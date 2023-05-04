Bu iş bitti, millet cenderesinden kurtuluyor

04 Mayıs 2023 Perşembe

Cumhurbaşkanı 20 yıllık sakızını durmadan, en son Rize’de çiğnedi, “SSK’yi batıran adam”. Torbada başka bir şey yok. Kılıçdaroğlu’nun dürüstlüğüne çok sinirleniyor, karıştır karıştır bir şey çıkmıyor hayatından; bugün SGK muazzam bir borç batağı içinde, durmadan bütçeye yüz milyarlar aktarılarak ayakta tutuluyor. Yani SGK’yi batıranların söylediklerine bak...

Yeni seçim yalanları da sökün etti: “Diyaneti kapatacaklar”ın hiçbir muhatabı olmamasına rağmen bunu sürdürüyorlar. Millet İttifakı için “PKK’den emir alıyorlar” yalanı da sökün etti. “Biz Allah’tan emir alıyoruz”u da duyduk...

Bu yalanları Muharrem İnce de devralmış, neymiş, ittifak iktidara gelirse SİHA’lara son verecekmiş, FETÖ’yü iktidar yapacakmış... İnce iktidarın yalanlarını benimseyerek kendine son noktayı koyuyor.

MİLLETE DİRENMEYİN

AKP, kaybettiklerinin, milletin kendilerini iktidardan uzaklaştırmış durumda olduğunun farkında.

Ama direniyor millete karşı.

21 yıllık iktidar gücünün yarattığı güç zehirlenmesi ve büyük iktidar tutkusu bütün bedenlerini sarmış. İktidardan indirilmeyi, kendilerine karşı zulüm ve işkence uygulaması olarak görüyor.

Aslında şöyle düşünüyorlar: Eyvah ülkenin tüm zenginliklerini artık talan edemeyeceğiz, kızdığımız muhalif insanları keyfi hapse atamayacağız, yargıyı kasap satırı gibi kullanamayacağız, gerçekleri dile getiren basını susturamayacağız! Saraylar, uçaklar saltanatımız sona erecek, ulufe dağıtamayacağız, yoksulluğu yaygınlaştırıp on milyonları kendimize bağımlı kılamayacağız, dünya lideri rolü sona erecek, eyvah özgürlük gelecek ülkeye...

MİLLETE TESLİM OLUN

Kendi içlerinde “Bunlar kazanıyor, iktidarı teslim etmeli miyiz?” tartışması yapıyorlar.

AKP içindeki “Bize sandık darbesi yapılıyor” diyen Süleyman Soylu ile Murat Kurum, Türkiye’nin işgal altında olduğu ve kendilerinin istiklal savaşı verdikleri zırvasını yumurtlayan Binali Yıldırım ve kanlı Hizbullah’ın izleyicisi parti lideri de koroya katıldı. Bu partiyle yaptıkları ittifak ve dört milletvekilini Meclis’e sokma kararları, bu ülkeye yaptıkları en son kötülük olacaktır.

Zengin ve Kurtulmuş gibi seçim ve sonuçlarına daha ılımlı ve sağduyu ile yaklaşan insanlar da var.

Özlem Zengin, “Sandıktan kim çıkarsa seçimin galibi odur. İktidarı teslim etmemek diye bir şey söz konusu olamaz. Şartlar, kaybedene göre değişmiyor” diyor. Zengin’in yeri, AKP’li erkeklerin kendisini dışladığı AKP değil.

Eğer orada kalacaksa RTE’nin yerine liderliğe oynasın ve bunu başarsın, AKP’nin içinden yeni bir AKP çıkarsın, ülkeye en büyük hizmeti olur.

HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ

Muhalif seçmen, iktidarı devretme konusunda sıkıntıları olanların darbe söylemleri karşısında acaba ne yapacaklar beklentisi içine girdi. Soylu’nun sandık sonuçlarını izlemek için YSK’ye paralel bir bilgisayar izleme kurmasının amacı nedir diye soruyor. Cumhurbaşkanının söylemleri de endişe verici: “..Milletim PKK desteğiyle iktidar olana bu ülkeyi teslim etmez.”

Yani? Soylu da resmen sandık sonuçlarını paralel izlemede kaybettiklerini görünce ne yapacak? AKP seçmeninin aktif bir azınlığını sokağa mı çağıracak...

Bırakalım bu korku iklimini yaratmayı, böyle bir düşünce, AKP’yi ve tüm siyasetçilerini kısa sürede bitirir. Hiçbirinin de ülkeyi böyle kargaşaya sürükleyeceğini düşünmemeliyiz bile. Sadece burada seçim öncesi korku iklimi yaratıyorlar.

Seçimin sonucu belli, ülke bu cendereden çıkıyor; özgürlüğe, geleceğe koşuyor.

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“CIA şirketi” ve ülkemizde uçak üretimi konusunu bitirmedim.