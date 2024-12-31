Amaç RTE’yi seçtirmek mi? Saydamlık yok!

31 Aralık 2024 Salı

İkinci bir “barış süreci” denemesi. Ön planda Öcalan, Bahçeli ve DEM. Bu kez PKK ve AKP sanki gölgede. Varlar ama yoklar.

Hangi koşullarda masa kuruluyor yeniden?

Bu yazıda iç koşulları öne çıkartacağım. Evet Suriye’de önemli değişimler var ancak Türkiye bu konuda güvenlik açısından sağlam.

Geldik “masa”nın kuruluşuna ön ayak olan Bahçeli’nin İmralı’ya çağrısına. Süreç bu çağrı ile başladı.

Bahçeli bu çağrıyı neden yaptı? Olasılıklar şöyle:

Destek verdiği iktidarın ülkeyi batırması ve milyonlarca yoksul kitle yaratması karşısında, kendisini ve partisini ön plana çıkartacak bir stratejik üstünlük sağlamak için.

Bu anlamda Türkiye’nin aslında oldukça geri plana düşen terör/ güvenlik konusunu ön plana çıkartarak, MHP’nin PKK meselesini çözebilecek bir parti ve lider olabileceğini göstermek için. Nitekim kurduğu İmralı-DEM hattını işletti. Bu konu ile ekonomik çöküşü de gözlerden biraz saklayarak ortağına destek verdi.

Saray kendini biraz gölgede tutarak iktidarını borçlu olduğu ortağına yol verdi. Devleti yöneten parti olarak işin içinde, İmralı’daki görüşmeleri izledi. Buradan çıkacak sonuçlardan iktidarının devamı için yararlanacak, gerektiğinde öp plana çıkacak.

MAKSAT RTE’Yİ SEÇTİRMEK Mİ?

Bütün bunlara hayır mı? O zaman Bahçeli, süreçten elde edeceği yararları bir kenara bırakacak olursak, kurulan barış/ çözüm masası ile Erdoğan ’ın yeniden seçilme koşullarının yaratılabileceğini planladı.

’ın yeniden seçilme koşullarının yaratılabileceğini planladı. Bu yoldan gidersek Bahçeli kesinlikle Erdoğan’ın yeniden seçilmesini istiyor. Bunu demeçlerinden de biliyoruz. Erdoğan’ın seçilmesi, kendisinin de devlet içindeki iktidarının güçlenerek sürmesi demektir.

RTE’nin seçimi için şu veya bu şekilde bir erken seçime gidilmesi şart. AKP bunu 2027 Ekim/ Kasım’ında düşünüyor.

Şüphesiz daha önce seçilme koşullarının oluştuğunu düşünürse, bunu daha erkene, mesela 2026 Ekim’ine de alabilir.

ZURNANIN EN UYGUN DELİĞİ

Evet, zurnanın seçimi kazanabileceği sesinin çıkacağı deliktir.

Geldik, hangi koşullar yaratılması gerekir ki seçim ziline bassın Saray.

İlki ekonominin iyileşmeye yüz tuttuğu ve bugün milletin sırtından cebinden yürütülmekte olan trilyonların, ücretlere yeniden yansıtılmaya başlayacağı zaman belirleyicidir. Bu olmazsa olmazıdır seçim kararının.

İkincisi, anayasa değişimi için gerekli koşuldur.

Ekonomi düzelmeyince çoğunluğun anayasa değişikliğine ilgisi sıfır olacaktır.

SIKI PAZARLIKLAR

İşte bu noktada masası kurulan Kürt meselesi önem kazanıyor.

İmralı her zaman RTE ile uzlaşmaya hazır bir kimsedir.

Fakat Bahçeli’nin kendisine uzattığı ve serbest bırakılmasını sağlayacak “umut dalı” İmralı’ya yeter mi?

İmralı bunu kişisel özgürlüğü olarak kabul etmez. Zaten çözümden bahsetmektedir.

Unutmayın İmralı’nın DEM üzerinde kontrolü de kısmendir. Arkada gölgeler vardır.

Bu noktada iktidar ile İmralı/DEM arasında sıkı pazarlıklar gündeme gelecektir.

Çünkü iktidar DEM’in desteğini istemektedir.

Bir de çözüm konusunda olgunlaşma sürecinden bahsediyor DEM.

Yani karanlıkta bir şeyler pişirecekler. Bu durum Meclis’te muhalefetin desteğini de sıfıra indirir.

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Yarın yeni yılın başlangıcı. Mutlu, aydınlık ve güzel bir yıl dilesem, gerçekleşme olasılığı var mı?

Yine de hepimize sağlıklı ve güzel günler.