Milli İrade Engellenemez - Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK
İktidar
değişikliğine karar verecek olan halkın verdiği oylarda ifadesini bulan milli
iradedir. Dolayısıyla iktidarı yeni bir partiye veya partilere “teslim” edecek
olan halktır. O zaman geldiğinde hiç kimse, hiçbir güç, milli iradenin
gerçekleşmesini engelleyemez.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan, geçen hafta (8 Temmuz 2021) AKP Genişletilmiş İl Başkanları
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun iktidara
geldiklerinde Cumhurbaşkan-lığına ait 13 uçağı ve lüks arabaları satacaklarına
ilişkin sözlerine cevap verirken siyasi nezaketle bağdaşmayan küçümseyici bir
ifadeyle “İstikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi
teslim edemeyiz” dedi.(1) Bu sözler, AKP örgütüne 2023 TBMM ve
Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için şimdiden çalışmaya başlama talimatının
gerekçesi olmak dışında bir anlam taşıyabilir mi?
FETRET DÖNEMİ
Türkiye devleti, 98 yıllık bir cumhuriyettir.
Üç kez askeri darbe veya müdahalelerle kesintiye uğrasa da 76 yıldan beri çok
partili demokratik rejimi yürütmeye çalışıyor.
Halk yönetimi demek olan cumhuriyet ve halk
iktidarı demek olan demokrasi, halkın belirli aralarla yaptığı seçimlerle
ortaya çıkan milli iradenin yaptığı tercihlerle işlerlik kazanır. Bu seçimlerle
halk, hangi parti veya partilerin iktidar, hangilerinin muhalefet olarak görev
yapacağını, bu görevlerin yasama ve yürütme organlarında kimler tarafından
yerine getirileceğini belirler.
Halen 2017 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle yürürlüğe konulan ve başka hiçbir demokratik ülkede benzeri bulunmayan, erkler arası denge ve denetim mekanizmalarından yoksun bir alaturka başkanlık sisteminin uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Bu bir fetret dönemidir. “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” olarak adlandırdıkları bu sistemin kaldırılması ve yeniden parlamenter sisteme dönüş için gerekli anayasa değişikliğini yapacak bir parlamento aritmetiğinin ortaya çıkması, önümüzdeki seçimlerden beklenen en önemli sonuçtur.
DEMOKRASİYE İNANÇSIZLIK
Çok şükür, henüz seçimlerle gelecek yeni
iktidarın önceki iktidar tarafından belirlendiği, bu anlamda memleketin yeni
iktidara “teslim” edildiği bir döneme gelmedik. Aslında iktidar değişikliğine karar verecek olan, halkın
verdiği oylarda ifadesini bulan milli iradedir. Dolayısıyla iktidarı yeni bir
partiye veya partilere “teslim” edecek olan halktır. O zaman geldiğinde hiç
kimse, hiçbir güç, milli iradenin gerçekleşmesini engelleyemez. Serbest
seçimlerde ifadesini bulan demokratik yarış, kazanmak kadar kaybetmesini de
bilmeyi gerektirir. Ülkeyi yalnız kendilerinin yönetebileceğini düşünmek,
demokratik rejime inançsızlık ifadesidir.
Soyadını 1921’de Batı Cephesi komutanı
olarak kazandığı I ve II. İnönü zaferlerinden alan, Cumhuriyet döneminde başvekil/başbakan olarak
10 hükümet kuran, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonra en uzun süre cumhurbaşkanlığı
yapan İsmet İnönü’nün, genel başkanı olduğu
CHP’nin kaybettiği, Atatürk’ün ikinci başvekili Celâl Bayar ve arkadaşlarının
kurduğu DP’nin “ak devrim” niteliğinde bir seçimle iktidara geldiği 14 Mayıs
1950 seçimi için “En büyük yenilgim, en büyük zaferimdir” dediğini hatırlamakta
yarar var.(2)
Çünkü o gün, kendisinin cumhurbaşkanı olarak beş yıl önce 19 Mayıs 1945 Gençlik ve Spor Bayramı töreninde yaptığı konuşma(3) ile Türkiye’de geçiş işaretini verdiği çok partili demokratik rejim kazanmıştı. Örnek alınacak davranış budur.
PROF. DR. HİKMET SAMİ TÜRK
__________________________
(1)
“Erdoğan
‘uçak saltanatı’na sahip çıktı”, Cumhuriyet, 9 Temmuz 2021, s.5.
(2)
Şerafettin
Turan, İsmet İnönü: Yaşamı, Dönemi ve Kişiliği, TC Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,
2000, s.305.
(3)
Haz.
İlhan Turan, İsmet İnönü: Konuşma, Demeç, Makale ve Söyleşiler 1944-1950, TBMM
Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, Ankara, 2003, s. 30-32.
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