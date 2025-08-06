Ülkemizin ormanlarını ve yaylalarını maden arama hırsı ile talan eden vahşi sermayenin; doğa katliamı insafsızca sürmektedir! Ülkemizin turizm güzellikleri, toplumun tepkisi bile dikkate alınmayarak yok edilmeye devam edilmektedir.

Cumhuriyetimizin kuruluş döneminde kamu adına toplumsal bilinçle oluşturulan “Maden Tetkik Arama Kurumu’na verilen kamusal yetkiler; sözde liberal sistem anlayışıyla, dolar zenginliğine doymayan sermaye şirketlerinin insafına terk edilmiş gibidir. Bu defa da Cumhur İttifakı iktidarının akıl almaz hoşgörüsü ve göz yumması ile ülkemizin yeşil yaylalarında maden aramaya doyamamış bir şirketin! Bodrum’un Cennet Koyu’nda liman yapma girişimi doğal ve tarihi güzelliklerimize bir ihanettir. Cumhur İttifakı iktidarı, gittikçe artan toplumsal tepkiyi hiç dikkate almadan yaratılan bu anayasal ve yasal sorumsuzluğun tarihsel hesabını elbette taşımak zorundadır.

Cumhuriyetimizin kurucu lideri büyük Atatürk’ün, Yalova’da yaptırılan köşkün yanındaki bir ağaç dalının bile kesilmesine gönlü razı olmadığı için kesime karşı çıkmış olması, altına döşenen raylarla köşkün 4 metre 80 cm kaydırılmasının sağlanması doğa sevgisi için unutulamayacak bir örnektir!

Hukuksuz bir anlayışla, daha fazla para kazanma amacıyla maden aramak için ormanları, yaylaları ve zeytin ağaçlarını yok etme pahasına ülkemizin doğa güzelliklerini talan edenler ve onlara bu fırsatı veren yetkili ve ilgililerden zamanı geldiğinde yasal olarak hesap sorulmalıdır!

Kolay yoldan haksız olarak, ülke kaynaklarını geri dönüşü olanaksız şekilde talan edip zenginleşen şirketlere iktidarın bu haksız ve hukuksuz peşkeşe göz yumması karşında 65 yıllık eğitimci ve hukukçu sıfatıyla, kızgınlığımı frenleyip, duyduğum öfkeyi ifade etmekte zorlanıyorum.

Sakallı Celal’in ifadesi ile “Ülkemizde ilgililer bilgisiz; bilgililer, ilgisiz”dir. Söz konusu şirketlerin, ülke doğasında maden arama faaliyetleri ile deşip talan ettiği yaylalar, ormanlar yetmedi, şimdi Bodrum’un Cennet Koyu’na mı sıra geldi? İktidarın nedense(!) göz yumduğu doymayan sermayenin, doğa talanına karşı tepki gösteren toplum kesimi etkisiz ve çaresizdir! Tarım, orman, çevre ve turizm bakanlıkları; Bu seri felaket fırtınasının sanki ilgisiz ve etkisi sanki ilgisiz ve etkisiz seyircileri durumundadır! Kamuya açık olması gereken Bodrum’un Cennet Koyu’na göz dikmiş, büyük kazançlar getireceğini bilen şirketler, şimdi denizi de parselleyerek liman yapma telaşına kapılmıştır.

Bugünlerde içimizi acıtan, alev alev yanan ormanlarımızın yok olmasına karşı iktidar; gerekli önlemleri almaktan çok uzak görünmektedir! Buna karşın üniversitelerin orman fakültesi kürsülerinde bilim yapan öğretim üyelerinin düşünce ve bilimsel görüşlerini açıklamalarına çoktan beri hasret kaldık!

Toplumun büyük beklentisi ile CHP’nin iktidara gelmesi halinde tüm kıyılar ve koylar kamulaştırılmalı otellerin kıyı yağmasına kesinlikle fırsat verilmemelidir.

AV. KEMAL ONUR

MEB TEFTIŞ KURULU EM.MÜŞAVIR MÜFETTIŞI