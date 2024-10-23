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Lider aslında kime denir? - Celal Topkan

23 Ekim 2024 Çarşamba

Lider, kafasında projeleri, arkasında başarıları olan, söyledikleri ile yaptıkları aynı olan, halkına yalan söylemeyen ve onları aldatmayan, siyaseti kendisi için değil ülke ve halkın çıkarı için yapan, yetkisini kendisini ve yakınlarını değil, ülkeyi zenginleştirmek, yüceltmek için kullanan, halkını barış ve huzur içinde yaşatmak için çalışan kişidir. Bu anlayışla siyaset yapan lider ülkesini kalkındırır, zenginleştirir, barış ve huzura kavuşturur. Böylece ülkesini itibar edilen bir devlet yapar.

EN BÜYÜK ÖRNEĞİMİZ

Mustafa Kemal Atatürk, dünyada ilk tek devlet olan halk egemenliğine dayanan laik demokratik sosyal hukuk devleti Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran liderdir.

Mustafa Kemal Atatürk, tüm nitelikleriyle dünyada örnek alınan bir lider ve devlet adamıdır. O, halkla birlikte halk egemenliğine dayanan ve tüm dünyada mazlum milletlere örnek olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Avrupa da dahil olmak üzere, halk egemenliğine dayanan, laik, demokratik, sosyal birer hukuk devleti olmaya çalıştılar.

Ancak bir gün söylediğinin ertesi gün tersini söyleyen, tutarlı olmayan, siyaseti kendisini ve yakınlarını zenginleştirmek ve yüceltmek için yapan kişi lider değildir. Bizler gördük ki yurttaşın sorunlarını çözmek, ülkeyi ve ulusu kalkındırmak ve geliştirmek için siyaset yapmayan liderin yönetiminde ülke geriye gidiyor ve yoksullaşıyor; toplumsal barış ve huzur yok oluyor. 

Uluslararası ortamda bu “liderin” ve devletin söylediklerine ve önerilerine önem verilmiyor. Böylece devletin uluslararası itibarı yok oluyor.

AKP genel başkanı ve partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman yukarıda belirttiğimiz gerçek “lider” gibi hareket etmedi. Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetemedi. Onun yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş felsefesi ve kuruluş ilkelerine saldırıldı. Türkiye Cumhuriyeti, dini kullanarak çıkar sağlayan tarikatlarla birlikte yönetilmeye başlandı. Dünyada sözü dinlenmeyen itibar edilmeyen bir devlet oldu.

Liderin nasıl olduğunu ve nasıl olmaması gerektiğini aktardık. AKP iktidarı döneminde kötü yönetimle birlikte her alanda geri gidiş yaşandı. Bu tersine gidişe bir an evvel son verilmelidir.


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