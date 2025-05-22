Salı günkü yazımı “Bir şeyler kotarılıyor. O şeyin adı, alelacele hazırlanacak bir anayasayı Meclis’te 400 oy ile seçimden önce yasalaştırmak. İçinde iktidarlarının sürekliliğini de öngören. Çünkü başka hiçbir çıkış yolları yok” cümlesiyle bitirmiştim.

Ellerinde emaneten duran iktidara nasıl yeniden sahip olacaklar? Herhalde herkesin merak ettiği soru bu. Emaneten diyorum çünkü yarın seçim yapılsa muhalefet hem cumhurbaşkanlığını hem de Meclis’te çoğunluğu alacak durumda.

İktidar böyle bir olasılığı ölüm gibi görüyor. Bu çıkmazdan kurtulmak için iki yol belirledi.

İKTİDAR YOLU BÜYÜKŞEHİR OPERASYONU MU...

Birincisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, cumhurbaşkanlığına en büyük rakip Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarına yönelen çok yönlü operasyon.

İkincisi ise İmralı’nın zamanlaması mükemmel çağrısına verdikleri yanıtla, Terörsüz Türkiye başlığı altında barış sürecine evet demeleri. Şimdi bu kotarılıyor. PKK’nin kendini feshetme kararıyla açıkladığı bildiriye sokulan “soykırım”, “Lozan” gibi olgular, aslında kozların kimin elinde olduğunu resmen gösteriyor. PKK bu nedenle yüksekten konuşuyor. Silahları bırakma ve örgütü feshetme kararlarının tamamen kendi inisiyatiflerinde olduğu bir sürecin bilincindeler.

Bir sürü tepki var bu ifadelere fakat iktidarın iki muhatabından ise ne soykırım suçlamasına ne de Lozan’ı örgütün reddetmesi karşısında, en hafifinden, “Böyle kavramlarla konuşursanız barışı tehlikeye sokarsınız” biçiminde bir “serzenişleri” bile olamamış.

Ben bunu mecburiyetlerine veriyorum.

İMRALI-PKK-DEM SEÇENEĞİ

İmamoğlu operasyonlarından iktidara bir “ekmek” çıkmayacağının farkındalar. Her şeyi yapabilirler, ağır cezalar verebilirler ve cumhurbaşkanı seçimine Ekrem Bey’i sokmayabilirler.

Ama bu kez bir başka adaya karşı seçimi kaybedebileceklerini de hissediyorlar. Operasyonların, suçlamaların haklılığına ancak Saray severler ve Saray’dan beslenenler inanıyor. Onlar da inanmak zorundalar.

Bu nedenle ellerinde seçim sürecindeki tek seçenekleri İmralı-DEM-PKK üçgeni. Bu üçgendeki hiç kimseye laf etmeyeceklerdir.

İktidar yolu İmralı ve PKK ile aracı kuruluşları DEM ile işbirliğinden geçiyor.

100 KİŞİLİK MECLİS KOMİSYONU NE MENEM ŞEY

Terörsüz Türkiye şüphesiz kimsenin karşı çıkacağı bir slogan değil.

Bahçeli olayın sürükleyicisi rolünde, Meclis’te dışarıdan katılımla 100 kişilik bir komisyon kurulmasını, hemen kararlar alınmasını, bu kararların Meclis’te kabul edilerek fiiliyata geçirilmesini istiyor.

Bir uzlaşma lafı yok. Meclis’te çoğunluk iktidarda.

Bir uzlaşma ile kabul edilmeyecek komisyon ve sonra da Meclis kararları, ana muhalefeti ve görüşlerini şüphesiz ki dışlayacaktır.

İktidarın ana meselesi, kararların kendilerine iktidar yolunu açmasıdır.

Şimdiki durumda bir çoğunluk partisi olan CHP ve görüşleri dikkate alınmayan azınlık olarak kalacaktır.

CHP bu durumda bir vitrin süsü olacaktır.

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Meclis komisyonu çözüm için şüphesiz yeni anayasayı da gündeme getirecektir.

İktidar hazırlamış olduğu yeni anayasasını raftan indirmiş ve üzerinde son duruma göre rötuşları yapmaya başlamıştır.

Fakat hesap etmedikleri çok ciddi bir engel var karşılarında.