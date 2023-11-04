Uyuz alarm veriyor... - Op. Dr. Fikret ŞAHİN
Uyuz hastalığı ülkemizde son yıllarda her geçen gün artıyor. Bu artışın en önemli nedeni hijyen eksikliğidir. Özellikle deprem bölgesindeki çadır ve konteynerlerdeki yaşam koşullarının elverişsizliği ve temizlik imkânlarının yetersizliği bu bölgede uyuz hastalığının daha yoğun görülmesine neden olmuştur. Uzmanlar özellikle dermatoloji polikliniklerine başvuran hastaların yüzde 30-40’ının uyuz tanısı aldığını söylüyorlar.
Paraziter cilt hastalığı olan uyuz, yakın temasla bulaşıyor. Cildin üst tabakası içine yerleşen parazit cilt içinde tüneller oluşturuyor. Klinik olarak ciltte kızarıklık, kaşıntı ve döküntüye neden olan bir hastalıktır. Parmak araları, el bileği, diz içi, koltuk ve meme altları, genital bölgeler gibi vücut cildinin katlantılı bölgelerinde kaşıntı ve cilt lezyonları daha sık görülür. Kaşıntılar gece ve sıcak ortamlarda artıyor. 15-20 dakikalık temas süresi uyuzun insandan insana bulaşması için yeterlidir. Kişilerin el ele tutuşması, sarılması, birlikte yatmaları, aynı kıyafet ve havlunun kullanılması gibi nedenler bulaşmaya neden olur.
BULAŞ YERLERİ
Vücut direncinin düşük olduğu dönemlerde ve okul, yurt, bakım evleri gibi toplu yaşam alanlarında uyuz hastalığı daha sık görülür ve hızlı yayılır. Ayrıca mağazalarda kıyafet denenmesi esnasında ve toplu taşımada da uyuz sıklıkla bulaşmaktadır. Uyuz paraziti bulaştıktan 4-6 haftalık kuluçka dönemi sonrasında klinik bulgular ortaya çıkar.
Uyuzun artması, ülkemizin sosyoekonomik koşullarının yetersizliğinin ve temizlik imkânlarının yeterince sağlanamadığının da bir göstergesidir. Özellikle deprem ve göç bölgelerinde uyuzun daha fazla görülmesinin nedeni de kişisel ve çevre temizliğinin yeterince yapılamamasıdır.
Uyuz hastalığının tanısında klinik muayene genelde yeterli olmaktadır.
HASTALIĞIN YAYGINLIĞI
Uyuzun tedavisi hastalığın şiddetine göre lokal veya sistemik ilaçlarla yapılabilir. Tedavinin bireysel değil tüm aileye yapılması gerekir. Sadece ilaç tedavisi de yeterli değildir vücut temizliğiyle birlikte, kıyafetler ve eşyalarda temizlenmelidir. Kıyafetler 60 derece ve üzeri ısıda yıkanmalıdır.
Son zamanlarda ülkemizin farklı bölgelerinden sıklıkla uyuz hastalığının yaygın olarak görüldüğüne dair haberler alıyoruz. Bunu sağlık bakanı da açıklamalarında teyit etti hatta bakanlık bünyesinde uyuzla ilgili bilim kurulu oluşturulduğunu duyuyoruz. Bunlar da uyuz hastalığının ülkemizde artık ciddi bir boyuta ulaştığını gösteriyor ve hastalıkla ilgili mücadele daha ciddi ve yoğun olarak yapılmasını zorunlu kılıyor.
OP. DR. FİKRET ŞAHİN
27. DÖNEM CHP BALIKESİR MİLLETVEKİLİ VE SAĞLIK KOMİSYONU ÜYESİ, ESKİ BALIKESİR TABİP ODASI BAŞKANI
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