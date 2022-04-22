Muhalefetin çözümü ne olmalı? - Av. Haydar AKSOY

22 Nisan 2022 Cuma

Altı parti tarafından açıklanan güçlendirilmiş parlamenter sistem bildirgesi, eksik, yetersiz yönleriyle dikkat çekti. Bu durum, öncelikle Millet İttifakı’nca düzeltilmelidir. Çünkü Türkiye, derin bir siyasi ve iktisadi yıkım yaşamakta ve seçim tarihi yaklaşmaktadır. Bu durumdan çıkışı sağlayacak kitlesel destek ve örgütlü güce, Millet İttifakı sahiptir.

Yaşadığımız hayat pahalılığının, zamların, işsizliğin, yoksulluğun, sefaletin en önemli nedeni yıllardır uygulanan neoliberal politikalardır. Muhalefet, sermaye kesimini ürkütmemek için bu durumu açıkça ifade etmekten kaçınmaktadır. Muhalefet, sermayeyi düşman olarak görmemektedir. Ama sorunlarına çözüm bekleyen halkı gözetmesi gerekir. Seçim, geniş halk kitlelerinin sorunlarına çözüm üreterek kazanılır.

KARMA EKONOMİ

Tarihte yaşanan birçok ekonomik krizin aşılmasında, karma ekonomik bir yaklaşım olan Keynesçi modelin önemli etkisi olmuştur. Sosyal refah devleti ve gelişmiş demokratik yönetimler, karma ekonomik model sayesinde gelişmiştir. Ülkemizde Atatürk dönemindeki büyük ekonomik atılımlar, karma ekonomik modelin eseridir. En son Macaristan’da otoriter yönüyle de öne çıkan iktidar partisi bile, sosyal refah devletini çağrıştıran bazı uygulamaları ve vaatleriyle seçimde başarıyı yakalamıştır. Bugün de ülkemizdeki tüm yurttaşların birlik, beraberlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamasının tek yolu, karma bir ekonomiden geçmektedir.

1961 ANAYASASI

Ekonomik kriz ortamında, sadece finans sektörünün bazı kurumlarının yüksek kazançlarına bakıldığında, neoliberal politikaların hangi toplumsal sınıfların çıkarlarına hizmet ettiği daha iyi anlaşılır. Üstelik tüm kuramsal tartışmalar bir yana; elektrik, su, doğalgazda, halkı birkaç tekelin insafına terk etmenin mantıklı bir açıklaması yoktur.

Kısacası, dünyadaki farklı ekonomi anlayışlarından, demokrasi uygulamalarından yararlanmak, 1961 Anayasası’nın özgürlükçü hükümlerini sahiplenmek, ülkemizde bir dönem başarıyla uygulanan karma ve planlı ekonomik modelin deneyim ve birikiminden faydalanmak gerekir. Millet İttifakı, bir an önce, neoliberal politikalara karşı kendi kamucu, halkçı, toplumcu, emek yanlısı politikalarını yurttaşların önüne koymalıdır. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayını da bir an önce açıklamalıdır. Cumhurbaşkanı adayı ve muhalefet partileri, çözüm önerilerini sade, somut, güncel örnekleriyle halkın tüm kesimlerine zaman kaybetmeden anlatmaya başlamalıdır.

AV. HAYDAR AKSOY

İSTANBUL BAROSU