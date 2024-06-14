Olaylar Ve Görüşler
Son Yazısı / Tüm Yazıları

İleriye bakabilmek... - Erdal ATICI

14 Haziran 2024 Cuma

Okullar bugün kapanıyor, yaz tatiline giriliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin eylül ayında başlayan mücadelesi; kışta ve ilkbaharda aralıksız sürdü. Yağmurda ıslanarak, rüzgârda üşüyerek, karda titreyerek sürdürdüler mücadelelerini. Bir kez daha gördüler; umut bilimde, uygarlıkta... Bir yaş daha büyüler! Bir yaş daha ustalaştılar yaşama savaşında.

Okul bahçesine girdikleri andan başlayarak çok şey öğrendiler aslında. Yoksulluğu sözgelimi... Açlığı, kantinden bir tost bile alamamayı. Anneler bu yıl da haşlanmış yumurta, süt, muz koyamadı beslenme çantalarına. Nasıl koysun; yumurtanın tanesi 3 TL, çiğ sütün litresi 20 TL, yerli muzun kilosu 60 TL olmuş. Et kurbandan kurbana giriyor evlere. Ekmek arası kavurma tarihe karıştı. Sucuk, kaşar, kim kaybetti ki bulacaklar. Hayvancılıkta dünya sıralamasına giren bir ulusu bakın ne hale getirdiler! 

Bu yıl en çok konuştuğumuz konulardan biriydi MESEM’e giden evlatlarımız. Harçlılarını çıkarıp ailelerine de birkaç kuruş yardım edebilmek için MESEM okullarına yöneldiler. Haftada bir gün okul, diğer günler staj denerek ağır koşullu işyerlerine götürüldüler. Kimi işlerde koşullar o kadar ağırdı ki değil 14-15 yaşındaki çocukların çalışması, yetişkinlerin çalışması bile tehlikeliydi. 

Bir süre sonra o zor işlerde çalışanlardan acı haberler gelmeye başladı, kimi inşaattan düşerek, kimi baskı makinelerinde sıkışarak, kimi üzerine büyük kalıplar düşerek, kimi de yanarak öldü. Bu dünyada doğru dürüst gün görmeden bir yıldız gibi kayıp gittiler. 

Liseye giden evlatlarımız peki? Doğru dürüst harçlıkları yok ceplerinde, arkadaşlarıyla bir yerde oturup çay-kahve içemiyorlar bile. Bir pantolon bile alabilmek zulüm oldu ailelere. Evlerin bütçesi izin vermiyor özgürce gezilere, sinemaya, tiyatroya... Cep telefonları ile sosyalleşmeye çalışıyorlar.

YAŞAM SAVAŞI VERİYORLAR

Üniversitelerde okuyan sevgili gençler... Büyük ümitlerle geldikleri büyük şehirlerde ortada kaldılar, sahipsiz bırakıldılar. Yurt çıkmadı, tarikat yurtlarına itildiler! Yemek, kitap defter, giyim, kuşam masrafı... Baktılar olmuyor, kayıtları dondurup evlerinin yolunu tuttular! Ya da harçlıklarını çıkartmak için yarı zamanlı işlere girdiler. İtilip kakıldılar! Ötelendiler ve sonunda pes ettiler! Otobüs biletine bile paraları olmadığı için okullarına kilometrelerce yürüyorlar! Yemeklerini belediyelerin yardımlarıyla yiyorlar. Bu ayıp hepimize yeter!

Oysa eski Türkiye’de anne babanın sıkıştığı yerde emekli dedeler, nineler devreye girerdi. Şimdi ise asıl onlar yardıma muhtaç! On bin lira gibi komik maaşla asıl yaşam savaşını onlar veriyor. 

ÜMİDİ KESMEYİN

Gençler kendilerini her taraftan sıkıştırılmış hissediyor. Çoğu cennet gibi ülkemizden kaçıp başka ülkelere gitmek istiyor! Oysa isyan bayrağı gibidir gençlik, dünyayı değiştirmek ister! Başta da yazgısını, ülkesini, halkını değiştirmek, mutlu, bağımsız ve özgür bir ülke yaratmak ister. Doğrusu da budur! Bugünlere bakıp gelecekten ümitlerinizi kesmeyin. Bugünler geçecek, hiçbir karanlık sonsuza kadar sürmez!

Ancak, bütün bu durumu değiştirmek için gençler önce kendilerini iyi yetiştirmeliler! Yaz dinlencesi boyunca ellerine ne geçerse okumalı, öğrenmeliler! Dünyanın, ülkenin sorunlarını anlamaya çalışmalı ve tabii ki hep ileriye bakmalılar! Mutlaka yıkılıp gidecektir çağa ters düşenlerin saltanatı, inanmak gerek!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

İleriye bakabilmek... - Erdal ATICI 14 Haziran 2024
BRICS+ ve yalpalayan Türkiye - Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu 13 Haziran 2024
Tabip odalarının durumu - Prof. Dr. Gazi Zorer 13 Haziran 2024

Günün Köşe Yazıları

Emre Kongar
Emre Kongar Havanda su mu dövüldü?
Özdemir İnce
Özdemir İnce Hayırdır inşallah
Zülal Kalkandelen
Zülal Kalkandelen İdam mahkûmu masumlar...
Olaylar Ve Görüşler
İleriye bakabilmek... - Erdal ATICI
Barış Pehlivan
Barış Pehlivan Sen misin örgütü çökerten!
Sertaç Eş
Sertaç Eş AKP günahlarına ortak arıyor
Özlem Yüzak
Özlem Yüzak Patrondan al(a)madığın vergiyi motokuryeden mi alıyorsun?
Adnan Binyazar
Adnan Binyazar Analık duyarlılığı
Mehmet Şakir Örs
Mehmet Şakir Örs Eğitimi maarifleştirmek!

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: İsimleri geçen gazetecilerin saçlarının teline dahi zarar gelirse Semih Yalçın’dan biliriz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel: İsimleri geçen gazetecilerin saçlarının teline dahi zarar gelirse Semih Yalçın’dan biliriz
Filenin Sultanları’ndan bir zafer daha

Filenin Sultanları’ndan bir zafer daha
Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'in Ülkü Ocakları mensupları tarafından takip edildiği iddia edildi

Sinan Ateş'in kardeşi Selma Ateş'in Ülkü Ocakları mensupları tarafından takip edildiği iddia edildi
13 yıl önce boşanmışlardı! Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı karede

13 yıl önce boşanmışlardı! Demet Şener ile İbrahim Kutluay yıllar sonra aynı karede
Özel’in yolu nereye çıkar?

Özel’in yolu nereye çıkar?
Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni rahat geçti!

Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti’ni rahat geçti!
Nihal Olçok, Erdoğan'a seslendi: 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'

Nihal Olçok, Erdoğan'a seslendi: 'Ben de bu iki kişinin katilini arıyorum'
Fernando Santos imzayı attı

Fernando Santos imzayı attı