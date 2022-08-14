Suriye’de ne oluyor?

14 Ağustos 2022 Pazar

Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Geçen haftalarda ABD’nin kışkırtmasıyla Çin-Tayvan gerilimi ortaya çıktı. Tahran’da, Rusya-İran-Türkiye liderleri bir araya geldi. Hemen ardından Soçi’de Erdoğan-Putin görüşmesi gerçekleşti.

Erdoğan, Suriye’ye bir askeri müdahalede bulunmak ve bunun için önceden Rusya’nın olurunu almak istiyor...

Gerek İran, gerek Rusya ve Putin, Türkiye’ye “askeri müdahale” yerine, Suriye milli hükümetiyle barışma önerisi yaptılar.

Bu gelişmeler içinde, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Suriyeli” muhaliflerle merkezi hükümet arasında barış olması gerektiğini, Türkiye’nin böylesi bir duruma destek vereceğini açıkladı. Bunun anlamı, Türkiye-Suriye arasında normalleşme adımlarının atılmasıydı.

Bu açıklama, AKP iktidarı tarafından bugüne kadar desteklenen ve ÖSO adı verilen yapı içinde rahatsızlık yarattı. “Ankara bizi bugüne kadar kullandı, şimdi vazgeçiyor” düşüncesiyle hareket etmeye başlayan bu yapı, Türkiye karşıtı yürüyüşler başlattı. Eylemlerde Türk bayrağı yakıldı.

Bu durum, AKP iktidarının bugüne kadar uyguladığı merkez Şam yönetimini dışlayan politikasının hatalı yönlerini açığa çıkarıyor. AKP iktidarının bugüne kadar uyguladığı “rejim muhalifleri” yaratma politikasının yanlışlığını ortaya koyuyor.

Türkiye’nin milli çıkarları, güneydeki Suriye sınırının güvence altına alınmasını gerektiriyor. Şam’daki merkezi hükümet ile Türkiye bir an önce ciddi ilişkiler kurmalıdır. Din ve mezhebe dayalı politikalar daima tehlikelidir ve Türkiye’nin milli çıkarlarına ters düşmektedir.