUN KIZI...

Atatürk’ü hiç görmemiş ama onu çokça okumuş, anlamış, kendine görevler edinmiş, “Ben Atatürk Kızıyım” derken hep gururlanmış, Prof. Dr. Türkan Saylan, on üç yıldır bedensel olarak aramızda olmasa da hep bizimle.

Köy hekimi olmak, ülkemizin kırsalında doktorluk yapmak, önce sağlığı korumak, bozulduğunda da tedavi etmek istemiş. Bu yolda ilerlerken, onun için mutlaka mücadele edilmesi gereken bir alanla, cüzam hastalarının ayrımcılığa maruz kalmaları durumuna tanık olmuş. Kendisi gebe, yakında doğacak oğlu Çağlayan’ı düşünse de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin bahçesinde uzaktan gördüğü cüzam hastalarını hiç unutmamış. Adım adım hazırlanmış, ülkemizde damgalanan cüzam hastalarının hem doktoru hem anneleri olmuş, ayrımcılığı ortadan kaldırmış, hastaların çocuklarını okutarak meslek sahibi yapmış...

ÇAĞDAŞ EĞİTİM

Yarım asır önce ülkemizin önemli bir sağlık sorunu olan cüzam hastalığı Türkan Saylan sayesinde yok denecek kadar azalmış, ayrımcılık ortadan kalkmış, hastalar iyileşmiş, çocuklar, torunlar sağlam doğmuş, hayat onlar için güzelleşmiş... Çağdaş Türkiye, önce sağlıklı olmayı sonra da çağdaş eğitim almayı gerektirir. Türkan Saylan buna inanmış, başkaları yapsın diye beklememiş, hekim olarak sağlık için emek vermiş, ÇYDD Genel Başkanı olarak da çağdaş eğitim için çalışmış çalışmıştır.

Yaşama veda ederken söylediği son cümle “Gelecek Güzel Olacak” idi. Ben o cümleyi duydum, o umuda sarıldım, ondan çok şey öğrendim, öğrendiklerimle devam ediyorum.

Türkan Saylan hep bizimlesin..

PROF. DR. AYŞE YÜKSEL

ÇGD GENEL BAŞKANI